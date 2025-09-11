Phát hiện bước ngoặt củng cố cho lý thuyết của nhà vật lý Stephen Hawking

Một nhóm nhà nghiên cứu quốc tế, trong đó có Australia, đã quan sát vụ va chạm của 2 hố đen hồi đầu năm nay và phát hiện ra điều củng cố cho lý thuyết của nhà vật lý Stephen Hawking.

Phát hiện được công bố trên tạp chí Physical Review Letters của Hiệp hội Vật lý Mỹ số ra gần đây.

Theo trường Đại học Quốc gia Australia (ANU), nghiên cứu này cung cấp bằng chứng rõ ràng xác nhận lý thuyết năm 1971 của nhà vật lý người Anh Stephen Hawking rằng hố đen chỉ có thể giãn nở về kích thước chứ không bao giờ co lại.

Vụ sáp nhập hố đen, được phát hiện vào ngày 14/1 năm nay, đã tạo ra tín hiệu sóng hấp dẫn rõ ràng đến mức các nhà khoa học có thể đo chính xác và so sánh diện tích bề mặt của hai hố đen ban đầu, mỗi hố đen có khối lượng gấp 30-40 lần khối lượng Mặt Trời, và một hố đen lớn được hình thành sau vụ va chạm.

Nhà nghiên cứu Neil Lu của ANU, một trong những tác giả chính của nghiên cứu, cho biết kích thước của hố đen mới lớn hơn tổng kích thước ban đầu của 2 hố đen chưa sáp nhập, qua đó cung cấp bằng chứng rõ ràng nhất từ trước cho đến nay để hỗ trợ cho giả thuyết của nhà vật lý Hawking.

Nhà nghiên cứu chính Teagan Clarke thuộc Đại học Monash (Australia) cũng cho rằng kết quả nghiên cứu là bước tiến mới hướng tới việc hiểu các tính chất lượng tử của hố đen.

Phát hiện này cũng đánh dấu một thập kỷ tiến bộ của tổ chức “săn” sóng hấp dẫn toàn cầu, được gọi là LVK Collaboration, kể từ lần đầu phát hiện sóng hấp dẫn vào năm 2015./.

James Webb lần đầu tiên quan sát hố đen "ăn nhẹ" sao trong vũ trụ Kính viễn vọng James Webb phát hiện hố đen "ăn nhẹ" sao qua quan sát tia hồng ngoại, mở ra cách mới nghiên cứu các hố đen trong vũ trụ bụi mù.