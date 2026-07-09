Năm Du lịch quốc gia 2026: Gia Lai ra mắt loạt điểm đến mới

Ngày 9/7, tại phường Quy Nhơn Nam, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai đã chính thức công bố, giới thiệu và trao Quyết định công nhận các Điểm du lịch của tỉnh.

Đây là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 65 năm Ngày thành lập ngành Du lịch Việt Nam.

Hai điểm du lịch mới được công nhận là Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh và Yugari Chaya Quy Nhơn, nâng tổng số lượng điểm du lịch được công nhận của toàn tỉnh lên con số 4, góp phần mở rộng và làm phong phú thêm các điểm đến hấp dẫn phục vụ du khách trong Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026.

Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh không chỉ có hệ sinh thái phong phú với nhiều loài động thực vật quý hiếm như: Khướu Kon Ka Kinh, Voọc chà vá chân xám, Mang Trường Sơn... mà còn có tài nguyên du lịch phong phú và đa dạng như: Đỉnh Đá trắng cao 1.330m, thác Pho Tượng, thác P'ne, thác 95; quần thể cây đa cổ thụ (cây di sản Việt Nam), cây thông năm lá cổ thụ, rừng hỗn giao cây lá rộng, lá kim; Trung tâm Cứu hộ, Bảo tồn và Phát triển sinh vật; khu canh tác lúa nước và các giá trị văn hóa đặc sắc của cộng đồng người Bahnar.

Đây cũng là khu rừng đặc dụng duy nhất của tỉnh Gia Lai được vinh danh di sản kép: Vườn di sản ASEAN và vùng lõi của Khu Dự trữ Sinh quyển thế giới Cao nguyên Kon Hà Nừng.

Vùng đệm của điểm du lịch Phân khu dịch vụ hành chính Vườn quốc gia Kon Ka Kinh có nhiều nguồn tài nguyên du lịch văn hóa, bao gồm các làng bản làng ĐêkYêng, Hyêr, ĐêBTức với các lễ hội truyền thống như: mừng lúa mới, bỏ mã, lễ hội công chiêng,… góp phần tạo nên các sản phẩm du lịch cộng đồng, du lịch văn hóa hấp dẫn.

Trong khi đó, Yuragi Chaya nhanh chóng trở thành điểm đến yêu thích của du khách khi muốn khám phá vẻ đẹp văn hóa Nhật Bản ngay giữa lòng thành phố biển Quy Nhơn. Nơi đây được ví như một “Nhật Bản thu nhỏ” với không khí truyền thống, tinh thần thanh bình và những nét đặc trưng của xứ sở hoa anh đào.

Từ những cánh cổng Torii đỏ rực, con đường trúc xanh mướt, chuông gió leng keng trong gió Hè, đến yukata thướt tha, ẩm thực tinh tế như sushi, sashimi, tempura, cá ngừ vây xanh, bò wagyu Kagoshima,... Yuragi Chaya không chỉ là nơi để check-in mà còn là nơi để thư giãn, nạp lại năng lượng với khu onsen - tắm khoáng nóng và xông hơi kiểu Nhật. Tất cả tạo nên một hành trình trải nghiệm đậm chất Nhật ngay tại Quy Nhơn.

Trước đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng đã có quyết định công nhận Điểm du lịch Hầm Hô Rosa Alba và Điểm du lịch công viên động vật hoang dã FLC Quy Nhơn. Việc công nhận các điểm du lịch giúp du khách có thêm lựa chọn trải nghiệm đa dạng, từ du lịch sinh thái, khám phá đại ngàn cho đến khám phá nét văn hóa Nhật Bản độc đáo.

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai Đỗ Thị Diệu Hạnh cho biết 2026 là năm có ý nghĩa đặc biệt khi tỉnh bước vào giai đoạn phát triển mới với không gian phát triển được mở rộng, hội tụ đầy đủ lợi thế của biển, rừng, cao nguyên, di sản văn hóa, hệ sinh thái tự nhiên đa dạng và hệ thống hạ tầng giao thông ngày càng hoàn thiện và là tỉnh vinh dự được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chọn đăng cai Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026, với chủ đề “Đại ngàn chạm biển xanh.” Đây là dấu mốc và tiền đề rất quan trọng để đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, từng bước trở thành động lực tăng trưởng mới của tỉnh.

Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai Đỗ Thị Diệu Hạnh phát biểu tại lễ công bố. (Ảnh: Sỹ Thắng/TTXVN)

Để thực hiện Mục tiêu đến năm 2030 đạt 18,5 triệu lượt khách, 1,1 triệu lượt khách quốc tế, doanh thu 35.000 tỷ đồng, đưa du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng của tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho rằng tỉnh cần tập trung xây dựng các sản phẩm du lịch đặc trưng mang thương hiệu Gia Lai, hình thành các sản phẩm có khả năng tạo dấu ấn như tuyến du lịch biển Quy Nhơn-Nhơn Châu-Cồn Chim; không gian du lịch Biển Hồ-Kon Ka Kinh-Kon Chư Răng-Kon Hà Nừng; các làng văn hóa Bahnar, Jrai; sản phẩm du lịch đêm, các không gian trải nghiệm văn hóa-ẩm thực đặc sắc nhằm kéo dài thời gian lưu trú và tăng mức chi tiêu của du khách.

Bên cạnh đó, tỉnh sẽ tiếp tục đầu tư đồng bộ kết cấu hạ tầng và thu hút các nhà đầu tư chiến lược; e bàn giao nhéu tiên phát triển: hạ tầng giao thông kết nối biển-cao nguyên; các khu du lịch quốc gia và khu du lịch trọng điểm; các khu nghỉ dưỡng cao cấp; tổ hợp vui chơi giải trí; bến du thuyền…

Theo thống kê 6 tháng đầu năm, toàn tỉnh đón 8.750.000 lượt khách du lịch, tăng khoảng 19,0% so với cùng kỳ năm 2025; tổng thu từ khách du lịch đạt khoảng 19.010 tỷ đồng./.

UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu giảm giá vé tham quan Khu du lịch Eo Gió Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai đề nghị Công ty Cổ phần địa ốc Star Hà Nội xây dựng phương án giá, lộ trình điều chỉnh giá vé tham quan phù hợp với tiến độ đầu tư, chất lượng dịch vụ, sản phẩm du lịch.