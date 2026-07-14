Phú Thọ liên kết với Thủ đô, mở rộng không gian phát triển vùng

Để tận dụng lợi thế vị trí địa lý, hạ tầng giao thông, tiềm năng công nghiệp, nông nghiệp và giá trị văn hóa Đất Tổ, tỉnh Phú Thọ đang chủ động liên kết với Thủ đô, nhằm mở rộng không gian phát triển, tạo động lực tăng trưởng mới.

Phát huy lợi thế cửa ngõ, hình thành các cực tăng trưởng mới

Theo Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ, việc mở rộng địa giới hành chính tạo ra không gian phát triển lớn hơn về diện tích, dân số và quy mô kinh tế; đồng thời đưa tỉnh trở thành cửa ngõ kết nối vùng Trung du và miền núi phía Bắc với Hà Nội và vùng Đồng bằng sông Hồng.

Trên cơ sở Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển Thủ đô Hà Nội trong kỷ nguyên mới, tỉnh đã xây dựng Chương trình hành động nhằm khai thác hiệu quả sức lan tỏa của Hà Nội; đồng thời phát huy lợi thế về vị trí địa lý, hệ thống giao thông, quỹ đất, tài nguyên rừng, bản sắc văn hóa Đất Tổ và nguồn nhân lực.

Theo chương trình, Phú Thọ sẽ phối hợp với các bộ, ngành Trung ương và thành phố Hà Nội rà soát, điều chỉnh Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đồng bộ với Quy hoạch Thủ đô và Quy hoạch Vùng Thủ đô, bảo đảm thống nhất về phát triển đô thị, công nghiệp, logistics, sử dụng đất và hạ tầng giao thông.

Tỉnh đặt mục tiêu phát triển 133 cụm công nghiệp, trong đó ưu tiên 25 cụm công nghiệp dọc hành lang kinh tế động lực Việt Trì-Phù Ninh-Lâm Thao-Lập Thạch theo hướng công nghiệp hỗ trợ, logistics và công nghiệp xanh, sẵn sàng đón làn sóng dịch chuyển sản xuất từ Hà Nội.

Cùng với đó, Phú Thọ phát triển 13 điểm logistics đã được quy hoạch, kết nối trực tiếp với Cảng hàng không quốc tế Nội Bài và hệ thống cảng biển Hải Phòng thông qua mạng lưới đường bộ và đường sắt hiện đại. Đồng thời phát triển đồng bộ lưới điện 500kV, 220kV và 110kV, đẩy mạnh nguồn điện tái tạo tại các cụm công nghiệp và trung tâm logistics, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong quản lý, điều hành hệ thống điện.

Bên cạnh đó, tỉnh quy hoạch trục kinh tế phía Nam gắn với hành lang Điện Biên-Sơn La-Hòa Bình-Hà Nội, phát triển công nghiệp chế biến nông, lâm sản, du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng; đồng thời hình thành "vành đai xanh sinh thái" dọc sông Hồng và sông Đà nhằm bảo đảm sự hài hòa giữa phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường.

Liên kết toàn diện về kinh tế, văn hóa và nguồn nhân lực

Phú Thọ hướng tới kết nối toàn diện các chuỗi giá trị với Hà Nội thông qua phát triển vùng nguyên liệu tập trung đối với bưởi, cam, chè, thanh long, chăn nuôi và thủy sản gắn với mã số vùng trồng, truy xuất nguồn gốc; phát triển vùng rừng gỗ lớn, lâm nghiệp công nghệ cao và kinh tế dưới tán rừng phục vụ nhu cầu chế biến, tiêu dùng chất lượng cao.

Tỉnh ưu tiên thu hút đầu tư vào các lĩnh vực khu công nghiệp, logistics, công nghiệp hỗ trợ, nông nghiệp công nghệ cao, du lịch sinh thái và dịch vụ; nghiên cứu cơ chế ưu đãi về đất đai, hạ tầng và xây dựng cơ sở dữ liệu số về quỹ đất, doanh nghiệp, chuỗi cung ứng để thu hút các tập đoàn đa quốc gia và doanh nghiệp công nghệ cao từ Hà Nội mở rộng đầu tư.

