Khởi tố 3 chủ tiệm vàng lớn ở TPHCM trong vụ buôn lậu kim cương xuyên quốc gia

Ngày 14/7, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết tiếp tục mở rộng Chuyên án 268V đấu tranh với đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố thêm 4 bị can về tội "Buôn lậu" theo Điều 188 Bộ luật Hình sự.

Trong số 4 bị can có 3 chủ doanh nghiệp, chủ tiệm vàng lớn tại Thành phố Hồ Chí Minh; thu giữ thêm 139 viên kim cương các loại.

Cụ thể, ngày 12/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Lê Thị Ngọc Mỹ (sinh năm 1960), Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Vàng bạc và Đá quý Kim Lý, chủ tiệm vàng Kim Lý; Nguyễn Thị Liên (sinh năm 1980), Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Ngọc Tâm, chủ tiệm vàng Ngọc Tâm; Hoàng Thị Thanh Nga (sinh năm 1980), Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Đầu tư NCA, chủ tiệm vàng Ngọc Châu Âu và Trần Tiễn Như Nghi (sinh năm 1987), nhân viên kiểm định thuộc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Giám định PNJ (PNJ-LAB).

Các bị can đều bị khởi tố về tội "Buôn lậu."

Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố 31 bị can trong vụ án, thu giữ 1.239 viên kim cương cùng nhiều tang vật liên quan; bước đầu chứng minh các đối tượng trong đường dây đã thực hiện hành vi buôn lậu hơn 30.000 viên kim cương, trị giá trên 1.500 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 300 tỷ đồng.

Trên cơ sở các tài liệu, chứng cứ thu thập được và quá trình phối hợp với Công an Thành phố Hồ Chí Minh, lực lượng chức năng tiếp tục làm rõ các mắt xích trong đường dây, xác định vai trò của từng đối tượng để mở rộng điều tra.

Đường dây hoạt động với phương thức, thủ đoạn đặc biệt tinh vi. Các đối tượng sử dụng các ứng dụng mạng xã hội có tính bảo mật cao để liên hệ với các đầu mối người Ấn Độ, đặt mua kim cương từ nước ngoài rồi tổ chức vận chuyển trái phép vào Việt Nam nhằm tiêu thụ.

Sau khi tìm được khách hàng là các hộ kinh doanh, doanh nghiệp vàng bạc, đá quý, các đối tượng lập nhóm trên ứng dụng WhatsApp để trao đổi, báo giá, đặt hàng và điều phối việc giao nhận.

Giá kim cương được chào bán thường thấp hơn khoảng một phần ba so với giá thị trường trong nước nhằm thu hút khách mua, nhất là các cơ sở kinh doanh mới thành lập hoặc có nhu cầu mở rộng thị trường.

Để đưa hàng vào Việt Nam, các đối tượng lợi dụng đặc tính nhỏ gọn của kim cương, cất giấu tinh vi trong hành lý cá nhân, quần áo, giày dép khi nhập cảnh qua các sân bay quốc tế như Tân Sơn Nhất, Nội Bài, Đà Nẵng và Phú Quốc mà không khai báo hải quan.

Sau khi hàng về Việt Nam, các đầu mối tại Hong Kong (Trung Quốc) trực tiếp điều hành việc phân phối thông qua các nhóm WhatsApp, thông báo số lượng hàng, địa điểm, thời gian giao nhận và thông tin khách hàng.

Kim cương được phân loại sẵn theo từng đơn hàng và chuyển qua nhiều đối tượng trung gian hoạt động độc lập trước khi đến tay người mua.

Đối tượng Lê Thị Ngọc Mỹ (chủ tiệm vàng Kim Lý). (Ảnh: TTXVN phát)

Theo cơ quan điều tra, các nhân viên người Ấn Độ làm việc tại Việt Nam được cung cấp phương tiện, thiết bị phục vụ hoạt động giới thiệu sản phẩm, quản lý đơn hàng và giao dịch với khách.

Mọi hoạt động từ chào bán, giao nhận hàng hóa, thanh toán đến xử lý các tình huống phát sinh đều được các đối tượng cầm đầu tại Hong Kong (Trung Quốc) theo dõi, chỉ đạo từ xa.

Toàn bộ quy trình mua bán được tổ chức khép kín, các mắt xích chỉ liên hệ theo từng nhiệm vụ riêng biệt nhằm tránh bị phát hiện. Việc trao đổi thông tin chủ yếu thông qua ứng dụng như WhatsApp, Viber với chế độ tự động xóa tin nhắn.

Đặc biệt, khi giao nhận hàng và thanh toán, các đối tượng sử dụng quy ước bằng số seri trên tờ tiền USD để xác nhận giao dịch, gây nhiều khó khăn cho công tác điều tra, truy vết dòng tiền và thu hồi tang vật.

Với phương thức hoạt động xuyên quốc gia, tổ chức chặt chẽ và sử dụng nhiều biện pháp che giấu, việc thu thập chứng cứ, xác định giá trị tang vật, chứng minh dòng tiền, làm rõ vai trò của từng đối tượng gặp nhiều trở ngại.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của lãnh đạo Công an tỉnh Thanh Hóa và Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Cảnh sát kinh tế đã huy động tối đa lực lượng, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, từng bước bóc gỡ toàn bộ đường dây, mở rộng chuyên án và xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Việc triệt phá thành công đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia là kết quả của quá trình điều tra kiên trì, quyết liệt, thể hiện sự chủ động, sáng tạo và phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng chức năng trong đấu tranh với tội phạm kinh tế có yếu tố xuyên biên giới, góp phần bảo đảm an ninh kinh tế, giữ vững kỷ cương pháp luật và tạo môi trường kinh doanh lành mạnh.

Vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa mở rộng, truy bắt các đối tượng liên quan, thu hồi triệt để số hàng hóa vi phạm và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật./.

Khởi tố 22 bị can, thu giữ 1.100 viên kim cương được buôn lậu xuyên quốc gia Theo kết quả điều tra ban đầu, từ năm 2024 đến nay, đường dây này đã đưa hơn 28.000 viên kim cương nhập lậu vào Việt Nam tiêu thụ, với doanh thu ước tính khoảng 280 tỷ đồng.

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