Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu ký Quyết định số 1264/QĐ-TTg ngày 13/7/2026 phê duyệt Đề án “Phát triển Cổng Pháp luật quốc gia giai đoạn 2026-2030” (Đề án).

Mục tiêu của Đề án nhằm phát triển Cổng Pháp luật quốc gia trở thành nền tảng số dùng chung quốc gia về pháp luật sử dụng chung cho các ngành, lĩnh vực, thực hiện nhiệm vụ chính trị, pháp lý, với vai trò là kênh thông tin chính thống, điểm truy cập tập trung cung cấp đầy đủ, kịp thời, có hệ thống các thông tin, dữ liệu trong công tác xây dựng và thi hành pháp luật, góp phần nâng cao khả năng tiếp cận pháp luật của người dân, doanh nghiệp, xã hội và hiệu quả hoạt động quản trị quốc gia hiện đại, triển khai hiệu quả Chương trình hành động của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Nghị quyết số 66-NQ/TW và Nghị quyết số 109/NQ-CP.

Phấn đấu 100% văn bản quy phạm pháp luật mới được cung cấp kịp thời, đầy đủ trên Cổng pháp luật quốc gia

Đề án đưa ra các mục tiêu cụ thể như sau:

Xây dựng, phát triển Cổng Pháp luật quốc gia trở thành kênh chính thống truyền thông về chính sách, pháp luật, cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời về các chủ trương, đường lối, định hướng của Đảng và Nhà nước, các hoạt động đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới, trong đó:

Xây dựng, phát triển Cổng Pháp luật quốc gia là kênh thông tin, truyền thông về hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế và thực thi pháp luật, góp phần nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành, triển khai thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

100% văn bản quy phạm pháp luật mới, văn bản hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật được cung cấp kịp thời, đầy đủ theo quy định; công khai bản dịch tiếng Anh đối với một số văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến đời sống, việc làm, kinh doanh của người nước ngoài, doanh nghiệp nước ngoài.

Xây dựng, phát triển Cổng Pháp luật quốc gia trở thành Diễn đàn hiến kế, tham vấn, tiếp nhận ý kiến đóng góp của các chuyên gia, nhà khoa học, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân đối với công tác xây dựng và thi hành pháp luật, tương tác thông tin giữa Nhà nước với người dân, doanh nghiệp góp phần nâng cao chất lượng phản biện chính sách, tính đồng bộ, thống nhất, khả thi của hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, bảo đảm sự tham gia thực chất của xã hội, người dân trong quản trị quốc gia.

Ngoài ra, xây dựng, phát triển Cổng Pháp luật quốc gia là điểm truy cập tập trung thông tin, dữ liệu pháp luật các hợp phần thuộc Cổng (trừ các thủ tục hành chính trên Cổng Dịch vụ công quốc gia) để người dân, doanh nghiệp sử dụng, khai thác.

Đổi mới mạnh mẽ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên môi trường số thông qua việc truyền thông kịp thời, dễ hiểu các chủ trương, chính sách, quy định pháp luật mới.

Đồng thời, xây dựng, phát triển Cổng Pháp luật quốc gia góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực pháp luật và đóng góp tích cực vào việc xây dựng một nền quản trị quốc gia hiện đại.

05 nhóm nhiệm vụ, giải pháp

Để thực hiện các mục tiêu trên, Đề án đưa ra 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp về: cung cấp thông tin pháp luật trên Cổng Pháp luật quốc gia; dữ liệu và tích hợp; thể chế, hướng dẫn; hoàn thiện tính năng và bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng; tổ chức thực hiện, truyền thông, nhân lực, kinh phí.

Về nhiệm vụ cung cấp thông tin pháp luật trên Cổng Pháp luật quốc gia, Đề án yêu cầu tổ chức thông tin, truyền thông về hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế và thực thi pháp luật.

Tích hợp, tổng hợp, khai thác thông tin về xây dựng và thi hành pháp luật để cung cấp trên Cổng Pháp luật quốc gia, phục vụ việc tiếp cận pháp luật kịp thời, thuận tiện cho người dân, doanh nghiệp.

Cung cấp thông tin về tiếp nhận, giải quyết kiến nghị về văn bản quy phạm pháp luật.

Sản xuất, tổ chức hội thảo, tọa đàm, đối thoại, giao lưu trực tuyến và các hoạt động truyền thông khác phục vụ người dân, doanh nghiệp trong tiếp cận pháp luật; tương tác giữa cơ quan nhà nước với người dân, doanh nghiệp trong xây dựng thể chế, pháp luật.