Tỉnh chủ trương phối hợp với Hà Nội tổ chức các chương trình quảng bá Hát Xoan Phú Thọ. (Ảnh: Phương Thảo/TTXVN phát)

Không chỉ hướng đến liên kết về hạ tầng và sản xuất, Phú Thọ còn mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực văn hóa, du lịch, giáo dục, y tế và phát triển nguồn nhân lực nhằm tạo nền tảng phát triển bền vững cho toàn Vùng Thủ đô. Tỉnh chủ trương phối hợp với Hà Nội tổ chức các chương trình quảng bá Hát Xoan Phú Thọ, Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương tại Hoàng thành Thăng Long, Văn Miếu-Quốc Tử Giám, phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm và các sự kiện văn hóa lớn của Thủ đô; đồng thời xây dựng tuyến du lịch liên vùng "Về nguồn-Thăng Long," kết nối Khu di tích lịch sử Đền Hùng với Tây Thiên, Đền Thác Bờ, quần thể hang động Chùa Tiên và các điểm đến tiêu biểu của Hà Nội.

Cùng với đó, tỉnh cũng chú trọng hợp tác phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Tỉnh đặt mục tiêu thu hút các trường đại học, viện nghiên cứu và trung tâm đổi mới sáng tạo từ Hà Nội đầu tư tại Phú Thọ, từng bước hình thành khu đô thị đại học theo định hướng Quy hoạch Vùng Thủ đô.

Trong lĩnh vực y tế, tỉnh hướng tới mở rộng hợp tác với các bệnh viện tuyến Trung ương, phát triển hệ thống bệnh viện vệ tinh, đẩy mạnh chuyển giao kỹ thuật cao, khám chữa bệnh từ xa (telemedicine), đào tạo nguồn nhân lực chuyên sâu và từng bước xây dựng mạng lưới y tế thông minh kết nối với các trung tâm lớn của Hà Nội.

Trong lĩnh vực môi trường, hai địa phương sẽ phối hợp xây dựng hệ thống quan trắc chất lượng nước tại các điểm giáp ranh trên sông Hồng, sông Đà, tăng cường quan trắc chất lượng không khí, kiểm soát nguồn phát thải từ các khu công nghiệp, phát triển giao thông xanh và nghiên cứu cơ chế phối hợp xử lý ô nhiễm liên vùng.

Theo Phó Bí thư Tỉnh ủy Bùi Văn Quang, để bảo đảm việc triển khai đạt hiệu quả, Ban thường vụ Tỉnh ủy đã giao Ủy ban Nhân dân tỉnh xây dựng kế hoạch triển khai, phân công rõ trách nhiệm, lộ trình thực hiện và cơ chế phối hợp giữa các sở, ngành, địa phương; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, sơ kết, tổng kết và hằng năm báo cáo kết quả thực hiện.

Hội đồng nhân dân tỉnh được giao rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện và ban hành các cơ chế, chính sách thuộc thẩm quyền nhằm cụ thể hóa Nghị quyết số 02-NQ/TW và Chương trình hành động. Đồng thời, tăng cường hoạt động giám sát việc triển khai thực hiện, kịp thời phát hiện, kiến nghị tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, bảo đảm các chủ trương, chính sách được thực hiện đúng định hướng và phát huy hiệu quả.

Bên cạnh đó, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy đẩy mạnh tuyên truyền; đồng thời phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong toàn hệ thống chính trị. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát việc thực hiện, định kỳ báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy, góp phần đưa Nghị quyết số 02-NQ/TW sớm đi vào cuộc sống và tạo động lực mới cho phát triển của tỉnh trong Vùng Thủ đô./.

Phú Thọ tìm giải pháp hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số Tỉnh Phú Thọ sẽ chuyển mạnh từ mô hình tăng trưởng dựa vào các nguồn lực truyền thống sang mô hình tăng trưởng dựa trên tri thức, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chất lượng quản trị.