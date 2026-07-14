Ngân hàng Nhà nước: Dự án đầu tư ra nước ngoài được vay tối đa 70% vốn

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa ký ban hành Thông tư số 32/2026/TT-NHNN quy định về hoạt động cho vay để đầu tư ra nước ngoài của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng.

Một trong những điểm mới đáng chú ý của Thông tư là chuẩn hóa quy định về nhu cầu vay vốn đầu tư ra nước ngoài, bảo đảm phù hợp với Luật Đầu tư năm 2025 và đồng bộ với Nghị định 103/2026/NĐ-CP về đầu tư ra nước ngoài.

Theo quy định, tổ chức tín dụng được xem xét cho khách hàng vay để góp vốn thành lập tổ chức kinh tế theo pháp luật nước tiếp nhận đầu tư; đầu tư theo hình thức hợp đồng ở nước ngoài; góp vốn, mua cổ phần hoặc phần vốn góp của tổ chức kinh tế ở nước ngoài để tham gia quản lý; hoặc thực hiện các hình thức đầu tư khác theo quy định của pháp luật nước tiếp nhận đầu tư.

Để được xem xét cho vay, khách hàng phải có Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài hoặc xác nhận đăng ký giao dịch ngoại hối liên quan đến hoạt động đầu tư ra nước ngoài đối với trường hợp không phải cấp giấy chứng nhận. Đồng thời, dự án phải được cơ quan có thẩm quyền của nước tiếp nhận đầu tư chấp thuận hoặc cấp phép; nếu pháp luật nước sở tại không quy định thủ tục này thì nhà đầu tư phải có tài liệu chứng minh quyền thực hiện hoạt động đầu tư.

Thông tư cũng yêu cầu dự án đầu tư được tổ chức tín dụng đánh giá có tính khả thi, khách hàng có khả năng trả nợ và không phát sinh nợ xấu trong 24 tháng liền kề trước thời điểm đề nghị vay vốn. Khi đề nghị vay, khách hàng phải cung cấp đầy đủ hồ sơ chứng minh đáp ứng điều kiện vay theo quy định và theo yêu cầu của tổ chức tín dụng.

Về mức cho vay, tổ chức tín dụng và khách hàng thỏa thuận trên cơ sở nhu cầu vốn, quy mô dự án, năng lực tài chính của khách hàng, giới hạn cấp tín dụng và khả năng nguồn vốn của tổ chức tín dụng. Tuy nhiên, mức cam kết cho vay tối đa của một tổ chức tín dụng đối với một dự án đầu tư ra nước ngoài không được vượt quá 70% tổng vốn đầu tư ra nước ngoài của khách hàng tại dự án.

Trường hợp khách hàng vay vốn tại nhiều tổ chức tín dụng để thực hiện cùng một dự án, tổng mức cam kết cho vay của tất cả các tổ chức tín dụng cũng không được vượt quá 70% vốn đầu tư của khách hàng tại dự án.

Về thời hạn vay, các bên được thỏa thuận phù hợp với khả năng trả nợ của khách hàng, khả năng cung ứng vốn trung và dài hạn của tổ chức tín dụng, thời hạn đầu tư của dự án và thời gian còn lại của Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài hoặc giấy tờ có giá trị tương đương.

Đối với đồng tiền cho vay, các bên được thỏa thuận theo quy định của pháp luật. Đồng tiền trả nợ là đồng tiền cho vay; trường hợp trả bằng đồng tiền khác phải phù hợp với thỏa thuận giữa các bên và quy định pháp luật liên quan.

Robot tự hành trong dây chuyền sản xuất pin. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Về bảo đảm tiền vay, việc áp dụng các biện pháp bảo đảm được thực hiện theo quy định về hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng và các quy định pháp luật có liên quan. Với tài sản bảo đảm ở nước ngoài, các bên được thỏa thuận biện pháp bảo đảm phù hợp với nguyên tắc lựa chọn pháp luật trong quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài theo Bộ luật Dân sự.

Để kiểm soát việc sử dụng vốn vay, Thông tư quy định tổ chức tín dụng có quyền và nghĩa vụ kiểm tra, giám sát việc sử dụng vốn và trả nợ của khách hàng; đồng thời được yêu cầu khách hàng báo cáo kết quả hoạt động, tình hình sử dụng vốn và cung cấp tài liệu chứng minh vốn vay được sử dụng đúng mục đích.

Khách hàng có trách nhiệm sử dụng vốn đúng mục đích, thanh toán đầy đủ nợ gốc, lãi và các khoản phí đúng hạn theo thỏa thuận, đồng thời thực hiện chế độ báo cáo và cung cấp thông tin theo yêu cầu của tổ chức tín dụng.

Thông tư số 32/2026/TT-NHNN có hiệu lực từ ngày 18/8/2026, đồng thời bãi bỏ Thông tư số 36/2018/TT-NHNN. Đối với các hợp đồng hoặc thỏa thuận cho vay ký trước thời điểm Thông tư có hiệu lực, các bên tiếp tục thực hiện theo nội dung đã ký đến hết thời hạn; trường hợp sửa đổi, bổ sung thì nội dung điều chỉnh phải tuân thủ quy định của Thông tư mới./.

Đề xuất giới hạn cho vay ra nước ngoài tối đa 200 triệu USD mỗi năm Ngân hàng Nhà nước đề xuất giới hạn khoản cho vay ra nước ngoài không gắn với dự án đầu tư ở mức tối đa 200 triệu USD mỗi năm, đồng thời siết các điều kiện về tài chính và nguồn vốn.