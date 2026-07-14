Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất trong tối và đêm tại cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, chiều tối và đêm 14/7, khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và rải rác có dông với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm (mưa tập trung vào chiều tối và tối).

"Các khu vực cần đề phòng trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. thông tin cảnh báo dông sét, cảnh báo khu vực nguy cơ lũ quét, sạt lở đất thời gian thực được cung cấp trực tuyến trên trang thông tin điện tử của Cục Khí tượng Thủy văn tại địa chỉ: http://hymetnet.gov.vn/radar/, https://luquetsatlo.nchmf.gov.vn vàtrong bản tin riêng cảnh báo lũ quét, sạt lở đất. Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá cấp 1," Phó Trưởng phòng Dự báo thời tiết Nguyễn Hữu Thành lưu ý.

Mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng.

Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Cùng với đó, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia thông tin, trong 3-6 giờ tới, khu vực tỉnh Nghệ An tiếp tục có mưa. Cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại địa phương này.

Cụ thể, từ 16 giờ 30 phút đến 21 giờ 30 phút ngày 14/7, khu vực tỉnh Nghệ An tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến từ 20-40mm, có nơi trên 70mm. Nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại tỉnh Nghệ An, đặc biệt tại các xã: Mường Lống; Hữu Khuông, Nhôn Mai, Thông Thụ, Tri Lễ.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy cấp 1.

Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế - xã hội.

Cơ quan khí tượng thủy văn kiến nghị các cơ quan chức năng tại địa phương lưu ý rà soát các điểm nghẽn dòng, các vị trí xung yếu trên địa bàn để có biện pháp phòng tránh, ứng phó

Từ 13 giờ đến 15 giờ ngày 14/7, khu vực tỉnh Nghệ An đã có mưa vừa, mưa to như: Mường Lống 67,4mm, Mường Lống2 36,6mm,... Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh Nghệ An đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa.

Trên biển, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia nhận định, hiện ở đặc khu Phú Quốc có gió giật cấp 9. Khu vực Bắc và Giữa Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa), vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông.

Dự báo, đêm 14/7 và ngày 15/7, khu vực giữa Biển Đông, phía Đông của khu vực Bắc Biển Đông đêm gió mạnh cấp 6, giật cấp 7-8; biển động, sóng cao 2-4m.

Khu vực biển từ Đắk Lắk đến Thành phố Hồ Chí Minh, phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây đặc khu Trường Sa) có gió cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, biển động. sóng cao 1,5-3,5m.

Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, từ Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan, khu vực Bắc và giữa Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) và vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây đặc khu Trường Sa) có mưa rào và dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7-8 và sóng cao trên 2m.

Cảnh báo, đêm 15/7 và ngày 16/7, vùng biển từ Đắk Lắk đến Thành phố Hồ Chí Minh và khu vực giữa Biển Đông có gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, sóng cao 1,5-3,5m, biển động.

Cấp độ rủi ro thiên tai trên biển cấp 2.Toàn bộ tàu thuyền hoạt động ở các khu vực trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh và sóng lớn./.

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét ở Hà Nội, lũ quét, sạt lở đất 3 tỉnh Bắc, Trung Bộ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia nhận định, trong 3-6 giờ tới, khu vực tỉnh Phú Thọ, Lạng Sơn, Nghệ An tiếp tục có mưa; cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại khu vực các tỉnh trên.

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