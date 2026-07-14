Phú Quốc siết chặt trật tự, an toàn giao thông đường thủy

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Đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang tăng cường siết chặt công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường thủy nội địa trên địa bàn.

Theo ông Ngô Minh Trí, Phó Chủ tịch UBND đặc khu Phú Quốc, triển khai thực hiện Công điện số 47/CĐ-TTg ngày 11 tháng 7 năm 2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông đường thủy đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang, đặc khu tăng cường siết chặt công tác quản lý nhà nước bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường thủy nội địa, nâng cao ý thức chấp hành quy định pháp luật của các tổ chức, cá nhân kinh doanh vận tải đường thủy.

Theo đó, đặc khu Phú Quốc đề nghị các bến, cảng thủy nội địa thường xuyên kiểm tra, rà soát, bảo dưỡng, sửa chữa, duy trì điều kiện hoạt động của cảng, bến như: Kết cấu hạ tầng, vùng nước hoạt động, hệ thống báo hiệu đường thủy nội địa, nhà chờ, hệ thống trụ neo, chống va, trang thiết bị dụng cụ cứu sinh, cứu đắm, thiết bị phòng cháy, chữa cháy, y tế…

Đồng thời, phối hợp với lực lượng chức năng, Cảng vụ đường thủy nội địa kiểm tra điều kiện an toàn của phương tiện hoạt động tại bến, cảng.

Lực lượng chức năng, Cảng vụ đường thủy nội địa kiểm tra điều kiện an toàn của phương tiện hoạt động tại bến, cảng.

Đặc khu Phú Quốc yêu cầu, các đơn vị kinh doanh vận tải đường thủy, chủ phương tiện khi đưa phương tiện vào hoạt động phải đảm bảo đầy đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định, phương tiện phải được đăng ký, đăng kiểm bảo đảm an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện thủy nội địa.

Không được xếp dỡ hàng hóa vượt quá tải trọng cho phép, chở quá vạch dấu, mớn nước an toàn, chở quá số người được phép chở của phương tiện; trang bị áo phao, dụng cụ nổi cứu sinh đầy đủ; neo đậu chắc chắn bảo đảm an toàn trong phạm vi vùng nước được cấp phép.

Cùng với đó, chấp hành nghiêm chỉnh các quy định về an toàn kỹ thuật phương tiện, bố trí đầy đủ định biên thuyền viên có chứng chỉ chuyên môn hợp pháp; từ chối xuất bến khi thời tiết xấu hoặc không đủ điều kiện an toàn.

Đặc khu Phú Quốc phối hợp với lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra hoạt động tại các cảng bến hành khách, nhất là bến tàu, phương tiện thủy phục vụ du lịch, bến thủy nội địa dân sinh, phương tiện thủy phục vụ dân sinh.

Đặc khu đề nghị Trạm Cảnh sát giao thông Phú Quốc tăng cường tuần tra kiểm tra hoạt động phương tiện trên các tuyến luồng, vùng nước cảng biển; kiên quyết đình chỉ hoạt động phương tiện không bảo đảm an toàn kỹ thuật.

Công an đặc khu Phú Quốc tăng cường tuần tra, kiểm tra, đảm bảo an ninh trật tự tại các bến tàu, bến cảng, khu neo đậu; xử lý vụ việc vi phạm pháp luật hình sự, gây rối trật tự tại bến, bãi.

Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng Dương Đông, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng An Thới tăng cường kiểm soát chặt chẽ người, phương tiện ra, vào, hoạt động trong khu vực biển và các vùng nước, cảng biển được giao quản lý.

Đồng thời, kiên quyết không cấp phép xuất bến cho các phương tiện khi có cảnh báo thời tiết xấu, áp thấp nhiệt đới, gió lốc lớn từ cơ quan khí tượng; phối hợp kiểm tra điều kiện an ninh, an toàn pháp lý của tàu thuyền, hộ chiếu, thị thực của du khách nước ngoài tham gia tour biển; sẵn sàng điều động lực lượng, tàu chuyên dụng phối hợp tham gia tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ khi nhận được tin báo khẩn cấp.

Cảng vụ Đường thủy nội địa phối hợp với lực lượng chức năng, chính quyền địa phương tăng cường tuyên truyền, kiểm tra, giám sát tại các cảng, bến, khu neo đậu thuộc thẩm quyền quản lý, tập trung kiểm tra cảng, bến về bảo đảm trật tự an toàn giao thông đối với người và phương tiện; kiểm tra, hướng dẫn biện pháp an toàn về phòng cháy, chữa cháy tại cảng, bến và các phương tiện vận tải theo quy định; kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật của các tổ chức, cá nhân kinh doanh vận tải hành khách và hàng hóa.

Kiên quyết đình chỉ hoạt động đối với cảng, bến hành khách và hàng hóa không phép, phương tiện không đủ điều kiện khai thác; xử lý và ngăn chặn kịp thời hành vi vi phạm dẫn đến tai nạn giao thông: Phương tiện không đăng ký, đăng kiểm, thiếu thiết bị an toàn, cứu sinh, cứu đắm, hành khách không mặc áo phao cứu sinh hoặc không mang dụng cụ nổi cứu sinh, chở quá vạch dấu, mớn nước an toàn, chở quá số người được phép chở, người điều khiển phương tiện không có giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn phù hợp./.

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