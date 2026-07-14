Những cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất trước vòng bán kết World Cup 2026

Top 3 cầu thủ đứng đầu danh sách ghi bàn tại World Cup 2026 trước vòng bán kết hiện có Kylian Mbappé (Pháp) và Lionel Messi (Argentina) cùng ghi 8 bàn thắng. Tiếp theo là Erling Haaland (Na Uy) ghi 7 bàn./.
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Lịch thi đấu vòng bán kết World Cup 2026
Pháp đấu Tây Ban Nha và Argentina gặp Anh trong bán kết World Cup 2026, hứa hẹn những trận đấu kịch tính và hấp dẫn ngày 15-16/7.
Xác định xong 4 đội tuyển góp mặt ở bán kết World Cup 2026
Các đội tuyển Pháp, Tây Ban Nha, Anh và Argentina là những cái tên sẽ bước vào vòng đấu bán kết để tranh hai tấm vé góp mặt ở chung kết World Cup 2026.
Đánh bại Thụy Sĩ sau 120 phút, Argentina tiến vào bán kết World Cup 2026
Alexis Mac Allister, Julian Alvarez và Lautaro Martinez thay nhau lập công để giúp Argentina đánh bại Thụy Sĩ 3-1 sau 120 phút để ghi tên mình vào bán kết World Cup 2026.
Xem trực tiếp trận Argentina-Thụy Sĩ tại tứ kết World Cup 2026 ở kênh nào?
Vào lúc 8g sáng 12/7 (theo giờ Việt Nam), đương kim vô địch Argentina và Thụy Sĩ sẽ đối đầu nhau để tranh tấm vé cuối cùng góp mặt ở bán kết World Cup 2026.
Bellingham lập cú đúp giúp Anh ngược dòng vào bán kết World Cup 2026
Jude Bellingham tiếp tục tỏa sáng để giúp Anh thẳng tiến vào bán kết World Cup 2026 với màn ngược dòng đánh bại Na Uy 2-1 sau 120 phút căng thẳng.
Xem trực tiếp Na Uy-Anh tại tứ kết World Cup 2026 trên kênh nào?
Vào lúc 4g sáng 12/7 (theo giờ Việt Nam), Na Uy và Anh sẽ chạm trán nhau trên sân vận động Hard Rock (Mỹ) để tranh tấm vé vào vòng bán kết World Cup 2026.
World Cup 2026: Trái bóng tròn tiếp sức cho thị trường việc làm Canada
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World Cup 2026: Anh gặp Na Uy và "trận đấu chi tiêu" nơi hậu phương
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