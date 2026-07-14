VietinBank dự kiến chi gần 3.500 tỷ đồng chi trả cổ tức bằng tiền mặt

Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam (VietinBank) thông báo, ngày 24/7 tới đây sẽ chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt.

Theo đó, VietinBank sẽ trả cổ tức với tỷ lệ 4,5%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 450 đồng. Như vậy, với gần 7.767 triệu cổ phiếu đang niêm yết và lưu hành, ngân hàng này sẽ phải chi khoảng 3.495 tỷ đồng để chia cổ tức cho cổ đông hiện hữu.

Ngày giao dịch không hưởng quyền là ngày 23/7, thời gian thanh toán cổ tức dự kiến ngày 27/8.

Về hoạt động kinh doanh, kết thúc 3 tháng đầu năm 2026, VietinBank ghi nhận tổng tài sản đạt 2,924 triệu tỷ đồng, tăng 5,7% so với cuối năm 2025. Dư nợ cho vay đạt hơn 2 triệu tỷ đồng, tăng 1,8% so với cuối năm 2025. Tỷ lệ nợ xấu/dư nợ cho vay ở mức 1,02%, giảm so với cuối năm 2025 do chất lượng tài sản được kiểm soát chặt chẽ. Tỷ lệ bao phủ nợ xấu đạt 167,2%, tiếp tục duy trì ở mức cao.

Tiền gửi khách hàng đạt 1,824 triệu tỷ đồng, tăng 1,7% so với cuối năm 2025, nhờ phân khúc FDI, khách hàng doanh nghiệp lớn và bán lẻ. Nguồn vốn tiền gửi không kỳ hạn (CASA) duy trì ở mức cao (453.300 tỷ đồng), chiếm 24,9% tiền gửi khách hàng của VietinBank.

Năm 2026, VietinBank đặt mục tiêu tăng trưởng tổng tài sản từ 5%-10%, trong khi dư nợ tín dụng và huy động vốn sẽ được điều hành phù hợp với hạn mức và định hướng của Ngân hàng Nhà nước. Các tỷ lệ an toàn, đặc biệt là tỷ lệ nợ xấu, tiếp tục được kiểm soát dưới 1,8%.

Trước VietinBank, hai ngân hàng lớn có vốn Nhà nước chi phối là Vietcombank và BIDV cũng thông báo về việc chi trả cổ tức tiền mặt với tỷ lệ 4,5%. Trong đó, Vietcombank sẽ chốt quyền chia cổ tức vào ngày 24/7, ngày chi trả là 27/8; còn BIDV chốt danh sách cổ đông vào ngày 20/7 và thời gian thanh toán cổ tức dự kiến ngày 20/8./.

VietinBank khẳng định vị thế dẫn dắt, hướng tới phát triển mạnh mẽ năm 2026 Ngân hàng VietinBank đã đạt nhiều thành tựu ấn tượng năm 2025, hướng tới mục tiêu tăng trưởng bền vững và đổi mới công nghệ trong năm 2026.