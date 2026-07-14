Giá vàng chiều nay đồng loạt tăng đến 700.000 đồng mỗi lượng

Sau khi giảm mạnh ở phiên sáng, chiều nay (14/7) giá vàng trong nước đảo chiều tăng từ 500.000-700.000 đồng/lượng ở chiều bán ra, hiện giao dịch quanh mức 147,5 triệu đồng/lượng.

Vào thời điểm 15 giờ 30 phút, giá vàng miếng SJC tại các công ty kinh doanh vàng lớn như Sài Gòn, Phú Quý, Doji cùng giao dịch ở mức 144,5 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 147,5 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra. Mức giá này tăng 700.000 đồng/lượng so với phiên sáng.

Cùng xu hướng đi lên, tại Công ty Phú Quý, giá vàng nhẫn niêm yết ở mức 143-146,5 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra), tăng 500.000 đồng/lượng ở chiều chiều bán ra. Trong khi đó, tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng nhẫn niêm yết 142,5-146,5 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra), cũng tăng 500.000 đồng/lượng so với phiên sáng.

Cũng trong chiều nay, chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra được các doanh nghiệp kinh doanh vàng duy trì ở mức 3-4 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường quốc tế, kim loại quý này dao động quanh ngưỡng 4.023 USD/ounce, tăng 5 USD so với mở cửa phiên sáng. Nếu quy đổi theo tỷ giá USD tại Vietcombank, giá vàng thế giới chỉ tương đương khoảng 128,2 triệu đồng/lượng. Như vậy, giá vàng SJC trong nước cao hơn giá vàng thế giới khoảng 19,3 triệu đồng/lượng./.

Giá vàng trong nước giảm mạnh, giao dịch quanh mức 146,8 triệu đồng Giá vàng trong nước hôm nay giảm mạnh từ 1-1,6 triệu đồng/lượng, giao dịch quanh 146,8 triệu đồng/lượng, cùng xu hướng giảm của thị trường quốc tế và tỷ giá USD tăng nhẹ.

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