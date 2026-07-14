Đến năm 2030, 80% học sinh phổ thông được học về trí tuệ nhân tạo?

Đến năm 2030, phấn đấu 80% học sinh phổ thông, học sinh dự bị đại học được học về trí tuệ nhân tạo phù hợp lứa tuổi, gắn với tư duy số, tư duy tính toán, đạo đức công nghệ và sử dụng trí tuệ nhân tạo an toàn, có trách nhiệm.

Đây là mục tiêu đặt ra trong dự thảo Chương trình quốc gia phát triển nhân lực trí tuệ nhân tạo đến năm 2030, định hướng đến năm 2035 đang được Bộ Giáo dục và Đào tạo lấy ý kiến để hoàn thiện trước khi trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt.

Theo ông Đặng Văn Huấn, Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo, dự thảo Chương trình đề xuất một số mục tiêu cụ thể đến năm 2030.

Bên cạnh mục tiêu trên, dự thảo chương trình cũng đặt mục tiêu 100% người học trong các cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp được trang bị kiến thức, kỹ năng cơ bản ứng dụng trí tuệ nhân tạo, đạo đức trí tuệ nhân tạo, an toàn dữ liệu và năng lực sử dụng trí tuệ nhân tạo trong học tập, nghiên cứu và hoạt động nghề nghiệp.

Với người đi làm, Chương trình đề xuất mục tiêu ít nhất 80% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động có năng lực ứng dụng hiệu quả trí tuệ nhân tạo trong hoạt động nghề nghiệp trên nền tảng mở theo các khung kiến thức, kỹ năng số, năng lực số do Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Giáo dục và Đào tạo tạo ban hành.

Chương trình cũng đề xuất đến 2030, đưa trí tuệ nhân tạo trở thành năng lực bắt buộc trong giáo dục quốc dân. Theo đó, trí tuệ nhân tạo được tích hợp vào chương trình giáo dục phổ thông, giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học và học tập suốt đời. 100% cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp có quy định về sử dụng trí tuệ nhân tạo trong đào tạo, đánh giá, nghiên cứu. Tối thiểu 80% chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp tích hợp trí tuệ nhân tạo ứng dụng theo ngành, lĩnh vực.

Chương trình cũng đặt mục tiêu phát triển tối thiểu 10 trung tâm đào tạo, nghiên cứu tiên tiến chuyên sâu về trí tuệ nhân tạo, trong đó có 5-7 trung tâm trí tuệ nhân tạo đạt chuẩn khu vực và quốc tế; 25 cơ sở giáo dục đại học, 35 cơ sở giáo dục nghề nghiệp có chương trình đào tạo chuyên sâu, hoạt động đổi mới sáng tạo trọng điểm về trí tuệ nhân tạo, triển khai các chương trình đào tạo AI và AI+X.

Tối thiểu 30% doanh nghiệp trong các ngành, lĩnh vực ưu tiên tham gia đào tạo, đào tạo lại, đào tạo bổ sung kỹ năng trí tuệ nhân tạo cho người lao động; hình thành mạng lưới doanh nghiệp đồng hành trong xây dựng chương trình, cung cấp dữ liệu thực tế, môi trường thực hành, thực tập và đánh giá năng lực người học.

Theo ông Đặng Văn Huấn, Bộ Giáo dục và Đào tạo đang tiếp tục rà soát, làm rõ sự phù hợp, đồng bộ của Chương trình với các chiến lược, đề án liên quan đến phát triển nguồn nhân lực khoa học, công nghệ nói chung và trí tuệ nhân tạo nói riêng; rà soát các mục tiêu, chỉ tiêu để bảo đảm tính khả thi và thống nhất với các chương trình, đề án đang triển khai.

Đưa trí tuệ nhân tạo vào trường học ngay từ bậc phổ thông là một trong những yêu cầu được Bộ Chính trị đặt ra tại Nghị quyết số 71 về đột phá phát triển giáo dục đào tạo. Chỉ đạo này đang được ngành giáo dục tích cực triển khai trong các nhà trường./.

Hiệu quả từ việc sớm đưa nội dung trí tuệ nhân tạo vào trường phổ thông Từ tiểu học đến trung học phổ thông, nhiều trường tại TP Hồ Chí Minh đã từng bước đưa trí tuệ nhân tạo vào dạy học, giúp học sinh tiếp cận công nghệ mới một cách an toàn, nhân văn và có định hướng.

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