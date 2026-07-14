Cảnh báo người dân không tương tác với trang “thoibao.de”

Theo Công an tỉnh Đắk Lắk, thời gian gần đây đã ghi nhận công dân trên địa bàn tỉnh có hành vi tương tác, bình luận trên trang “thoibao.de” - trang mạng có nhiều nội dung xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước.

Do đó, Công an tỉnh Đắk Lắk khuyến cáo người dân nâng cao tinh thần cảnh giác, không bình luận, chia sẻ hoặc phát tán thông tin từ các nguồn không chính thống, chưa được kiểm chứng.

Cụ thể, ngày 8/7, Công an phường Phú Yên đã làm việc với ông N.N.L (sinh năm 1970, trú tại phường Phú Yên, tỉnh Đắk Lắk) về hành vi tương tác, bình luận trên trang “thoibao.de.”

Qua xác minh, ông N.N.L đã sử dụng tài khoản Facebook cá nhân để bình luận, tương tác với một số bài viết trên trang “thoibao.de.”

Sau khi được Công an tuyên truyền, phổ biến các quy định của Luật An ninh mạng và pháp luật về sử dụng mạng xã hội, ông N.N.L đã nhận thức được hành vi của mình có thể gây ảnh hưởng tiêu cực trên không gian mạng.

Sau buổi làm việc, ông đã tự nguyện gỡ bỏ toàn bộ các bình luận liên quan, ngừng theo dõi trang “thoibao.de” và cam kết không tái phạm, chấp hành nghiêm quy định của pháp luật khi tham gia hoạt động trên không gian mạng.

Theo Công an tỉnh Đắk Lắk, trang “thoibao.de” do Lê Trung Khoa (sinh năm 1971, quốc tịch Việt Nam, hiện cư trú ở nước ngoài) điều hành. Đây là đối tượng đang bị Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an truy nã về tội “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.”

Ngày 31/12/2025, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã xét xử vắng mặt và tuyên phạt Lê Trung Khoa 17 năm tù theo khoản 2, Điều 117 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan chức năng xác định, trang “thoibao.de” thường xuyên đăng tải, phát tán thông tin sai sự thật, xuyên tạc tình hình trong nước nhằm chống phá Đảng, Nhà nước Việt Nam.

Cũng theo Công an tỉnh Đắk Lắk, thời gian tới, lực lượng chức năng tăng cường rà soát, xử lý nghiêm trường hợp đăng tải, chia sẻ, bình luận hoặc phát tán thông tin có nội dung xuyên tạc, chống phá từ các trang, kênh, hội, nhóm phản động, chống đối theo quy định của pháp luật.

Đồng thời, khuyến cáo người dân chỉ tiếp cận, chia sẻ thông tin từ các cơ quan báo chí, cổng thông tin điện tử chính thức của Đảng, Nhà nước và cơ quan chức năng.

Khi phát hiện trang mạng giả mạo, tài khoản đăng tải thông tin xấu, độc hoặc có dấu hiệu vi phạm pháp luật, người dân cần chủ động báo cáo trên nền tảng mạng xã hội và kịp thời thông báo cho cơ quan Công an để phối hợp xử lý./.

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