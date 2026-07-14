Lâm Đồng: Tung loạt sản phẩm mới, kích cầu du lịch hè

Bước vào cao điểm mùa du lịch hè 2026, nhiều điểm đến trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng ghi nhận lượng khách tăng mạnh, đặc biệt tại khu vực Đà Lạt và các trung tâm du lịch trọng điểm. Phát huy lợi thế về khí hậu ôn hòa, cảnh quan thiên nhiên cùng không gian du lịch được mở rộng sau sáp nhập, địa phương đang đẩy mạnh các chương trình kích cầu, đa dạng hóa sản phẩm, góp phần nâng cao sức hấp dẫn của điểm đến và tạo động lực tăng trưởng cho ngành Du lịch.

Quảng trường Lâm Viên là một trong những điểm đến nổi bật của Đà Lạt - Lâm Đồng. (Ảnh: Nguyễn Huy Thành/TTXVN)

Điểm đến sôi động trong mùa cao điểm

Những ngày giữa tháng 7, khu vực hồ Xuân Hương và quảng trường Lâm Viên luôn nhộn nhịp người dân, du khách đến tham quan, nghỉ dưỡng. Từ sáng sớm đến tối muộn, dòng người liên tục đổ về quảng trường để chụp ảnh với biểu tượng nụ hoa atiso và bông hoa dã quỳ, tản bộ ven hồ, thưởng thức các chương trình nghệ thuật đường phố và khám phá ẩm thực địa phương. Chợ Đà Lạt, vườn hoa thành phố, ga Đà Lạt cùng nhiều quán càphê ngắm cảnh cũng luôn đông khách.

Không khí sôi động còn lan tỏa đến nhiều điểm đến nổi tiếng như Khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm, thác Datanla, đỉnh Lang Biang, các điểm săn mây, mô hình du lịch canh nông và hệ thống homestay... Theo ghi nhận, nhiều cơ sở lưu trú tại khu vực trung tâm Đà Lạt đạt công suất phòng từ 80-90% vào các dịp cuối tuần. Lượng phương tiện lưu thông trên các tuyến đường quanh hồ Xuân Hương, quảng trường Lâm Viên, đèo Prenn và cửa ngõ vào Đà Lạt cũng tăng cao, nhất là vào buổi chiều và tối.

Anh Nguyễn Văn Minh, du khách đến từ Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, Đà Lạt vẫn là điểm đến được gia đình anh lựa chọn mỗi dịp hè. Theo anh Minh, khí hậu mát mẻ, cảnh quan đẹp cùng nhiều hoạt động phù hợp với mọi lứa tuổi giúp chuyến đi luôn mang lại những trải nghiệm mới. Buổi sáng cả nhà đi dạo quanh hồ Xuân Hương, chiều tham quan các điểm du lịch, tối khám phá chợ đêm và quảng trường Lâm Viên. Mỗi lần trở lại đều có thêm những điều thú vị.

Còn chị Trần Thị Hạnh, du khách đến từ Hà Nội cho biết: Gia đình chị lựa chọn Lâm Đồng không chỉ để nghỉ dưỡng mà còn trải nghiệm những sản phẩm du lịch đặc trưng. Gia đình tôi rất thích tham quan các trang trại nông nghiệp, thưởng thức nông sản tại chỗ và khám phá những quán càphê view rừng thông. Chỉ trong vài ngày, cả gia đình có thể kết hợp nghỉ dưỡng, khám phá thiên nhiên, tìm hiểu văn hóa và thưởng thức ẩm thực địa phương.

Không riêng khu vực Đà Lạt, sau khi địa giới hành chính được mở rộng, Lâm Đồng sở hữu không gian phát triển du lịch đa dạng với hệ sinh thái "cao nguyên-rừng-biển." Trong mùa hè năm nay, các điểm đến thuộc khu vực phía Đông như khu du lịch quốc gia Mũi Né, bãi biển Đồi Dương-Phan Thiết và đảo Phú Quý tiếp tục thu hút đông đảo du khách.

Du khách cưỡi lạc đà tại Thắng cảnh Bàu Trắng, Mũi Né (Lâm Đồng). (Ảnh: Nguyễn Thanh/TTXVN)

Ở phía Tây, công viên Địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông cùng các tuyến du lịch sinh thái, trải nghiệm văn hóa bản địa cũng ghi nhận lượng khách tăng đáng kể, góp phần hình thành chuỗi sản phẩm liên kết giữa cao nguyên, biển và địa chất.

