Hưng Yên: 2 người chết, 3 người vẫn đang nằm viện sau khi ăn lòng lợn, tiết canh

Ngày 18/7, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm (Sở Y tế Hưng Yên) đã báo cáo kết quả điều tra, xác minh thông tin liên quan vụ việc một số người ăn tiết canh, lòng lợn tại quán ăn thôn Đồng Kỷ, xã Quỳnh An, tỉnh Hưng Yên sau đó tử vong.

Theo đó, vào hồi 21 giờ, ngày 14/7/2025, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm nhận được thông tin một số người ăn tiết canh, lòng lợn tại quán ăn thôn Đồng Kỷ, thôn An Vị (xã Quỳnh An, tỉnh Hưng Yên) nghi nhiễm liên cầu khuẩn lợn tử vong.

Ngày 15/7/2025, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm đã ban hành quyết định thành lập 2 tổ điều tra, xác minh thông tin này.

Trên cơ sở điều tra thực tế, thông báo của Bệnh viện Bạch Mai, báo cáo của Trung tâm Y tế Quỳnh Phụ, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm đã ra kết luận về 2 trường hợp tử vong và 3 trường hợp đang điều trị tại bệnh viện.

Theo đó, các trường hợp này đều do bệnh lây truyền qua thực phẩm liên quan đến ăn tiết canh, lòng lợn tại quán của bà Phạm Thị Ninh, bà Phạm Thị The.

Có ba người đang điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai, trong đó có 2 người được xét nghiệm dịch não tủy phát hiện có cầu khuẩn Gram (+).

Bà Ninh, bà The đều mua lòng lợn nhồi tiết, thịt lợn, tiết lợn để chế biến tiết canh từ một con lợn được giết mổ tại cơ sở của ông Nguyễn Văn Lực.

Lợn được ông Lực mua của ông Nguyễn Hữu Lê, ông Lê mua lợn tại bãi tập kết lợn nhà ông Nam có nguồn gốc xuất xứ không rõ ràng; nguyên nhân gây bệnh truyền qua thực phẩm, nghi do liên cầu khuẩn lợn.

Thịt lợn, lòng lợn nhồi tiết, tiết lợn lấy từ nhà ông Lực là nguyên nhân dẫn đến hai trường hợp tử vong và ba trường hợp đang điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai...

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm đề nghị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên tiến hành điều tra, xử lý vụ việc này theo quy định. Đồng thời, đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Hưng Yên tăng cường kiểm tra phát hiện kịp thời các cơ sở kinh doanh lợn không rõ nguồn gốc xuất xứ, có dấu hiệu bệnh lý, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, tránh để tình trạng xảy ra như trên địa bàn xã Quỳnh An; kiểm điểm trách nhiệm cán bộ chăn nuôi, thú y quản lý trên địa bàn xã Quỳnh An; trình cấp có thẩm quyền quy hoạch quỹ đất để xây dựng các lò giết mổ tập trung trên địa bàn tỉnh, xây dựng các điểm kinh doanh thực phẩm để có thể kiểm soát được thực phẩm an toàn, đặc biệt thực phẩm có nguồn gốc nguyên liệu tươi sống; phối hợp với cơ quan liên quan đưa các tiêu chí an toàn thực phẩm vào các nội dung đánh giá nông thôn mới.

Đối với Ủy ban Nhân dân xã Quỳnh An, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm đề nghị chỉ đạo các đơn vị chức năng tăng cường kiểm tra, giám sát đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố trên địa bàn; phối hợp với các đơn vị liên quan xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về an toàn thực phẩm trên địa bàn quản lý; kiểm điểm cán bộ có dấu hiệu tiếp tay, buông lỏng quản lý (nếu có) dẫn đến hậu quả trên; phối hợp với ngành chức năng tổ chức tuyên truyền các kiến thức pháp luật về an toàn vệ sinh thực phẩm đến người dân và các đơn vị sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn...

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm cũng đề nghị các cơ quan báo chí, truyền thông tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến rộng rãi các quy định pháp luật, tập trung vào việc kiểm soát điều kiện giết mổ, bảo quản, vận chuyển, tiêu thụ gia súc, gia cầm; chủ động đưa tin, phản ánh tình hình thực tế những nguy cơ tiềm ẩn mất an toàn thực phẩm và cảnh báo người dân không sử dụng thực phẩm không rõ nguồn gốc, thịt gia súc, gia cầm không qua kiểm dịch; phối hợp với cơ quan chức năng trong việc tuyên truyền, hướng dẫn người dân lựa chọn thực phẩm an toàn, đảm bảo sức khoẻ cộng đồng và phòng chống dịch bệnh hiệu quả.../.

