Mercedes-Benz khánh thành nhà máy lớn nhất châu Âu tại Hungary

Tập đoàn Mercedes-Benz ngày 13/7 đã chính thức khánh thành các hạng mục mở rộng tại nhà máy ở Kecskemét, Hungary, sau khoản đầu tư khoảng 1 tỷ euro (1,1 tỷ USD), đưa cơ sở này trở thành nhà máy sản xuất lớn nhất của hãng tại châu Âu và lớn thứ hai trong mạng lưới toàn cầu.

Dự án mở rộng giúp tăng gấp đôi công suất sản xuất của nhà máy Kecskemét, đồng thời đánh dấu bước khởi đầu cho hoạt động sản xuất hàng loạt dòng xe điện phổ thông C-Class thế hệ mới của Mercedes-Benz tại Hungary. Đây được xem là bước tiến quan trọng trong chiến lược điện khí hóa và tái cơ cấu mạng lưới sản xuất của tập đoàn Đức.

Lễ khánh thành có sự tham dự của Thủ tướng Hungary Péter Magyar, Giám đốc điều hành Tập đoàn Mercedes-Benz Ola Källenius cùng các lãnh đạo cấp cao phụ trách sản xuất, chất lượng, chuỗi cung ứng và điều hành nhà máy.

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Péter Magyar đánh giá khoản đầu tư của Mercedes-Benz là minh chứng cho khả năng của Hungary trong việc thu hút các dự án công nghiệp chiến lược có tầm quan trọng lâu dài.

Theo ông, việc mở rộng nhà máy Kecskemét sẽ củng cố hơn nữa vai trò của Hungary trong mạng lưới sản xuất toàn cầu của Mercedes-Benz, đồng thời tạo thêm động lực cho nền kinh tế nước này.

Ông Magyar cho biết Chính phủ Hungary tiếp tục ưu tiên xây dựng môi trường đầu tư ổn định, với chính sách thuế cạnh tranh, cơ sở hạ tầng hiện đại và lực lượng lao động có tay nghề.

Tuy nhiên, ông nhấn mạnh các doanh nghiệp nước ngoài hoạt động tại Hungary cần bảo đảm tuân thủ pháp luật, tôn trọng quyền lợi người lao động và tăng cường hợp tác với các nhà cung cấp trong nước.

Thủ tướng Hungary cũng khẳng định chính phủ muốn hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong nước tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng ôtô quốc tế thông qua chuyển đổi số, tự động hóa, ứng dụng trí tuệ nhân tạo và các chương trình phát triển nhà cung cấp.

Trong bài phát biểu, ông Magyar nhắc tới kỹ sư người Hungary Béla Barényi, một trong những nhân vật có ảnh hưởng lớn trong lịch sử phát triển công nghệ an toàn ô tô của Mercedes-Benz.

Theo ông, câu chuyện về Barényi cho thấy tầm quan trọng của đổi mới sáng tạo và việc phát hiện, phát huy những tài năng có khả năng tạo ra bước đột phá cho ngành công nghiệp.

Giám đốc điều hành Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Christian Dickert đánh giá cao sự chuyên nghiệp, linh hoạt và tinh thần hợp tác của đội ngũ lao động tại Kecskemét trong quá trình triển khai dự án mở rộng. Ông cho rằng các cơ sở sản xuất mới sẽ tạo nền tảng quan trọng cho sự phát triển lâu dài của nhà máy.

Bên cạnh đó, Giám đốc điều hành Tập đoàn Mercedes-Benz Ola Källenius nhấn mạnh khả năng đáp ứng nhu cầu khách hàng, đổi mới công nghệ và duy trì năng lực cạnh tranh là những yếu tố then chốt trong chiến lược phát triển của tập đoàn.

Theo ông, nhà máy Kecskemét thể hiện rõ định hướng này và cho thấy vai trò ngày càng quan trọng của Hungary trong hệ thống sản xuất toàn cầu của Mercedes-Benz.

Nhà máy Mercedes-Benz tại Kecskemét đi vào hoạt động từ năm 2012 và là một trong những trung tâm sản xuất ôtô quan trọng của Hungary. Việc mở rộng nhà máy diễn ra trong bối cảnh Hungary đang tích cực thu hút các dự án đầu tư trong lĩnh vực xe điện, sản xuất pin và công nghiệp công nghệ cao, nhằm củng cố vị thế là một trung tâm sản xuất ô tô mới của châu Âu./.

Hàng nghìn lao động của Mercedes-Benz biểu tình phản đối thắt chặt chi phí Tại Đức, hàng nghìn lao động của Mercedes-Benz đã biểu tình phản đối kế hoạch cắt giảm chi phí, bao gồm việc hoãn chi trả khoản phụ cấp và khả năng kéo dài thời gian làm việc không kèm bù lương.