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Lãi suất ngân hàng ngày 14/7: Kỳ hạn dài giữ mức hấp dẫn

Thị trường lãi suất ngân hàng 14/7 tiếp tục ghi nhận sự ổn định trên diện rộng, phản ánh xu hướng điều hành thận trọng của hệ thống ngân hàng trong bối cảnh kinh tế dần phục hồi.

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)
Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Hiện nay, mặt bằng lãi suất tiết kiệm hiện vẫn duy trì mức cạnh tranh, đặc biệt ở các kỳ hạn từ 6 đến 12 tháng - nhóm được người gửi tiền quan tâm nhiều nhất.

Tại Vietcombank, lãi suất kỳ hạn 6 tháng đang ở mức 3,6%/năm, kỳ hạn 12 tháng đạt 5,0%/năm.

BIDV và VietinBank có mức tương đương, dao động từ 3,5% đến 5,1%/năm tùy kỳ hạn.

Ở khối ngân hàng tư nhân, mức lãi suất có phần nhỉnh hơn.

Techcombank đang áp dụng 4,1%/năm cho kỳ hạn 6 tháng và 5,5%/năm cho kỳ hạn 12 tháng.

ACB niêm yết lần lượt 4,0% và 5,4%/năm, trong khi VPBank đưa ra mức 4,2% và 5,7%/năm.

Sacombank ghi nhận lãi suất 6 tháng ở mức 4,0%/năm và 12 tháng là 5,6%/năm.

MB duy trì 4,1%/năm cho kỳ hạn 6 tháng và 5,5%/năm cho 12 tháng.

Đáng chú ý, một số ngân hàng quy mô nhỏ tiếp tục dẫn đầu về lãi suất. HDBank đang áp dụng mức 4,3%/năm cho kỳ hạn 6 tháng và lên tới 5,9%/năm cho kỳ hạn 12 tháng. Nam A Bank cũng không kém cạnh với 4,2% và 5,8%/năm.

OCB niêm yết mức 4,1%/năm cho kỳ hạn 6 tháng và 5,7%/năm cho kỳ hạn 12 tháng, trong khi Eximbank đưa ra mức 4,0% và 5,6%/năm tương ứng.

Một điểm đáng chú ý là các ngân hàng vẫn ưu tiên giữ lãi suất cao ở kỳ hạn dài từ 12 tháng trở lên nhằm thu hút nguồn vốn trung và dài hạn. Trong khi đó, kỳ hạn ngắn dưới 3 tháng gần như không có nhiều thay đổi, phổ biến ở mức 2,5-3,0%/năm.

Dưới đây là bảng thống kê lãi suất gửi tiền tiết kiệm có kỳ hạn theo phương thức online với lãi nhận cuối kỳ của hơn 30 ngân hàng tại Việt Nam, được cập nhật tại thời điểm tháng 7/2026:

Ngân hàng
1 tháng
3 tháng
6 tháng
12 tháng
18 tháng
24 tháng
36 tháng
Techcombank
4.50
Tham khảo: Biểu phí, lãi suất
4.75
Tham khảo: Biểu phí, lãi suất
6.70
Tham khảo: Biểu phí, lãi suất
6.90
Tham khảo: Biểu phí, lãi suất
6.00
Tham khảo: Biểu phí, lãi suất
6.00
Tham khảo: Biểu phí, lãi suất
6.00
Tham khảo: Biểu phí, lãi suất
VPBank
4.75
4.75
6.6
6.7
6.2
6.2
6.2
TPBank
4.75
4.75
5.4
5.7
5.9
6.1
6.1
SeABank
3.95 3.95
4.95
5.3
5.95
5.95
5.95
VIB
4.75
4.75 5.7
6.5
5.9
6.0
6.0
Vietcombank
2.1
2.4
3.5
5.2
4.6
4.7
4.7
VietinBank
2.1
2.4
3.5
5.2
5.2
5.3
5.3
Agribank
2.6
2.9
4.0
5.2
5.2
5.3
5.3
BIDV
3.0
3.4
4.5
5.2
5.3
5.3
5.3
MBBank
4.5
4.7
5.9
6.3
5.8
6.4
6.4
ACB
4.4
4.65
5.3
5.8
5.0 5.0 5.0
ABBank
3.6
3.8
6.1
5.6
6.3
6.3
6.3
MSB
4.1
4.1
5.2
5.8
5.8
5.8
5.8
LPBank
4.7
4.75
6.8
7.0
7.1
7.2
7.2
GPBank
3.65
3.75
5.1
5.4
5.85
5.85
5.85
Eximbank
3.5
3.6
4.7
5.0
5.8
5.8
5.8
Kienlongbank
3.5
3.5
5.3
5.5
5.25
5.25
5.25
SCB
1.6
1.9
2.9
3.7
3.9
3.9
3.9
SHB
3.9
4.2
5.2
5.6
6.0
6.1
6.2
PVcomBank
4.75
4.75
5.5
5.8
6.8
6.8
6.8
Saigonbank
4.75
4.75
6.0
6.3
6.5
6.5
6.5
VietBank
4.5
4.5
6.0
6.2
6.6
6.6
6.6
HDBank
3.5
3.6
5.4
5.7
6.1
5.5
5.5
VietABank
4.5
4.7
5.9
6.0
6.3
6.4
6.4
NamABank
3.9
4.0
5.0
5.5
5.9
5.9
5.9
Vikki Bank
4.7
4.7
6.4
6.5
6.0
6.0
6.0
BAOVIET Bank
3.7
4.0
5.8
6.1
6.25
6.25
6.25
Viet Capital Bank
4.75
4.75
6.3
6.6
7.0
7.1
7.1
PG Bank
4.75
4.75
7.1
7.2
6.8
6.8
6.8
BacABank
4.55
4.55
6.3
6.4
5.5
5.5
5.5
NCB
4.6
4.75
6.3
6.6
6.3
6.3
6.3
CBBank
4.75
4.75
6.2
6.4
6.2
6.2
6.2
OCB
4.75
4.75
6.4
6.7
6.7
6.9
7.1
OceanBank 4.6 4.75 6.5 7.2 7.2 7.2 7.2
(Vietnam+)
#lãi suất ngân hàng #lãi suất gửi tiết kiệm
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