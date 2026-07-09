106 tổ chức tiêu biểu nhận Giải thưởng VITA Awards 2026

Ngày 9/7, tại tỉnh Ninh Bình, Hiệp hội Du lịch Việt Nam phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức Lễ trao Giải thưởng VITA Awards 2026. Hoạt động nhằm ghi nhận những thành tựu nổi bật trong công tác quản lý, xúc tiến, phát triển điểm đến, xây dựng sản phẩm, nâng cao chất lượng dịch vụ và đổi mới sáng tạo của các địa phương, doanh nghiệp và tổ chức hoạt động trong lĩnh vực du lịch.

Bà Cao Thị Ngọc Lan, Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Du lịch Việt Nam nhấn mạnh, VITA Awards 2026 là mùa giải đầu tiên tổ chức theo định hướng xây dựng một giải thưởng nghề nghiệp có uy tín, khách quan, minh bạch, nhằm tôn vinh những địa phương, tổ chức, doanh nghiệp, điểm đến, làng du lịch và mô hình phát triển tiêu biểu đã có đóng góp nổi bật cho du lịch Việt Nam trong năm qua.

Đây cũng là hoạt động nhằm tôn vinh những giá trị tốt đẹp, lan tỏa thương hiệu, khuyến khích đổi mới sáng tạo, thúc đẩy chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, phát triển du lịch có trách nhiệm và nâng cao năng lực cạnh tranh của du lịch Việt Nam trong giai đoạn mới.

Trong các mùa giải tiếp theo, Hiệp hội Du lịch Việt Nam sẽ tiếp thu những ý kiến từ các địa phương, cộng đồng doanh nghiệp để tiếp tục hoàn thiện bộ tiêu chí, quy trình xét chọn và phương thức tổ chức theo hướng chuyên nghiệp, công khai, minh bạch; gắn việc vinh danh với hoạt động kết nối, tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh; chú trọng hơn nữa các giá trị cốt lõi của du lịch Việt Nam trong thời kỳ mới: Xanh, số, sáng tạo, bản sắc, chất lượng và trách nhiệm.

Tại lễ trao thưởng, ông Bùi Văn Mạnh, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh cho rằng, mỗi giải thưởng được trao hôm nay không chỉ là sự ghi nhận những thành quả đã đạt được mà còn khẳng định những giá trị cốt lõi của du lịch Việt Nam: Chất lượng, sáng tạo, chuyên nghiệp, trách nhiệm và khát vọng vươn lên. Đó cũng chính là những giá trị sẽ tạo nên sức cạnh tranh và vị thế của du lịch Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới.

Ngành Du lịch tỉnh Ninh Bình cam kết sẽ tiếp tục đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp; cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh; phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ; đẩy mạnh cải cách hành chính; thúc đẩy chuyển đổi số, chuyển đổi xanh; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; đa dạng hóa sản phẩm; tăng cường liên kết vùng và mở rộng hợp tác quốc tế nhằm xây dựng Ninh Bình trở thành điểm đến hàng đầu của Việt Nam và khu vực.

Ông Phạm Văn Thủy, Phó cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam chúc mừng các tổ chức, cá nhân được trao thưởng tại sự kiện; khẳng định Việt Nam nổi lên là điểm đến an toàn, ổn định, sản phẩm du lịch đa dạng cùng chính sách thị thực thông minh, thông thoáng, ngành Du lịch đang tận dụng hiệu quả các điều kiện thuận lợi để mở rộng thị phần, nâng cao chất lượng, tăng trưởng, củng cố điểm đến an toàn, hấp dẫn trên trường quốc tế.

Ngành Du lịch đang duy trì đà tăng trưởng tích cực, tạo nền tảng hướng tới mục tiêu đón 25 triệu khách quốc tế trong năm 2026, đóng góp tích cực vào mục tiêu tăng trưởng hai con số của đất nước; đồng thời thể hiện sự hấp dẫn và hiệu quả từ những chính sách về công tác định hướng và chuyển trọng tâm khai thác thị trường quốc tế của du lịch Việt Nam.

Ban Tổ chức đã trao 106 giải thưởng thuộc 9 hạng mục gồm: Cơ quan quản lý nhà nước về du lịch tại địa phương đã tham mưu ban hành chính sách đột phá, sáng tạo hỗ trợ phát triển du lịch hàng đầu năm 2025; Làng du lịch tốt nhất năm 2025; Điểm đến-Điểm tham quan-Công viên du lịch hàng đầu; Sản phẩm du lịch mới, sáng tạo, độc đáo hàng đầu; Doanh nghiệp lữ hành hàng đầu; Cơ sở lưu trú và dịch vụ ăn uống hàng đầu...

Với thông điệp "Tôn vinh giá trị-Lan tỏa thương hiệu-Kết nối phát triển," VITA Awards 2026 không chỉ là dịp ghi nhận những tập thể, đơn vị tiêu biểu của ngành Du lịch mà còn là diễn đàn kết nối, chia sẻ kinh nghiệm, khuyến khích đổi mới sáng tạo và thúc đẩy sự hợp tác giữa cơ quan quản lý, địa phương, doanh nghiệp và các đối tác trong nước, quốc tế.

Thông qua sự kiện, Hiệp hội Du lịch Việt Nam kỳ vọng tiếp tục lan tỏa những mô hình phát triển hiệu quả, góp phần quảng bá hình ảnh du lịch Việt Nam, nâng cao vị thế của điểm đến Việt Nam trên bản đồ du lịch khu vực và thế giới./.

VITA Awards 2026: Tôn vinh giá trị, lan tỏa thương hiệu du lịch Việt Nam Giải thưởng bao quát toàn bộ hệ sinh thái du lịch, từ các địa phương, điểm đến, làng du lịch, doanh nghiệp, cơ sở lưu trú đến các sáng kiến chuyển đổi số, phát triển du lịch xanh và truyền thông số...