Thị trường xe Trung Quốc dự kiến phục hồi trong nửa cuối năm 2026

Các hiệp hội hàng đầu trong ngành công nghiệp ôtô Trung Quốc kỳ vọng điều kiện thị trường sẽ cải thiện trong nửa cuối năm 2026, nhờ sự hỗ trợ chính sách, xuất khẩu gia tăng và sự phát triển nhanh chóng của xe năng lượng mới.

Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô Trung Quốc (CAAM) cho biết trong sáu tháng đầu năm 2026, Trung Quốc đã sản xuất 14,99 triệu xe và bán được 15,02 triệu xe, giảm lần lượt 4% và 4,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Doanh số bán hàng trong nước giảm mạnh 21,1% so với cùng kỳ năm ngoái xuống còn 9,92 triệu chiếc. Trong số đó, xe chạy xăng truyền thống đạt tổng cộng 4,83 triệu chiếc, giảm 27,8% so với cùng kỳ năm ngoái.

Ông Chen Shihua, Phó Tổng thư ký CAAM, cho biết thị trường đang trải qua những thay đổi cấu trúc. Trong khi nhu cầu nội địa vẫn chịu áp lực, sự tăng trưởng xuất khẩu mạnh mẽ đã hỗ trợ thị trường.

Theo CAAM, Trung Quốc đã xuất khẩu 1,03 triệu xe trong tháng 6, đánh dấu lần đầu tiên xuất khẩu hàng tháng vượt mức 1 triệu chiếc. Tổng số xe xuất khẩu dự kiến sẽ vượt 10 triệu chiếc trong năm nay.

Hiệp hội dự đoán thị trường sẽ tăng trưởng mạnh mẽ hơn trong nửa cuối năm. Ông Chen Shihua cho rằng việc tiếp tục thực hiện các chính sách khuyến khích người tiêu dùng, cùng với việc cung cấp các mẫu xe mới và giá cả thị trường ổn định hơn, sẽ giúp hỗ trợ tiêu thụ ôtô và cải thiện hiệu quả hoạt động của ngành.

Tuy nhiên, CAAM cũng cảnh báo rằng vẫn còn những thách thức, bao gồm nhu cầu nội địa yếu, môi trường bên ngoài phức tạp và sự cạnh tranh thị trường ngày càng gay gắt. Do đó, nửa cuối năm sẽ là giai đoạn then chốt đối với các nhà sản xuất ôtô Trung Quốc khi họ cạnh tranh thông qua các sản phẩm mới, chiến lược điện khí hóa và mở rộng ra nước ngoài, trong khi ngành công nghiệp đang hướng tới sự phục hồi cân bằng hơn.

Ông Cui Dongshu, Tổng thư ký Hiệp hội ôtô chở khách Trung Quốc, cũng bày tỏ triển vọng tương đối lạc quan. Theo ông, doanh số bán buôn dự kiến sẽ duy trì ở mức cao, trong khi đà xuất khẩu mạnh mẽ khó có thể suy yếu nhiều trong thời gian ngắn. Ông nhấn mạnh nhiều yếu tố tích cực - bao gồm các chính sách hỗ trợ, giá nhiên liệu thấp hơn, việc thực hiện những tiêu chuẩn an toàn pin quốc gia mới và các quy định thuế tàu, xe cập nhật, sẽ dần phát huy tác dụng, giúp thúc đẩy sự phục hồi doanh số bán lẻ trong quý 3 và quý 4.

Thị trường cho thấy đã có những dấu hiệu phục hồi chậm. Trong tháng 6, sản lượng và doanh số bán ôtô lần lượt đạt 2,76 triệu và 2,81 triệu chiếc. Mặc dù doanh số bán hàng giảm 3,2% so với năm 2025, nhưng đã tăng 6,9% so với tháng trước đó.

Xe năng lượng mới tiếp tục thúc đẩy sự tăng trưởng của ngành. Sản lượng và doanh số bán xe năng lượng mới đạt 1,59 triệu và 1,64 triệu chiếc trong tháng 6, tăng lần lượt 26% và 23,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Xe năng lượng mới chiếm 58,5% tổng doanh số bán xe mới trong tháng 6.

Trong nửa đầu năm 2026, sản lượng và doanh số bán xe năng lượng mới của Trung Quốc đạt tổng cộng 7,43 triệu và 7,44 triệu chiếc, tăng 6,7% và 7,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Xe năng lượng mới chiếm gần một nửa tổng doanh số bán xe mới, với tỷ lệ thâm nhập thị trường là 49,6%./.

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