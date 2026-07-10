Du lịch “đón sóng” dòng khách thượng lưu bằng sản phẩm nghỉ dưỡng cao cấp

Thời gian qua, lãnh đạo ngành du lịch Việt Nam thường xuyên nhấn mạnh việc cần phải tập trung vào chất lượng thay vì số lượng và đặt phân khúc du lịch cao cấp là một trong những trụ cột để du lịch vươn lên thành ngành kinh tế mũi nhọn. Phân khúc cao cấp được ví như “đòn bẩy” để tăng trưởng bền vững. Bởi khi quy mô lớn rồi thì tăng trưởng phải dựa trên “chất lượng, hiệu quả và giá trị gia tăng.”

Đáng chú ý, hạ tầng du lịch Việt đang tập trung nâng tỷ trọng cơ sở lưu trú 4-5 sao, phát triển mạnh các sản phẩm nghỉ dưỡng cao cấp để “đón sóng” dòng khách sang.

Du lịch Việt “đón sóng” khách thượng lưu

Tại hội nghị sơ kết công tác ngành 6 tháng đầu năm 2026 vừa diễn ra chiều ngày 9/7, tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh cho biết thời gian tới Bộ Chính trị sẽ cho ý kiến về “Đề án phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới.”

Bộ trưởng yêu cầu ngành du lịch cần chủ động tích cực triển khai ngay sau khi được thông qua, trọng tâm là tái cấu trúc ngành theo hướng chuyển từ phát triển theo số lượng sang chất lượng; phát triển du lịch chất lượng cao, xanh, thông minh và sáng tạo; lấy văn hóa làm nền tảng, bản sắc và chất lượng trải nghiệm làm lợi thế cạnh tranh; lấy sự hài lòng và tỷ lệ khách quay trở lại làm động lực phát triển.

Đồng thời, huy động mạnh mẽ nguồn lực xã hội, đặc biệt là cộng đồng doanh nghiệp cùng tham gia phát triển du lịch cao cấp. Lãnh đạo Bộ cũng lưu ý du lịch cần phải chuyển từ phát triển theo số lượng sang chất lượng, để có thể “đón sóng” dòng khách sang.

Theo kết quả nghiên cứu từ Market Research Future (công ty phân tích thị trường hàng đầu, cung cấp các báo cáo nghiên cứu thị trường toàn cầu), phân khúc du lịch cao cấp toàn cầu đang tăng trưởng vượt bậc, với các dự báo tỷ lệ tăng trưởng hàng năm đạt gần 8% và ước tính sẽ chạm mốc 3,52 tỷ USD vào năm 2035.

Đà Nẵng trong đêm pháo hoa, trải nghiệm hấp dẫn cho du khách khi khám phá thành phố biển đáng sống của Việt Nam. (Ảnh: Trần Ngọc Tiến)

Đáng chú ý, tâm điểm dịch chuyển của ngành du lịch cao cấp đang ngày càng tăng tốc về phương Đông, đưa châu Á-Thái Bình Dương trở thành một trong những khu vực tăng trưởng nhanh nhất ngành, với dự báo đạt tốc độ tăng trưởng kép hàng năm lên tới 9,9% từ nay đến năm 2033. Tốc độ này vượt xa mức trung bình toàn cầu, định vị nơi đây là một trong những vùng đất tăng trưởng có sức hút mạnh mẽ nhất thế giới. Động lực thúc đẩy phần lớn lại đến từ chính nội tại khu vực, với 91% mức tăng trưởng thị trường được dự báo thuộc về nguồn khách châu Á-Thái Bình Dương.

Phó Chủ tịch mảng Thương hiệu cao cấp toàn cầu tại IHG Hotels & Resorts, ông Tom Rowntree nhận định: “Thế hệ du khách thượng lưu đang định hình thị trường du lịch hạng sang mạnh mẽ hơn bao giờ hết, họ đặt ưu tiên hàng đầu vào các trải nghiệm mang đậm tính cá nhân hóa, bản sắc văn hóa bản địa và mang tính độc bản không thể sao chép.”

Phó Chủ tịch mảng Thương hiệu cao cấp toàn cầu tại IHG Hotels & Resorts, ông Tom Rowntree. (Ảnh: NVCC)

Đặc biệt, sự gia tăng liên tục của xu hướng du lịch đa thế hệ đang có tác động khổng lồ đến thị trường du lịch cao cấp, khi quyết định chuyến đi được định hình bởi sự đồng thuận tập thể giữa các nhóm tuổi khác nhau. Ví dụ, vào năm 2025, đây là lần đầu tiên trong lịch sử chứng kiến bảy thế hệ trong một gia đình cùng đi du lịch với nhau, với sự xuất hiện của thế hệ Beta. Điều này đồng nghĩa với việc các gia đình ngày càng yêu cầu những điểm đến và khách sạn vừa đem lại sự gắn kết, vừa có tính tùy biến cao.

