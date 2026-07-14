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Những cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất trước vòng bán kết World Cup 2026

Top 3 cầu thủ đứng đầu danh sách ghi bàn tại World Cup 2026 trước vòng bán kết hiện có Kylian Mbappé (Pháp) và Lionel Messi (Argentina) cùng ghi 8 bàn thắng; Erling Haaland (Na Uy) ghi 7 bàn.

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Top 3 cầu thủ đứng đầu danh sách ghi bàn tại World Cup 2026 trước vòng bán kết hiện có Kylian Mbappé (Pháp) và Lionel Messi (Argentina) cùng ghi 8 bàn thắng. Tiếp theo là Erling Haaland (Na Uy) ghi 7 bàn./.

(TTXVN/Vietnam+)
#World Cup #Bóng đá #Lionel Messi #WC2026-bt
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WORLD CUP 2026

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