Sống cùng đái tháo đường chủ động hơn với FreeStyle Libre 2 Plus

Ngày nay, công nghệ theo dõi đường huyết liên tục đã trở thành giải pháp giúp người mắc đái tháo đường giảm đi những lo âu thường trực. Mới đây, Abbott đã đánh dấu bước tiến trong chăm sóc đái tháo đường với bộ cảm biến FreeStyle Libre 2 Plus thế hệ mới đạt chuẩn iCGM, thúc đẩy quản lý đường huyết chủ động hơn mỗi ngày.

Kiểm soát đường huyết đơn giản hơn với công nghệ theo dõi đường huyết liên tục

Mắc đái tháo đường từ khi còn nhỏ, chị Khánh Linh cho biết phần lớn tuổi thơ gắn liền với việc theo dõi đường huyết và tuân thủ chế độ ăn uống nghiêm ngặt.

Ông Hải Tùng, người đã sống chung với đái tháo đường tuýp 2 suốt 39 năm, cũng gặp không ít trở ngại trong lựa chọn thực phẩm và theo dõi đường huyết, đặc biệt ở giai đoạn đầu mắc bệnh khi thông tin về bệnh còn hạn chế.

Câu chuyện của họ phản ánh thực tế cuộc sống của người mắc đái tháo đường thường đi liền với nhiều âu lo khi phải liên tục theo dõi, phân tích và lo lắng trước những thay đổi của đường huyết.

Trước thực trạng này, sự phát triển của các giải pháp theo dõi đường huyết thuận tiện, không cần trích máu ngón tay được xem là một bước tiến mang tính đột phá để giúp người mắc đái tháo đường nắm bắt kịp thời các dao động đường huyết của bản thân, chủ động điều chỉnh bữa ăn, vận động và sinh hoạt.

Khi bắt đầu sử dụng hệ thống theo dõi đường huyết liên tục, chị Linh cảm thấy nhẹ nhàng hơn: "Trước đây, mỗi ngày phải đo và tiêm nhiều lần, còn khi dùng CGM, tôi chỉ cần dán cảm biến nên ít đau hơn rất nhiều.”

Với ông Tùng, việc có thể theo dõi đường huyết thuận tiện và chủ động hơn sẽ giúp người bệnh yên tâm hơn trong quá trình chăm sóc sức khỏe.

Theo cập nhật mới trong “Hướng dẫn Chăm sóc Đái tháo đường năm 2026,” Hiệp hội Đái tháo đường Hoa Kỳ (ADA) khuyến nghị mở rộng sử dụng CGM từ sớm ở nhiều nhóm người bệnh hơn.

Công nghệ CGM giúp người mắc đái tháo đường tìm lại sự an tâm trong cuộc sống. (Nguồn: Vietnam+)

FreeStyle Libre: giải pháp tiên tiến giúp quản lý đường huyết hiệu quả hơn

Với mục tiêu đồng hành cùng người mắc đái tháo quản lý đường huyết hiệu quả, sống tự tin hơn, Abbott đã giới thiệu bộ cảm biến FreeStyle Libre 2 Plus thế hệ mới, đạt tiêu chuẩn iCGM chính xác cao. Phiên bản cải tiến với tính năng đo chỉ số đường huyết theo thời gian thực và chuông cảnh báo tùy chọn, cung cấp bức tranh dao động đường huyết, giúp người mắc đái tháo đường tự tin hơn trong quyết định chăm sóc sức khỏe.

Ông Douglas Kuo, Phó Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Abbott Việt Nam, Úc và New Zealand, chia sẻ: “Công nghệ tiên phong của FreeStyle Libre giúp người mắc đái tháo đường đưa ra quyết định chăm sóc sức khỏe phù hợp dựa trên dữ liệu. Với khả năng cung cấp chỉ số đường huyết theo thời gian thực và cài đặt cảnh báo tùy chọn, bộ cảm biến FreeStyle Libre 2 Plus giúp đơn giản hóa việc quản lý đái tháo đường. Nhờ đó, người dùng có thêm thời gian để tận hưởng những điều họ yêu thích.”

Abbott đồng hành chuyển đổi số trong chăm sóc đái tháo đường

Tháng 9/2025, Chính phủ ban hành Nghị quyết 72-NQ/TW, trong đó nhấn mạnh các giải pháp đột phá ứng dụng chuyển đổi số nhằm giúp người dân tiếp cận dịch vụ y tế số và chủ động hơn trong quản lý sức khỏe. Việc tiếp cận thông tin kịp thời được kỳ vọng sẽ góp phần thay đổi hành vi, nhận thức và nâng cao chất lượng cuộc sống.

Có mặt tại Việt Nam trong hơn 30 năm qua, Abbott không ngừng tiên phong trong việc phát triển các công nghệ đột phá hỗ trợ người mắc đái tháo đường. Bên cạnh các giải pháp công nghệ và chuyên môn y khoa, Abbott còn tích cực triển khai các sáng kiến chăm sóc sức khỏe cộng đồng cùng các đối tác, minh chứng cho cam kết lâu dài của Abbott trong việc đồng hành cùng Việt Nam nâng cao sức khỏe cộng đồng./.

FreeStyle Libre 2 Plus: công nghệ giúp đơn giản hóa chăm sóc đái tháo đường Những năm gần đây, công nghệ theo dõi đường huyết liên tục (CGM) đang được đón nhận rộng rãi nhờ khả năng theo dõi chỉ số đường huyết liên tục mà không cần trích máu ngón tay.

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