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Giá vàng chiều nay đồng loạt tăng đến 700.000 đồng mỗi lượng

Chiều nay, giá vàng trong nước đảo chiều tăng đến 700.000 đồng mỗi lượng so với phiên sáng theo xu hướng thị trường quốc tế, đạt khoảng 147,5 triệu đồng/lượng.

Hạnh Dung
Giá vàng chiều nay đồng loạt tăng đến 700.000 đồng mỗi lượng. (Nguồn: TTXVN)
Giá vàng chiều nay đồng loạt tăng đến 700.000 đồng mỗi lượng. (Nguồn: TTXVN)

Sau khi giảm mạnh ở phiên sáng, chiều nay (14/7) giá vàng trong nước đảo chiều tăng từ 500.000-700.000 đồng/lượng ở chiều bán ra, hiện giao dịch quanh mức 147,5 triệu đồng/lượng.

Vào thời điểm 15 giờ 30 phút, giá vàng miếng SJC tại các công ty kinh doanh vàng lớn như Sài Gòn, Phú Quý, Doji cùng giao dịch ở mức 144,5 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 147,5 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra. Mức giá này tăng 700.000 đồng/lượng so với phiên sáng.

Cùng xu hướng đi lên, tại Công ty Phú Quý, giá vàng nhẫn niêm yết ở mức 143-146,5 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra), tăng 500.000 đồng/lượng ở chiều chiều bán ra. Trong khi đó, tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng nhẫn niêm yết 142,5-146,5 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra), cũng tăng 500.000 đồng/lượng so với phiên sáng.

Cũng trong chiều nay, chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra được các doanh nghiệp kinh doanh vàng duy trì ở mức 3-4 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường quốc tế, kim loại quý này dao động quanh ngưỡng 4.023 USD/ounce, tăng 5 USD so với mở cửa phiên sáng. Nếu quy đổi theo tỷ giá USD tại Vietcombank, giá vàng thế giới chỉ tương đương khoảng 128,2 triệu đồng/lượng. Như vậy, giá vàng SJC trong nước cao hơn giá vàng thế giới khoảng 19,3 triệu đồng/lượng./.

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