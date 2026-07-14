Emirates tiếp tục đặt cược vào đội bay Airbus A380

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, việc Emirates cắt giảm số chuyến bay bằng Airbus A380 trong mùa Hè năm nay không có nghĩa rằng hãng sẽ sớm loại bỏ dòng máy bay này.

Trái lại, hãng hàng không của Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) đang tiếp tục đặt cược vào dòng máy bay chở khách lớn nhất thế giới hiện nay.

Chuyên trang kinh tế Vùng Vịnh AGBI ngày 13/7 cho biết, Emirates dự kiến khai thác số chuyến bay bằng A380 trong tháng 7 ít hơn khoảng 16% so với cùng kỳ năm ngoái.

Mức cắt giảm tập trung chủ yếu ở các đường bay đến châu Đại Dương và châu Âu. Động thái này đã làm dấy lên những đồn đoán rằng Emirates đang từng bước thu hẹp vai trò của dòng máy bay hai tầng, vốn đã trở thành biểu tượng của hãng và trung tâm trung chuyển Dubai.

Tuy nhiên, các chuyên gia hàng không cho rằng việc giảm số chuyến bay chủ yếu là do gần 30 chiếc A380 đang được đưa vào chương trình nâng cấp nội thất, bảo dưỡng định kỳ hoặc tạm thời điều chỉnh khai thác.

Emirates hiện đã hoàn tất nâng cấp 42 máy bay và dự kiến sẽ duy trì khoảng 110 chiếc A380 trong đội bay hoạt động vào cuối năm 2026.

Theo ông Linus Bauer, nhà sáng lập Công ty tư vấn hàng không BAA & Partners, việc Emirates đầu tư khoảng 5 tỷ USD để nâng cấp 110 máy bay A380 cho thấy hãng vẫn đặt niềm tin vào dòng máy bay này trong nhiều năm tới.

Ông nhận định A380 không bị loại bỏ mà đang được kéo dài vòng đời khai thác do Boeing liên tục chậm bàn giao dòng máy bay thân rộng 777X, vốn được kỳ vọng sẽ từng bước thay thế đội bay A380 hiện nay.

Giới phân tích cũng cho rằng đến nay vẫn chưa có mẫu máy bay nào có thể thay thế hoàn toàn A380.

Dù Boeing 777X có ưu thế về hiệu quả khai thác và tiết kiệm nhiên liệu, dòng máy bay này có sức chở thấp hơn đáng kể so với A380, buộc các hãng hàng không phải tăng tần suất khai thác trên những đường bay có nhu cầu lớn nếu muốn duy trì năng lực vận chuyển.

Airbus đã ngừng sản xuất A380 từ năm 2021 sau khi chỉ bàn giao 251 chiếc, thấp hơn nhiều so với kỳ vọng ban đầu.

Trong đó, riêng Emirates đặt mua 123 chiếc, tương đương gần một nửa tổng số A380 được sản xuất trên toàn cầu, qua đó trở thành hãng hàng không gắn bó nhất với dòng siêu máy bay này./.

Phát hiện vết nứt, Airbus kiểm tra khẩn cấp 16 máy bay A380 Sau khi phát hiện các vết nứt trên kết cấu cánh của máy bay, Cơ quan An toàn Hàng không Liên minh châu Âu (EASA) đã yêu cầu kiểm tra 16 chiếc Airbus A380.

​

​