Ông Tom Rowntree cho rằng Việt Nam hội tụ đầy đủ những tinh hoa kiến tạo từ thiên nhiên để vươn mình trở thành một trong những tọa độ du lịch danh giá nhất trên bản đồ toàn cầu. Với những bờ biển hoang sơ, mỹ lệ như Nha Trang, những kiệt tác tạo hóa tại vịnh Hạ Long, được nâng tầm bởi bề dày di sản, tinh hoa ẩm thực cùng sự hiếu khách của con người nơi đây, Việt Nam sẽ tiếp tục thúc đẩy sự tăng trưởng bền vững, truyền cảm hứng để du khách mong muốn trở lại nhiều lần.”

Trải nghiệm xa xỉ gắn với văn hóa bản địa

Đại diện IHG Hotels & Resorts (IHG), một trong những tập đoàn khách sạn hàng đầu thế giới, khẳng định Việt Nam là thị trường tăng trưởng đầy tiềm năng cho các phân khúc Luxury & Lifestyle (Sang trọng & Phong cách sống). Do đó, sẽ tiếp tục mở rộng phân khúc khách sạn hạng sang trên dải đất hình chữ S trong những năm tới.

Đặt viên gạch đầu tiên tại Việt Nam với InterContinental Hanoi Westlake từ năm 2007, tới nay IHG đã nhanh chóng thiết lập được chỗ đứng dẫn dắt thị trường khách sạn hạng sang khi vận hành 15 khách sạn và khu nghỉ dưỡng thuộc 5 thương hiệu Luxury & Lifestyle gồm: Six Senses, Regent, InterContinental, Vignette Collection và Hotel Indigo.

Danh mục thương hiệu của IHG đáp ứng những định nghĩa ngày một khắt khe về sự xa xỉ đương đại, từ các trải nghiệm siêu cá nhân hóa, độc bản, tinh tế bậc nhất, cho đến những hành trình chú trọng trải nghiệm du lịch gắn kết văn hóa bản địa.

“Khu nghỉ dưỡng xây mới đầu tiên của thương hiệu Regent đã được khai trương tại Phú Quốc, và chúng tôi cũng đã ra mắt InterContinental Halong Bay Resort, khu nghỉ dưỡng sang trọng quy mô quốc tế đầu tiên tại Vịnh Hạ Long vào năm 2025. Năm năm tới, chúng tôi sẽ lần đầu tiên ra mắt InterContinental Thanh Xuan Valley Resort, InterContinental Sapa và khu nghỉ dưỡng thứ hai mang thương hiệu Regent tại Hồ Tràm,” đại diện Tập đoàn IHG cho hay.

Toàn cảnh khách sạn InterContinental Hanoi Westlake về đêm. (Nguồn ảnh: IHG)

Ông Tom Rowntree nhấn mạnh cách các thương hiệu Luxury & Lifestyle tái định nghĩa trải nghiệm lưu trú thông qua tính độc bản, hành trình du lịch đậm chất văn hóa và các trải nghiệm siêu cá nhân hóa.

Regent Taste Studio là một ví dụ về trải nghiệm ẩm thực độc bản, nơi các nghệ sỹ cùng kết hợp để tạo ra những hành trình đa giác quan hài hòa các yếu tố ẩm thực, nghệ thuật, thời trang và hơn thế nữa. Trong khi đó, chiến dịch InterContinental Doors Unlocked lại mang đến cho khách lưu trú đặc quyền tiếp cận chưa từng có vào những sự kiện văn hóa danh giá nhất thế giới, từ lời mời thưởng thức buổi tổng duyệt của đoàn Ballet Australia tại Nhà hát Lớn Sydney, đến cơ hội tham dự bữa tiệc tối riêng tư tại InterContinental Phuket Resort do chính giám tuyển của sự kiện triển lãm Thailand Biennale chủ trì.

Thương hiệu Six Senses cũng vừa gia nhập chương trình “Recipe of Change” của Chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc (UNEP) và Tổ chức Du lịch Liên Hợp Quốc (UN Tourism). Bằng việc vận dụng triết lý bền vững và định hướng “Eat With Six Senses” (tạm dịch: Thưởng thức bằng sáu giác quan), Six Senses không chỉ lan tỏa các giải pháp vận hành và thay đổi hành vi đã được tích lũy qua nhiều năm, mà còn thúc đẩy những cuộc đối thoại cởi mở cùng khách hàng và các đồng nghiệp trong ngành để cùng chung tay đẩy lùi tình trạng lãng phí thực phẩm.

Chính những cam kết về đổi mới sáng tạo, sự xa xỉ có mục đích của hàng loạt dự án nghỉ dưỡng cao cấp cùng những trải nghiệm lưu trú độc bản, giàu bản sắc văn hóa bản địa đã góp phần trở thành nền tảng cho sự phát triển nền du lịch cao cấp Việt Nam, đồng thời mở ra cơ hội cho ngành công nghiệp không khói nước nhà đón dòng khách thượng lưu trong thời gian tới./.

"Chân dung" siêu thực của InterContinental Thanh Xuan Valley Resort.

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