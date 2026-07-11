Hãng BMW triệu hồi gần 11.000 xe tại Nam Phi do lỗi kỹ thuật

Nhà sản xuất ôtô hạng sang BMW ngày 10/7 ra thông báo triệu hồi gần 11.000 xe đã lưu thông tại Nam Phi trong gần một thập kỷ qua do các lo ngại về an toàn liên quan đến nguy cơ cháy nổ và các lỗi kỹ thuật khác, nâng tổng số xe du lịch và xe thương mại bị triệu hồi tại quốc gia này lên hơn 22.000 chiếc.

Theo Ủy ban Người tiêu dùng Quốc gia Nam Phi (NCC), bộ khởi động của các xe nằm trong diện triệu hồi có thể bị mài mòn nghiêm trọng sau nhiều lần sử dụng, làm giảm khả năng nổ máy, thậm chí trong một số trường hợp có thể hoàn toàn không nổ máy được.

Đáng chú ý, cơ quan này cảnh báo nguy cơ đoản mạch ở công tắc điện từ có thể dẫn đến hiện tượng quá nhiệt cục bộ tại bộ khởi động. Sự cố này có thể tạo ra khói khi xe đang chạy hoặc ngay cả khi người lái vừa rời khỏi phương tiện.

Do đó, BMW khuyến cáo khách hàng tuyệt đối không để xe nổ máy mà không có người giám sát. Những khách hàng sở hữu các dòng xe bị ảnh hưởng được yêu cầu tạm ngừng sử dụng tính năng "Khởi động động cơ từ xa" qua ứng dụng My BMW hoặc chìa khóa thông minh cho đến khi sự cố được khắc phục.

Hãng xe cũng kêu gọi người tiêu dùng nhanh chóng mang xe đến đại lý ủy quyền gần nhất để kiểm tra, đồng thời cam kết mọi chi phí liên quan đến đợt triệu hồi và sửa chữa này sẽ hoàn toàn miễn phí.

Làn sóng triệu hồi của BMW liên tục diễn ra trong bối cảnh các nhà sản xuất ôtô truyền thống đang phải chịu áp lực cạnh tranh ngày càng gay gắt từ các dòng xe nhập khẩu giá rẻ từ Trung Quốc và Ấn Độ.

Trước tình hình trên, Hiệp hội Nhân viên ngành Ôtô (Misa) - tổ chức đại diện cho hơn 79.000 người lao động trong ngành bán lẻ ôtô - đã lên tiếng bày tỏ quan ngại sâu sắc về các đợt triệu hồi xe.

Misa kêu gọi các nhà sản xuất, người lao động và người tiêu dùng cùng phối hợp chặt chẽ để đảm bảo an toàn giao thông, đồng thời giữ vững uy tín và vị thế của ngành công nghiệp ô tô quốc gia.

Về phía cơ quan quản lý, Ủy ban Người tiêu dùng Quốc gia Nam Phi cho biết giới chức nước này đang hoàn tất báo cáo đánh giá toàn diện sau khi ghi nhận sự gia tăng đột biến các đợt triệu hồi xe thời gian qua.

Ủy ban này cũng đang làm việc với các nhà sản xuất để xem xét tính kịp thời trong việc triệu hồi xe mất an toàn cũng như hiệu quả thông tin đến người tiêu dùng.

Cơ quan này cũng khẳng định sẽ không ngần ngại mở các cuộc điều tra nếu phát hiện tình trạng chậm trễ hoặc tắc trách từ phía các hãng xe, đặc biệt khi nhiều lỗi kỹ thuật đã tồn tại từ nhiều năm trước mà tới nay mới được công bố./.

Hàn Quốc: Sáu hãng ôtô triệu hồi hơn 146.000 xe do lỗi linh kiện Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng và Giao thông vận tải Hàn Quốc cho biết chủ sở hữu những phương tiện nằm trong diện ảnh hưởng sẽ được các hãng xe thông báo và tiến hành kiểm tra, sửa chữa miễn phí.