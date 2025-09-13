Hãng xe Mercedes-Benz giữ quyền sở hữu thương hiệu tại Nga

Ngày 10/9, nhà sản xuất ôtô Đức Mercedes-Benz đã nộp đơn lên cơ quan sở hữu trí tuệ liên bang của Nga Rospatent để đăng ký nhãn hiệu cho việc bán và bảo dưỡng ôtô tại Nga.

Theo TASS, đơn do đại diện của công ty tại Đức nộp.

Hãng xe Đức đăng ký tên gọi Mercedes-Benz với cả hai phiên bản: tiếng Nga và tiếng Anh. Trong kế hoạch công ty sẽ bán dưới thương hiệu của mình không chỉ ôtô mà cả phụ tùng.

Từ tháng 3/2022, hãng xe sang này đã tạm dừng cung cấp xe con cho thị trường Nga và ngừng sản xuất tại quốc gia này.

Tháng 4/2023, nhà sản xuất ôtô Đức đã bán nhà máy tại ngoại ô Moskva, một công ty phân phối và một công ty cho thuê tài sản cho đại lý ôtô Avtodom.

Trong điều khoản của thương vụ có quyền chọn mua lại nhà máy trong vòng 6 năm.

Việc đăng ký nhãn hiệu có thể đồng nghĩa với việc công ty mong muốn giữ lại quyền sở hữu thương hiệu tại Nga.

Trước đó, vào tháng Tám vừa qua, tập đoàn Hàn Quốc Kia và Hyundai đã nộp đơn đăng ký nhãn hiệu mới tại Nga./.

