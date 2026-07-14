VN-Index lấy lại mốc 1.800 điểm, đóng cửa ở mức cao nhất phiên

Thị trường chứng khoán Việt Nam khép lại phiên giao dịch ngày 14/7 với diễn biến tích cực khi VN-Index thành công lấy lại mốc tâm lý 1.800 điểm sau khi giao dịch dưới ngưỡng này trong gần như toàn bộ thời gian của phiên.

Lực cầu bắt đáy gia tăng mạnh về cuối ngày đã giúp chỉ số đảo chiều tăng hơn 6 điểm và đóng cửa tại 1.806,63 điểm - mức cao nhất trong ngày.

Diễn biến này càng đáng chú ý khi thị trường vừa trải qua một phiên giảm mạnh trước đó. Phiên 13/7, VN-Index không chỉ rơi xuống mốc 1.800 điểm mà còn xuất hiện nhiều tín hiệu kỹ thuật cho thấy xu hướng ngắn hạn trở nên kém tích cực. Vì vậy, nhiều công ty chứng khoán đã dự báo chỉ số có thể tiếp tục giảm và lùi về vùng hỗ trợ 1.760-1.770 điểm trước khi xác lập xu hướng mới.

Những lo ngại nhanh chóng hiện hữu ngay đầu phiên 14/7 khi VN-Index tiếp tục giảm và có thời điểm lùi xuống dưới 1.775 điểm. Trong phần lớn thời gian giao dịch, chỉ số vẫn nằm dưới mốc 1.800 điểm khi lực cầu chủ yếu mang tính thăm dò, chưa đủ để tạo động lực phục hồi rõ nét.

Bước ngoặt chỉ xuất hiện sau giờ nghỉ trưa. Áp lực bán dần suy yếu, trong khi dòng tiền bắt đáy nhập cuộc mạnh hơn, đặc biệt ở nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn.

Đến cuối phiên, nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn, đầu ngành có tính dẫn dắt đã đảo chiều tăng giá, cùng việc VIC và VHM thu hẹp đáng kể đà giảm, đã giúp VN-Index vượt trở lại mốc 1.800 điểm.

Chỉ số liên tục nới rộng đà tăng trong đợt khớp lệnh ATC (đợt xác định giá đóng cửa) và kết phiên tại 1.806,63 điểm - mức cao nhất của cả phiên, qua đó chấm dứt chuỗi ba phiên giảm liên tiếp.

Kết thúc phiên giao dịch, trên sàn HOSE có 191 mã tăng và 113 mã giảm. Tổng khối lượng giao dịch đạt gần 564,8 triệu cổ phiếu, giá trị 14.261,6 tỷ đồng; trong đó, giá trị khớp lệnh đạt khoảng 12.661 tỷ đồng, giảm mạnh so với phiên trước, cho thấy dòng tiền vẫn chưa thực sự quay trở lại thị trường.

Nhóm dầu khí trở thành động lực chính dẫn dắt đà hồi phục. Trong rổ cổ phiếu vốn hóa lớn, BSR tăng hơn 5,6% lên 27.200 đồng/cổ phiếu, GAS tăng 4,1% lên 78.500 đồng và PLX tăng 3,5% lên 36.800 đồng. Bên cạnh đó, GVR tăng 3,4%, trong khi các cổ phiếu ngân hàng như SHB, SSB, VIB, ACB và STB tăng từ 1,5% đến hơn 2,5%.

Ở chiều ngược lại, áp lực bán tại nhóm bất động sản hạ nhiệt đáng kể về cuối phiên. VHM chỉ còn giảm 1,5%, còn VIC giảm 1,1%, qua đó giảm đáng kể tác động tiêu cực lên chỉ số chung.

Nhóm cổ phiếu vốn hóa vừa và nhỏ cũng giao dịch khởi sắc, nổi bật là nhóm dầu khí và phân bón. PVD tăng trần lên 19.900 đồng/cổ phiếu, PVP tăng 4,1%, trong khi BFC, DCM và DPM cùng tăng từ 3% đến hơn 4%. Các mã TAL, TCH, HHS và MCH tăng khoảng 3-4%, còn ABS tăng hết biên độ.

Đáng chú ý, PNJ tăng kịch trần 7% lên 46.900 đồng/cổ phiếu với thanh khoản hơn 5,6 triệu đơn vị. Khối ngoại mua ròng hơn 1,5 triệu cổ phiếu PNJ, giúp mã này trở thành điểm sáng của thị trường.

Ở chiều giảm, áp lực bán nhìn chung đã được thu hẹp, chỉ còn một số cổ phiếu như GIL, HSL, TDC và BCE giảm sàn, trong khi TNI giảm 6%.

Trên sàn HNX, HNX-Index tăng 5,44 điểm lên 297,34 điểm với 82 mã tăng và 33 mã giảm. Nhóm dầu khí tiếp tục dẫn dắt đà tăng khi PVS tăng 4,9% và PVC tăng 4,7%. Các cổ phiếu IDC, HUT, CEO, MBS và SHS cũng đồng loạt tăng điểm.

Trong khi đó, UPCOM-Index giảm 0,46 điểm xuống 126,03 điểm. Cổ phiếu OIL tăng 4,2% lên 14.800 đồng/cổ phiếu và là mã có thanh khoản cao nhất trên sàn.

Về giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài, khối ngoại tiếp tục bán ròng khoảng 161 tỷ đồng trên toàn thị trường. Riêng trên HOSE, giá trị bán ròng đạt 196 tỷ đồng, tập trung tại CTG với hơn 107 tỷ đồng, tiếp đến là VIC, VPB, FPT và VCI. Trên HNX, khối ngoại mua ròng khoảng 42 tỷ đồng, trên UPCOM, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng khoảng 7 tỷ đồng.

Việc VN-Index giao dịch dưới mốc 1.800 điểm trong gần như toàn bộ phiên nhưng bứt phá vào cuối ngày để đóng cửa ở mức cao nhất phiên cho thấy lực cầu bắt đáy vẫn hiện diện tại các vùng giá thấp.

Tuy nhiên, thanh khoản còn hạn chế và khối ngoại vẫn duy trì bán ròng cho thấy tâm lý thận trọng của dòng tiền chưa hoàn toàn được cải thiện. Đây sẽ là những yếu tố cần tiếp tục theo dõi trong các phiên giao dịch tới./.

VN-Index "bốc hơi" 28 điểm phiên đầu tuần, khối ngoại tiếp tục bán ròng Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index giảm 27,8 điểm xuống 1.800,54 điểm; trên HOSE, khối lượng khớp lệnh đạt hơn 728 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị hơn 17.900 tỷ đồng.