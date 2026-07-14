Vụ lật xe chở axit trên đường Hồ Chí Minh: Tạm ngưng cấp nước sau sự cố

Ngày 14/7, Chi nhánh Đắk Song, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Khai Thác Công trình thủy lợi Đắk Nông (tỉnh Lâm Đồng) cho biết, đơn vị đã tạm ngưng cấp nước cho khách hàng sau sự cố tràn axit từ xe bồn chở hóa chất trên đường Hồ Chí Minh vào tối 13/7.

Công trình cấp nước Nâm N’Jang, xã Trường Xuân, tỉnh Lâm Đồng do Chi nhánh Đắk Song, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Khai Thác Công trình thủy lợi Đắk Nông quản lý có nguồn nước thô bị ảnh hưởng bởi vụ tai nạn lật xe bồn chở hóa chất.

Vị trí lật xe tại Km1875+200 đường Hồ Chí Minh (cầu 20), cách vị trí lấy nước thô tại trạm bơm của công trình hoảng 4,5 km. Ngay sau khi xảy ra sự việc, đơn vị đã tạm ngưng vận hành công trình cấp nước; đồng thời, tổ chức theo dõi chất lượng nguồn nước thô đầu vào, đo các thông số của nguồn nước thô như pH, độ đục, độ mùi… để xử lý theo quy định.

Để đảm bảo cấp nước an toàn, ổn định, đơn vị đã ban hành thông báo rộng rãi đến khách hàng sử dụng nước; đồng thời đề nghị chính quyền địa phương hỗ trợ thông báo đến người dân việc tạm ngưng cấp nước công trình từ sáng ngày 14/7/2026 đến 04 giờ ngày 15/7/2026.

Dự kiến thời gian cấp nước trở lại từ 4 giờ 00 ngày 15/7/2026. Công trình cấp nước Nâm N’Jang hiện đang cấp nước cho hơn 500 hộ dân xã Trường Xuân, tỉnh Lâm Đồng.

Như phóng viên TTXVN đã thông tin, vào khoảng 23 giờ 5, ngày 13/7/2026 tại Km1875+200 (điểm Cầu 20) đường Hồ Chí Minh, thuộc địa phận thôn 3, xã Trường Xuân, tỉnh Lâm Đồng đã xảy ra vụ tai nạn giao thông liên quan đến xe ôtô tải xi téc (xe bồn) chở hóa chất, dẫn đến sự cố phát tán hóa chất ra môi trường. Cơ quan chức năng xác định, khoảng 5m3 hóa chất HCl 20% thoát ra ngoài môi trường đất, một phần chảy xuống dòng dòng suối.

Ngay sau khi sự cố xảy ra, Ủy ban nhân dân xã Trường Xuân đã tổ chức kiểm tra và chưa ghi nhận thiệt hại về người, gia súc, gia cầm, thủy sản hoặc khu dân cư.

Ủy ban Nhân dân xã khuyến cáo các hộ dân sinh sống dọc tuyến suối tuyệt đối không sử dụng trực tiếp nguồn nước từ dòng suối cho đến khi có thông báo mới của cơ quan chức năng.

Đồng thời, nếu phát hiện các dấu hiệu bất thường về chất lượng nguồn nước hoặc xảy ra thiệt hại đối với thủy sản, vật nuôi và cây trồng liên quan đến nguồn nước, người dân cần báo ngay cho chính quyền địa phương để được kiểm tra, xử lý kịp thời./.

Lâm Đồng khẩn trương khắc phục sự cố tràn axit sau vụ lật xe bồn chở hóa chất Sự cố lật xe bồn chở axit clohydric trên đường Hồ Chí Minh khiến hóa chất tràn ra đất và suối đã được xử lý bước đầu; địa phương hiện đang tiếp tục theo dõi, đánh giá ảnh hưởng đối với môi trường.

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