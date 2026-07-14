Vụ nữ sinh tử vong ở Vĩnh Long: Khởi tố 2 nguyên cán bộ kiểm sát và công an

Ngày 14/7, tiếp tục mở rộng điều tra vụ án "Không truy cứu trách nhiệm hình sự người có tội," liên quan vụ tai nạn giao thông khiến nữ sinh tử vong xảy ra tại Trà Ôn, Vĩnh Long (cũ), Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao khởi tố bị can đối với Huỳnh Minh Trung (nguyên Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân) huyện Trà Ôn và Nguyễn Hoàng Văn (nguyên Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Trà Ôn.

Huỳnh Minh Trung và Nguyễn Hoàng Văn bị khởi tố về tội "Không truy cứu trách nhiệm hình sự người có tội."

Kết quả điều tra đến nay xác định, Huỳnh Minh Trung, Nguyễn Hoàng Văn có hành vi không truy cứu trách nhiệm hình sự người có tội trong quá trình giải quyết tin báo và giải quyết khiếu nại đối với tin báo vụ tai nạn giao thông xảy ra ngày 4/9/2024 tại ấp Vĩnh Lợi, xã Vĩnh Xuân, tỉnh Vĩnh Long làm nạn nhân N.N.B.T tử vong.

Trước đó, ngày 26/3/2026 và 24/4/2026, Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao đã ra Quyết định khởi tố bị can đối với Lê Quốc Việt (nguyên Phó Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Trà Ôn), Nguyễn Quốc Khanh (nguyên Điều tra viên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Trà Ôn), Phan Thị Trúc Ly (nguyên Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Trà Ôn) và Lê Phong Cảnh (nguyên Kiểm sát viên Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Trà Ôn) về tội "Không truy cứu trách nhiệm hình sự người có tội" theo quy định tại điểm đ, khoản 2, Điều 369 Bộ luật Hình sự.

Hiện vụ án đang được điều tra theo quy định của pháp luật./.

Vụ nữ sinh tử vong vì tai nạn giao thông ở Vĩnh Long: Tước danh hiệu CAND với 2 cán bộ Tối 26/3, Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long đã ký quyết định tước danh hiệu Công an nhân dân đối với Thượng tá Lê Quốc Việt và Đại úy Nguyễn Quốc Khanh.