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh, trong 6 tháng đầu năm 2026, Lâm Đồng đón gần 12 triệu lượt khách, tăng hơn 18% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khách quốc tế đạt khoảng 825.000 lượt, tăng 18,6%; tổng doanh thu từ hoạt động du lịch đạt trên 33.310 tỷ đồng, tăng hơn 22% so với cùng kỳ năm 2025. Toàn tỉnh hiện có 4.295 cơ sở lưu trú với hơn 68.000 phòng, 126 doanh nghiệp lữ hành và 1.180 hướng dẫn viên du lịch, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của du khách.

Kích cầu, đa dạng sản phẩm để giữ chân du khách

Nhằm tạo sức bật cho mùa du lịch hè 2026, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai chương trình kích cầu với các thông điệp "Lâm Đồng - Đến để yêu," "Người Lâm Đồng - Trải nghiệm du lịch Lâm Đồng", đồng thời xây dựng thương hiệu điểm đến "Lâm Đồng - Hành trình của biển, hoa và đại ngàn."

Chương trình được triển khai xuyên suốt năm 2026, tập trung cao điểm vào mùa hè với nhiều hoạt động văn hóa, du lịch đặc sắc như: Chương trình nghệ thuật "Hoài niệm trăm năm 2" tại cung Nam Phương Hoàng hậu; chương trình âm nhạc đường phố tổ chức vào tối thứ Bảy hằng tuần; Lễ hội Cầu ngư Phan Thiết; Lễ hội Nghinh Ông Quan Thánh Đế Quân xuất du Phan Thiết 2026; Ngày hội Du lịch, Mua sắm và Giao lưu ẩm thực Việt.

Tiếp nối đó, Lâm Đồng tổ chức nhiều sự kiện quy mô nhằm quảng bá hình ảnh và nâng cao sức cạnh tranh của điểm đến, bao gồm: Lễ công bố mở lại cảng hàng không quốc tế Liên Khương dự kiến diễn ra vào ngày 19/8; Diễn đàn tham vấn các giải pháp phát triển du lịch Lâm Đồng giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2040; các giải đấu thể thao, hội diễn nghệ thuật quần chúng; Ngày Văn hóa -Du lịch Lâm Đồng tại Thành phố Hồ Chí Minh. Đặc biệt, Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI năm 2026 dự kiến diễn ra vào cuối tháng 12, được kỳ vọng sẽ trở thành điểm nhấn của ngành Du lịch địa phương trong năm, góp phần thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước.

Lễ hội thả diều, thành phố Phan Thiết. (Ảnh: Nguyễn Thanh/TTXVN)

Cùng với tổ chức sự kiện, tỉnh khuyến khích các doanh nghiệp kinh doanh vận tải, lưu trú, ăn uống, mua sắm, vui chơi giải trí và chăm sóc sức khỏe triển khai nhiều chương trình ưu đãi, xây dựng các gói kích cầu dành cho khách đi bằng đường bộ với mức giảm giá từ 20-30%. Địa phương đồng thời yêu cầu các chương trình khuyến mại được thực hiện công khai, minh bạch, gắn với nâng cao chất lượng dịch vụ và bảo đảm quyền lợi của du khách.

Theo bà Nguyễn Lan Ngọc, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, tỉnh Lâm Đồng, bên cạnh lợi thế về cảnh quan thiên nhiên, địa phương xác định xây dựng hình ảnh điểm đến an toàn, thân thiện và giàu bản sắc văn hóa là yếu tố quan trọng để thu hút, giữ chân du khách.

Điều khiến nhiều người lựa chọn quay trở lại không chỉ là khí hậu, thiên nhiên mà còn là cảm giác bình yên, sự mến khách và những giá trị văn hóa đặc trưng của vùng đất. Ngành Du lịch tỉnh mong muốn mỗi du khách khi đến Lâm Đồng đều cảm thấy gần gũi như đang ở chính ngôi nhà của mình. Bản sắc văn hóa là giá trị cốt lõi tạo nên sự khác biệt của điểm đến và để lại ấn tượng sâu sắc đối với du khách.

Với lợi thế về tài nguyên thiên nhiên, khí hậu ôn hòa, bản sắc văn hóa phong phú cùng không gian phát triển mới sau sáp nhập, Lâm Đồng đang từng bước khẳng định vị thế là một trong những trung tâm du lịch lớn của cả nước.

Lượng khách tăng cao trong mùa Hè năm nay không chỉ phản ánh sức hút của các điểm đến mà còn cho thấy hiệu quả của các chương trình kích cầu, liên kết phát triển sản phẩm và nâng cao chất lượng dịch vụ. Đây cũng là nền tảng để ngành Du lịch địa phương hướng tới mục tiêu đón 25,8 triệu lượt khách trong năm 2026, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số của tỉnh./.

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