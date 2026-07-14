Công an Quảng Ngãi đồng loạt thu nhận mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sỹ

Thực hiện "“Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ," trong hai ngày 13 và 14/7, Công an tỉnh Quảng Ngãi phối hợp với Bộ Công an đồng loạt thu nhận mẫu sinh phẩm ADN của thân nhân các liệt sỹ chưa xác định danh tính.

Mỗi mẫu ADN không chỉ là nguồn gene quý phục vụ đối sánh dữ liệu quốc gia mà còn mở thêm hy vọng đưa các liệt sỹ trở về với tên tuổi và gia đình sau nhiều thập kỷ.

Sáng 14/7, tại xã Bình Sơn, hàng trăm thân nhân các gia đình liệt sỹ có mặt từ sớm tại Trường Trung học cơ sở Châu Ổ để thực hiện lấy mẫu sinh phẩm ADN.

Công an xã Bình Sơn, lực lượng y tế và đoàn viên thanh niên phối hợp hướng dẫn người dân hoàn thiện hồ sơ, xác minh thông tin thân nhân trước khi lấy mẫu. Nhờ được chuẩn bị chu đáo, quy trình thu nhận mẫu diễn ra nhanh chóng, chính xác và an toàn.

Thượng tá Trương Quang Vũ, Trưởng Công an xã Bình Sơn cho biết theo kế hoạch, địa phương thu nhận mẫu của hơn 214 thân nhân liệt sỹ. Mặc dù số lượng mẫu lấy nhiều song nhờ tổ chức khoa học, bảo đảm đúng quy trình nên việc thu nhận hoàn thành sớm hơn dự kiến.

"Hầu hết thân nhân còn khỏe mạnh được mời đến điểm lấy mẫu tập trung theo đúng quy định. Công an xã cũng bố trí phương tiện, lực lượng, trang thiết bị để thu mẫu tại nhà đối với 8 trường hợp thân nhân liệt sỹ già yếu, bệnh tật hoặc không có khả năng đi lại," Thượng tá Trương Quang Vũ cho biết.

Ông Hồ Sưa (sinh năm 1937, thôn Mỹ Huệ) là anh ruột của hai liệt sỹ Hồ Thừa và Hồ Lừa. Hai liệt sỹ hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ nhưng hơn nửa thế kỷ qua, gia đình vẫn chưa biết chính xác nơi an nghỉ. Nay ở tuổi gần 90, sức khỏe yếu, không thể đi lại, ông Sưa được lực lượng Công an và cán bộ y tế đến tận nhà xác minh thông tin, lấy vân tay và thu nhận mẫu máu phục vụ giám định ADN.

Lực lượng Công an hỗ trợ lấy mẫu tại nhà đối với các trường hợp người sức khỏe yếu. (Ảnh: Phạm Cường/TTXVN)

Anh Hồ Công Việt, con ruột ông Sưa cho biết nhiều năm qua gia đình luôn đau đáu mong tìm được phần mộ của hai liệt sỹ để hương khói, thờ phụng. Theo anh Việt, việc thu nhận mẫu ADN của thân nhân để lưu trữ trong ngân hàng gene, phục vụ đối sánh và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ là chủ trương có ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Gia đình hy vọng hai liệt sỹ Hồ Thừa và Hồ Lừa cũng như nhiều anh hùng, liệt sỹ chưa xác định được danh tính sẽ sớm được tìm lại tên tuổi, đáp lại mong mỏi của thân nhân sau nhiều năm chờ đợi.

Chiều 14/7, xã Vạn Tường tổ chức thu nhận 323 mẫu sinh phẩm của thân nhân liệt sỹ. Đến điểm lấy mẫu, bà Bùi Thị Bông (sinh năm 1955, thôn Tuyết Diêm) là em ruột liệt sỹ Bùi Hòa, nâng niu tờ giấy báo tử của người anh trai được gia đình gìn giữ suốt gần 60 năm qua. liệt sỹ Bùi Hòa sinh năm 1948, thuộc Đại đội 31 Bình Sơn, hy sinh năm 1968 tại khu vực chợ Gò, xã Bình Khương. Với bà Bông, việc lấy mẫu lần này không chỉ phục vụ công tác giám định ADN mà còn thắp lên hy vọng sau gần sáu thập kỷ chờ đợi ngày tên tuổi và nơi an nghỉ của người anh được xác định.

Trung tá Huỳnh Thanh Luân, Phó trưởng Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC06), Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, đợt thu nhận mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sỹ trên địa bàn tỉnh được triển khai trong đợt cao điểm từ ngày 13 đến 17/7.

Lực lượng Công an lấy mẫu thân nhân liệt sỹ. (Ảnh: Phạm Cường/TTXVN)

Công an tỉnh thành lập 3 tổ công tác, tổ chức thu nhận mẫu tại 12 điểm trên địa bàn nhằm phục vụ đối sánh, giám định ADN, góp phần xác định danh tính các hài cốt liệt sỹ chưa rõ thông tin.

Theo Trung tá Huỳnh Thanh Luân, dự kiến toàn tỉnh sẽ thu nhận khoảng 3.500 mẫu sinh phẩm của thân nhân liệt sỹ. "Hiện nay, nhiều thân nhân liệt sỹ đã cao tuổi, sức khỏe yếu. Vì vậy, việc khẩn trương thu nhận mẫu sinh phẩm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng nhằm lưu giữ nguồn gene phục vụ công tác xác minh danh tính liệt sỹ trong thời gian tới," Trung tá Huỳnh Thanh Luân nhấn mạnh.

Cùng với các địa phương trong cả nước, Quảng Ngãi đang khẩn trương triển khai việc khai quật, lấy mẫu hài cốt liệt sỹ chưa xác định danh tính và thu nhận mẫu sinh phẩm ADN của thân nhân liệt sỹ.

Những phần mộ chưa rõ tên tuổi đang có cơ hội lớn được khắc tên, góp phần đáp ứng mong mỏi của hàng nghìn gia đình sau nhiều thập kỷ chờ đợi./.

Tiếp nhận 14 hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam từ Campuchia Việc tiếp nhận 14 hài cốt liệt sỹ tại tỉnh Tà Keo (Campuchia) là kết quả mở đầu của đợt tiếp nhận hài cốt liệt sỹ trong mùa khô 2025-2026, góp phần thực hiện hiệu quả Chiến dịch cao điểm 500 ngày đêm.

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