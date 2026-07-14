Nhận định Pháp vs Tây Ban Nha: Yamal lại là ‘hung thần’ của Mbappe?

Thêm một màn trình diễn ấn tượng sẽ giúp Yamal và các đồng đội khẳng định vị thế “hung thần” trước Mbappé, đồng thời tiến gần hơn đến chiếc cúp vô địch thế giới lần thứ hai trong lịch sử.

Trận bán kết World Cup 2026 giữa đội tuyển Pháp và đội tuyển Tây Ban Nha được ví như là “trận chung kết sớm” của giải đấu, khi cả hai đội đều đã thể hiện sức mạnh áp đảo trên hành trình tiến vào vòng 4 đội mạnh nhất.

Đội tuyển Pháp đang hừng hực khí thế trước viễn cảnh lần thứ 3 liên tiếp giành quyền vào chơi trận chung kết World Cup, thành tích mà trước đó chỉ có hai đội tuyển là Đức và Brazil từng đạt được trong lịch sử của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Mbappé vẫn là “đầu tàu” trên hàng công, tuy nhiên sự nâng cấp đáng kể của Pháp so với những kỳ World Cup trước là ở khả năng tỏa sáng của những vệ tinh xung quanh anh.

Dàn “hỏa lực” trên hàng công đang biến Pháp trở thành một “cỗ máy” ghi bàn gần như không thể ngăn cản ở giải đấu năm nay.

Tuy nhiên, nếu có một đội tuyển đủ khả năng để khóa chặt những “mũi khoan” trên hàng công của “Gà trống Gô-loa”, thì có lẽ đó chính là Tây Ban Nha.

Nếu như Pháp khiến các đối thủ chao đảo bằng phong độ ghi bàn khủng khiếp của những ngôi sao trên hàng công, thì Tây Ban Nha lựa chọn cách “bóp nghẹt” những cơ hội phản kháng của đối phương, bằng một khả năng kiểm soát bóng vượt trội.

Đáng chú ý, sau 6 trận, đoàn quân của huấn luyện viên Luis de la Fuente mới chỉ để các đối thủ dứt điểm trúng đích có 7 lần - thông số tốt nhất lịch sử World Cup kể từ kỳ giải năm 1966.

Trước khả năng luân chuyển bóng ở đẳng cấp cao của Tây Ban Nha, yếu tố quyết định thành bại của đội tuyển Pháp sẽ nằm ở lựa chọn nhân sự và cách tiếp cận trận đấu của huấn luyện viên Didier Deschamps.

Trong một cuộc đấu cân bằng, khoảnh khắc tỏa sáng của một cá nhân có thể là yếu tố quyết định kết quả chung cuộc.

Mbappé đang là ngôi sao số một ở kỳ World Cup năm nay. Tuy nhiên, nếu có một đối thủ khiến chân sút mang áo số 10 cảm thấy “e ngại” nhất ở những lần đối đầu trực tiếp, đó chắc hẳn là trường hợp của Lamine Yamal - thần đồng của Tây Ban Nha đã liên tục “gieo sầu” cho Mbappé ở những cuộc đấu tay đôi.

Kể từ thời điểm chuyển đến Real Madrid vào mùa Hè năm 2024, Mbappé chỉ có duy nhất 1 chiến thắng sau 8 lần chạm trán Yamal ở mọi cấp độ.

Tuy nhiên, một chiến thắng ở đấu trường lớn nhất là World Cup sẽ là lời đáp trả đanh thép của Mbappé với thần đồng bên phía Tây Ban Nha.

Ngược lại, những cổ động viên của Tây Ban Nha cũng đặt hy vọng vào Lamine Yamal, tài năng vừa bước sang tuổi 19 và đang khao khát tự tặng cho mình một món quà sinh nhật ở trận cầu thượng đỉnh tại vòng bán kết World Cup.

Thêm một màn trình diễn ấn tượng sẽ giúp Yamal và các đồng đội khẳng định vị thế “hung thần” trước Mbappé, đồng thời tiến gần hơn đến chiếc cúp vô địch thế giới lần thứ hai trong lịch sử.

Dự đoán: Đội tuyển Tây Ban Nha giành chiến thắng 2-1 trước đội tuyển Pháp./.

Toàn cảnh World Cup: Pháp và Tây Ban Nha sẵn sàng cho màn "long tranh hổ đấu" Quà sinh nhật đẹp nhất của Lamine Yamal là Tây Ban Nha giành quyền vào trận chung kết World Cup năm nay. Tuy nhiên, Pháp thực sự là một thách thức quá lớn đối với đội bóng xứ sở bò tót.