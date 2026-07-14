Bộ Tài chính triển khai các nhóm giải pháp thúc đẩy mục tiêu tăng trưởng cả năm

Tại hội nghị giao ban báo chí ngày 14/7, đại diện Bộ Tài chính cho biết sẽ quyết liệt triển khai tám giải pháp nhằm tăng trưởng hai con số và kiểm soát lạm phát khoảng 4,5%.

Theo báo cáo của Bộ Tài chính, để hiện thực hóa kịch bản tăng trưởng trong nửa cuối năm 2026 trước bối cảnh xung đột Trung Đông phức tạp và thiên tai diễn biến khó lường, Chính phủ đã cụ thể hóa toàn diện tám nhóm giải pháp trọng tâm theo chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương.

Trong đó, các Bộ, ngành và địa phương sẽ tập trung phối hợp chặt chẽ giữa chính sách tài khóa và tiền tệ nhằm khơi thông dòng vốn cho doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa. Bên cạnh đó, ngành tài chính tiếp tục thực hiện miễn, giảm, gia hạn thuế, phí để hỗ trợ sản xuất đồng thời triệt để tiết kiệm chi thường xuyên và xử lý tài sản công dôi dư. Nguồn lực đầu tư công sẽ được ưu tiên cho hạ tầng chiến lược, y tế, giáo dục và khoa học công nghệ với quyết tâm điều chuyển vốn từ các đơn vị chậm giải ngân sang những nơi có khả năng hấp thụ tốt nhằm đạt tỷ lệ giải ngân 100% kế hoạch.

Song song đó, các giải pháp ổn định tỷ giá, lãi suất, kiểm soát nợ xấu và vận hành sàn giao dịch tín chỉ carbon sẽ được đẩy mạnh, đi kèm việc quản lý chặt giá cả thị trường, bảo đảm cung ứng đủ điện và xăng dầu trong mọi tình huống.

Chương trình phát triển thị trường nội địa 100 triệu dân gắn với nâng cấp ngành sản xuất và kích cầu du lịch sẽ là động lực quan trọng. (Ảnh: Vietnam+)

Bên cạnh ổn định vĩ mô, các giải pháp thúc đẩy sản xuất, xuất nhập khẩu và cải thiện môi trường kinh doanh cũng được chú trọng triển khai. Chương trình phát triển thị trường nội địa 100 triệu dân gắn với nâng cấp ngành sản xuất và kích cầu du lịch sẽ là động lực quan trọng. Việt Nam hướng tới đa dạng hóa đối tác, khai thác hiệu quả các hiệp định thương mại tự do (FTA) đã ký kết nhằm kiểm soát cán cân thương mại bền vững.

Về thể chế, cơ quan chức năng sẽ rà soát hệ thống pháp luật, tháo gỡ quy định chồng chéo và cắt giảm tối đa chi phí logistics. Cùng với đó, nền tảng dữ liệu quốc gia sạch, liên thông sẽ được xây dựng để phát triển kinh tế số và các ngành công nghệ chiến lược.

Đối với an sinh xã hội, mục tiêu trọng tâm là đào tạo nhân lực chất lượng cao, chuẩn bị chu đáo cho năm học mới 2026-2027 và phấn đấu đạt mục tiêu toàn dân được khám sức khỏe định kỳ miễn phí đến hết năm 2026. Công tác quốc phòng, an ninh, phòng chống tham nhũng và chuẩn bị cho Hội nghị APEC 2027 cũng được tăng cường gắn với đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu.

Những quyết sách quyết liệt cho giai đoạn cuối năm được đưa ra trên nền tảng kết quả kinh tế-xã hội khả quan trong nửa đầu năm 2026. Báo cáo từ Bộ Tài chính cho biết kết quả GDP sáu tháng ước tăng 8,18%, đây là mức cao nhất kể từ năm 2011, đưa Việt Nam vào nhóm các nền kinh tế tăng trưởng hàng đầu thế giới. Bên cạnh đó, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân tăng 4,38%, nằm trong phạm vi mục tiêu kiểm soát.

Tính đến ngày 8/7, Thu ngân sách Nhà nước đạt gần 1,62 triệu tỷ đồng, bằng 64,24% dự toán; Giải ngân vốn đầu tư công đạt gần 357 nghìn tỷ đồng, đạt 35,5% kế hoạch và tăng 38,4 nghìn tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước. Trong sáu tháng qua, thể chế pháp luật tiếp tục được hoàn thiện với 338 văn bản quy phạm pháp luật được ban hành, giúp đơn giản hóa thủ tục hành chính, giảm 53% thời gian và 55% chi phí tuân thủ cho người dân và doanh nghiệp. Hạ tầng giao thông ghi nhận bước tiến lớn khi hoàn thành 395 km đường cao tốc và khởi công đồng loạt năm tuyến đường sắt đô thị tại Hà Nội. Đồng thời, thu nhập bình quân của người lao động đạt khoảng 9 triệu đồng một tháng, tăng 8,6% so với cùng kỳ và đã hoàn thành 96 dự án nhà ở xã hội với khoảng 27,6 nghìn căn hộ.

Dù đạt nhiều kết quả tích cực, nền kinh tế vẫn đối mặt với không ít thách thức trong chặng đường còn lại của năm. Cụ thể, áp lực lạm phát còn lớn do biến động giá xăng dầu thế giới. Giải ngân đầu tư công chưa đạt kỳ vọng do vướng giải phóng mặt bằng và khan hiếm nguyên vật liệu. Trong khi, nhập siêu sáu tháng vẫn ở mức cao do nhu cầu nhập khẩu nguyên liệu phục vụ sản xuất công nghệ cao, như trí tuệ nhân tạo (AI) và trung tâm dữ liệu tăng mạnh...

Trước tình hình đó, Bộ Tài chính nhấn mạnh tầm quan trọng của việc nâng cao năng lực tổ chức thực hiện, phát huy tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu, kiên quyết xử lý các điểm nghẽn để bảo đảm hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội đề ra cho cả năm./.

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