Hà Nội: Ăn tiết canh, bệnh nhân bị viêm màng não nghi do nhiễm liên cầu lợn

Chiều 14/7, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết, vừa tiếp nhận, điều trị cho bệnh nhân bị viêm màng não, phù não nguy kịch nghi do nhiễm liên cầu lợn.

Sau khi ăn tiết canh lợn, ông Đ.V.C. 45 tuổi (ở Bắc Ninh) đang khỏe mạnh bất ngờ sốt cao, đau đầu, buồn nôn rồi nhanh chóng rơi vào tình trạng rối loạn ý thức.

Bệnh nhân được chẩn đoán viêm màng não nghi do nhiễm liên cầu lợn và đang được điều trị tích cực tại Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương. Theo người nhà, khoảng 4 ngày trước khi nhập viện, người bệnh có ăn tiết canh lợn.

Hai ngày sau, bệnh nhân xuất hiện sốt, đau đầu, buồn nôn. Các triệu chứng diễn tiến rất nhanh, người bệnh trở nên rối loạn ý thức, lơ mơ, kích thích, được đưa đến cơ sở y tế gần nhà. Do tình trạng nặng, bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương để tiếp tục điều trị.

Thạc sỹ, bác sỹ nội trú Phan Văn Mạnh cho biết, khi nhập viện, bệnh nhân trong tình trạng giảm ý thức, Glasgow 9 điểm (thang điểm đánh giá ý thức), kèm dấu hiệu điển hình của viêm màng não cấp. Bệnh nhân được chẩn đoán Viêm màng não, theo dõi do Streptococcus suis (Liên cầu lợn).

Bác sỹ Mạnh cho biết, ở những trường hợp viêm màng não cấp có rối loạn ý thức, biến chứng đáng lo ngại nhất là phù não. Đây là tình trạng có thể làm tăng nhanh áp lực nội sọ, gây tổn thương não nghiêm trọng, đe dọa tính mạng nếu không được xử trí kịp thời.

Ngay sau khi tiếp nhận, bệnh nhân được đặt ống nội khí quản, thở máy, kháng sinh và triển khai đồng thời nhiều biện pháp hồi sức tích cực nhằm kiểm soát phù não.

Sau 4 ngày điều trị tích cực, tình trạng bệnh nhân cải thiện, rút được ống nội khí quản. Bệnh nhân sau đó được chuyển lên khoa Nhiễm khuẩn Tổng hợp để tiếp tục điều trị.

Theo bác sỹ Phan Văn Mạnh, liên cầu lợn là căn nguyên gây viêm màng não người lớn hàng đầu ở Việt Nam. Ngoài viêm màng não, vi khuẩn này có thể gây nhiễm khuẩn huyết với các biểu hiện nặng như ban xuất huyết, rối loạn đông máu, sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng và tử vong cao nếu không được điều trị kịp thời.

Đáng lưu ý, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương từng tiếp nhận không ít trường hợp cho biết chỉ ăn tiết canh gà, dê hoặc các loại tiết canh khác nhưng cuối cùng vẫn được xác định mắc liên cầu lợn.

Theo các bác sỹ, nguyên nhân có thể do trong quá trình chế biến, một số nơi đã pha trộn tiết lợn vào các loại tiết canh khác, làm tăng nguy cơ lây nhiễm vi khuẩn.

Bác sỹ Mạnh khuyến cáo, người dân tuyệt đối không nên ăn tiết canh hoặc các sản phẩm từ thịt lợn chưa được nấu chín kỹ. Khi xuất hiện các triệu chứng như sốt, đau đầu, buồn nôn sau khi ăn tiết canh hoặc tiếp xúc với lợn bệnh, cần đến ngay cơ sở y tế để được thăm khám và điều trị kịp thời./.

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