Cung cấp thông tin về các điều ước quốc tế mà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

Tổ chức sản xuất, quản lý và cung cấp các nội dung tài liệu số phục vụ công tác truyền thông về chính sách, phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý trên Cổng Pháp luật quốc gia theo hướng hiện đại, đa phương tiện và đa kênh, bảo đảm thống nhất, kịp thời và dễ tiếp cận.

Tạo diễn đàn hiến kế xây dựng chính sách, pháp luật và kết nối thông tin, tương tác với người dân, doanh nghiệp; công cụ hỗ trợ khảo sát, rà soát, phát hiện mâu thuẫn, chồng chéo pháp luật, hỗ trợ đánh giá tác động chính sách trực tuyến, tham vấn chính sách hai chiều và cơ chế phản hồi chính sách sau khi ban hành, nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật.

Thúc đẩy các hoạt động hợp tác phát triển sản phẩm, dịch vụ ứng dụng công nghệ số trong lĩnh vực pháp luật trên Cổng Pháp luật quốc gia, nhất là các sản phẩm, dịch vụ khai thác dữ liệu, ứng dụng trí tuệ nhân tạo phục vụ tốt hơn nhu cầu của xã hội, người dân, doanh nghiệp về công tác xây dựng và thi hành pháp luật.

Đối với nhiệm vụ về dữ liệu và tích hợp, Đề án nêu rõ hoàn thành việc kết nối, tích hợp các hợp phần trên Cổng Pháp luật quốc gia để phục vụ nhu cầu thông tin pháp luật của người dân, doanh nghiệp. Cổng Pháp luật quốc gia là điểm truy cập tập trung các hợp phần thuộc Cổng (trừ các thủ tục hành chính trên Cổng Dịch vụ công quốc gia) để người dân, doanh nghiệp sử dụng, khai thác, cụ thể như sau:

Các hợp phần thuộc Cổng bao gồm cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin về pháp luật của các cơ quan hành chính nhà nước ở Trung ương và địa phương và các cơ sở dữ liệu, thông tin pháp luật khác đủ điều kiện là hợp phần.

Các thành phần tích hợp là cổng, trang thông tin điện tử, các ứng dụng, dịch vụ tiện ích về chính sách, pháp luật của các cơ quan hành chính nhà nước hoặc của cơ quan, tổ chức có thỏa thuận liên kết được tích hợp trên Cổng Pháp luật quốc gia theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

Việc liên kết các cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin và nền tảng số khác với Cổng Pháp luật quốc gia theo chỉ đạo của Đảng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và theo quy định của pháp luật có liên quan.

Kịp thời cập nhật, tích hợp bổ sung các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu pháp luật của các cơ quan hành chính nhà nước ở Trung ương và địa phương, các cơ quan, tổ chức khác có liên quan để mở rộng phạm vi khai thác dữ liệu về pháp luật, đáp ứng nhu cầu tìm hiểu, khai thác về công tác xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật (gồm văn bản quy phạm pháp luật, điều ước quốc tế và các thông tin, dữ liệu về pháp luật khác có liên quan).

Về hoàn thiện tính năng và bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng, Đề án yêu cầu phát triển, nâng cấp và hoàn thiện các tính năng của Cổng Pháp luật quốc gia theo hướng cung cấp toàn diện dữ liệu pháp lý, tối ưu hóa trải nghiệm người dùng; ứng dụng di động cho Cổng Pháp luật quốc gia; bảo đảm duy trì, vận hành và phát triển bền vững Cổng Pháp luật quốc gia theo mô hình nền tảng số hiện đại, đáp ứng việc tiếp cận cho nhóm người yếu thế.

Ngoài ra, phát triển, nâng cấp, hoàn thiện các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu là hợp phần, thành phần của Cổng Pháp luật quốc gia, trong đó có Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật, Hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về văn bản quy phạm pháp luật và các cơ sở dữ liệu, thông tin pháp luật khác để cung cấp kịp thời, đầy đủ 100% văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật bằng các hình thức tài liệu số.

Nâng cấp, phát triển ứng dụng trí tuệ nhân tạo về pháp luật, tạo hệ sinh thái pháp luật số rộng lớn.

Triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng cho Cổng Pháp luật quốc gia đáp ứng yêu cầu theo quy định của pháp luật về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin; tổ chức giám sát, đánh giá thường xuyên và phối hợp xử lý ứng cứu kịp thời các sự cố an ninh mạng cho Cổng Pháp luật quốc gia theo quy định./.

Thủ tướng chủ trì Phiên họp Chính phủ chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 7 Sáng 8/7/2026, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì Phiên họp Chính phủ chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 7 năm 2026

​