Dự kiến chi thêm gần 550 tỷ đồng để nâng hỗ trợ ăn trưa cho trẻ mẫu giáo

Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố hồ sơ dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 105/2020/NĐ-CP ngày 08/9/2020 của Chính phủ quy định chính sách phát triển giáo dục mầm non.

Theo dự thảo, chính sách cho trẻ em nhà trẻ vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng bãi ngang, ven biển, hải đảo và cơ sở giáo dục có trẻ em nhà trẻ hưởng chính sách sẽ được điều chỉnh tăng.

Cụ thể, mức hỗ trợ nấu ăn sẽ được nâng từ 2,4 triệu đồng/định mức/tháng hiện nay lên 3,9 triệu đồng. Mức hỗ trợ ăn trưa cho trẻ mẫu giáo sẽ tăng từ 160.000 đồng/trẻ/tháng lên mức 360.000 đồng/trẻ/tháng.

Theo tính toán của Bộ Giáo dục và Đào tạo, về chính sách hỗ trợ nấu ăn, số kinh phí tăng thêm ước tính khoảng 88 tỷ đồng/năm. Về chính sách hỗ trợ ăn trưa cho trẻ mẫu giáo, kinh phí tăng thêm là trên 60 tỷ đồng/tháng, tương đương khoảng 548,8 tỷ đồng/năm.

Lý giải về đề xuất này, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho hay mức hỗ trợ nấu ăn 2,4 triệu đồng/định mức/tháng hiện không còn phù hợp với mức lương cơ sở/tối thiểu vùng, gây khó khăn cho cơ sở giáo dục mầm non trong việc hợp đồng nhân sự nấu ăn, ảnh hưởng đến chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng.

Qua tổng hợp báo cáo, nhiều địa phương đề nghị nâng mức hỗ trợ nấu ăn lên 3,9 triệu đồng/định mức/tháng để thống nhất với mức hỗ trợ quy định tại Nghị định số 277/2025.

Mức hỗ trợ ăn trưa 160.000 đồng/trẻ/tháng còn thấp so với mặt bằng giá thực phẩm thực tế, ảnh hưởng đến việc cân đối chất lượng bữa ăn cho trẻ và chênh lệch so với chính sách hỗ trợ trẻ mầm non tại các nghị định ban hành năm 2025 là 360.000 đồng/trẻ/tháng (Nghị định số 66/2025/NĐ-CP; Nghị định số 277/2025/NĐ-CP), không đảm bảo công bằng cho cùng đối tượng học sinh trong cùng một cơ sở giáo dục mầm non.

Bên cạnh đó, dự thảo cũng có các điều chỉnh nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực tế. Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, Nghị định số 145/2020 ban hành tháng 12/2020 quy định chính sách đối với giáo dục mầm non ở nơi có nhiều lao động được hưởng các chính sách giáo dục mầm non ở địa bàn có khu vực công nghiệp được quy định tại Nghị định số 105/2020.

Tuy nhiên, nhiều địa phương chưa vận dụng quy định này để ban hành chính sách. Do đó, trẻ em là con công nhân, người lao động làm việc tại cụm công nghiệp chưa được hưởng chính sách, dẫn tới số lượng cơ ở giáo dục mầm non và giáo viên được hưởng chính sách còn hạn chế, chưa bảo đảm công bằng.

Theo đó, dự thảo nghị định dự kiến sửa đổi, bổ sung quy định thực hiện nhóm chính sách giáo dục mầm non ở địa bàn có khu công nghiệp, nơi có nhiều lao động. Cụ thể như sửa đổi cách xác định đối tượng, khu vực hưởng chính sách; chính sách với giáo viên và cơ sở giáo dục mầm non dân lập, tư thục được thực hiện khi đảm bảo đủ điều kiện có 30% trẻ em là con công nhân, người lao động được hưởng chính sách…/.

Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú Về hỗ trợ tiền ăn, Nghị định quy định mỗi học sinh bán trú buổi trưa được hỗ trợ tiền ăn trưa mỗi tháng là 450.000 đồng và được hưởng không quá 9 tháng/năm học.