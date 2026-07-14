Gia Lai: Các nhà khoa học uy tín trên thế giới bàn về vật lý hạt và vật chất tối

Ngày 14/7, tại phường Quy Nhơn Nam (Gia Lai), các nhà khoa học uy tín trên thế giới cùng nhau bàn về vật lý hạt và vật chất tối tại “Trường học Vật lý Việt Nam lần thứ 32” (VSOP 32).

Trường học do Hội Khoa học Gặp gỡ Việt Nam, Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành (ICISE) phối hợp với Trung tâm Vật lý Lý thuyết châu Á-Thái Bình Dương (APCTP) tổ chức.

Hơn 30 giảng viên và học viên đến từ 7 quốc gia gồm: Vương Quốc Anh, Italy, Nga, Ấn Độ, Nhật Bản, Malaysia và Việt Nam tham dự. Trong đó, có các nhà khoa học uy tín trên thế giới trong lĩnh vực, gồm: Giáo sư Tae Jeong Kim (Đại học Hanyang, Hàn Quốc), Giáo sư Tracy Slatyer (Viện Công nghệ Massachusetts, Hoa Kỳ), Giáo sư Leif Lönnblad (Đại học Lund, Thụy Điển), Phó Giáo sư, Tiến sỹ Manimala Mitra (Viện Vật lý, Ấn Độ), Tiến sỹ Heribertus Bayu Hartanto (APCTP, Hàn Quốc), Tiến sỹ Rakhi Mahbubani (Viện Ruđer Bošković, Croatia) và Tiến sỹ Bryan Zaldívar (Viện Vật lý Corpuscular (IFIC-CSIC), Tây Ban Nha) tham gia giảng dạy.

Tại trường học, các học viên được nghe giảng viên hàng đầu bàn luận về chủ đề vật lý hạt và vật chất tối, kết hợp cả khía cạnh lý thuyết, thực nghiệm. Nội dung chương trình gồm: Mô hình chuẩn, các phương pháp thực nghiệm và thống kê tại máy Gia tốc hạt lớn LHC, sắc động lực học lượng tử, vật chất tối, vật lý bên ngoài mô hình chuẩn, các công cụ tính toán, phương pháp Monte Carlo và học máy dành cho các nhà vật lý hạt.

Ban tổ chức cho biết đây đều là những chủ đề đang được quan tâm trong nghiên cứu vật lý năng lượng cao hiện nay, giúp học viên tiếp cận kiến thức và phương pháp nghiên cứu tiên tiến của lĩnh vực này.

VSOP là chương trình thường niên do Hội Khoa học Gặp gỡ Việt Nam và Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành (ICISE) tổ chức. Được Hội Khoa học Gặp gỡ Việt Nam khởi xướng từ năm 1994, chương trình hướng đến mục tiêu tạo điều kiện để sinh viên và các nhà nghiên cứu trẻ đam mê vật lý tiếp cận kiến thức chuyên sâu, cập nhật những phương pháp nghiên cứu hiện đại, đồng thời mở rộng cơ hội giao lưu học thuật với cộng đồng khoa học quốc tế.

Điểm nổi bật của VSOP là chương trình được thiết kế nhằm kết nối nền tảng kiến thức ở bậc đại học với các hướng nghiên cứu tiên tiến đang được triển khai tại những trường đại học và trung tâm nghiên cứu hàng đầu thế giới.

Thông qua các bài giảng chuyên sâu, học viên không chỉ được cập nhật xu hướng nghiên cứu mới mà còn có cơ hội trao đổi trực tiếp với các giảng viên về những vấn đề khoa học đang được quan tâm.

Bên cạnh kiến thức chuyên môn, chương trình chú trọng trang bị phương pháp nghiên cứu, kỹ năng tính toán, mô phỏng và phân tích dữ liệu - những năng lực quan trọng trong nghiên cứu vật lý hiện đại.

Không chỉ là một chương trình đào tạo, VSOP còn là cầu nối giữa các nhà khoa học trẻ Việt Nam với mạng lưới các nhà khoa học quốc tế. Trong suốt khóa học, nhiều hoạt động học thuật và ngoại khóa được tổ chức nhằm tạo môi trường trao đổi cởi mở, tăng cường kết nối giữa giảng viên và học viên, đồng thời thúc đẩy hình thành các mối quan hệ hợp tác nghiên cứu lâu dài trong cộng đồng vật lý.

Qua hơn ba thập kỷ tổ chức, VSOP đã khẳng định vị thế là một trong những chương trình đào tạo chuyên sâu uy tín về vật lý tại Việt Nam. Từ nền tảng kiến thức và mạng lưới học thuật được xây dựng thông qua chương trình, nhiều học viên đã giành được học bổng nghiên cứu bậc Tiến sỹ và sau Tiến sỹ tại các trường đại học, viện nghiên cứu uy tín trên thế giới.

Nhiều cựu học viên đang công tác tại các trường đại học, viện nghiên cứu trong và ngoài nước, tiếp tục đóng góp cho sự phát triển của ngành vật lý cơ bản, đồng thời góp phần xây dựng đội ngũ nghiên cứu khoa học chất lượng cao cho Việt Nam.

Dự kiến, trường học sẽ kết thúc vào ngày 23/7./.

Tuyển sinh đại học ngành điện hạt nhân: Bắt buộc có môn Toán và Vật lý Tổ hợp môn hoặc thành phần đánh giá tuyển sinh ngành điện hạt nhân bắt buộc phải có kiến thức Toán và Vật lý, đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào nâng cao do cơ sở đào tạo quy định.

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