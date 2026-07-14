Chính trị

Ban Bí thư chỉ định 9 cán bộ tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa

Khánh Hòa công bố quyết định của Ban Bí thư chỉ định 9 cán bộ tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030, đồng thời quán triệt quy định mới về trách nhiệm của người đứng đầu và cấp phó.

Xuân Triệu

Ngày 14/7, Tỉnh ủy Khánh Hòa tổ chức hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ.

Tại Quyết định số 215-QĐ/NSTW, Ban Bí thư Trung ương Đảng quyết định chỉ định 9 đồng chí tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa, nhiệm kỳ 2025-2030.

Cụ thể gồm các đồng chí: Trần Văn Hiếu, Giám đốc Sở Tư pháp; Trịnh Văn Mơ, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh; Châu Ngô Anh Nhân, Giám đốc Sở Tài chính tỉnh; Nguyễn Thành Phú, Giám đốc Sở Xây dựng;Nguyễn Ngọc Tú, Trưởng Thuế tỉnh;Trần Gia Văn, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Lưu Hồng Vân, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh; Lê Văn Khoa, Giám đốc Sở Y tế tỉnh; Nguyễn Duy Quang, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Trần Phong nhấn mạnh các đồng chí được chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa đều là cán bộ được đào tạo bài bản, có nhiều kinh nghiệm thực tiễn; hiện đang giữ cương vị người đứng đầu các cơ quan chuyên môn của tỉnh có vị trí quan trọng.

Đây là những lĩnh vực trực tiếp tham mưu, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và phục vụ nhân dân.

Việc Ban Bí thư chỉ định các đồng chí tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh không chỉ là sự ghi nhận quá trình phấn đấu, rèn luyện và năng lực công tác của mỗi đồng chí, mà còn là sự bổ sung nguồn lực lãnh đạo quan trọng cho Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh trong giai đoạn mới.

Bí thư Tỉnh ủy mong muốn, trên cương vị mới, các đồng chí mới được chỉ định tham gia Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, trí tuệ và kinh nghiệm của mình; cùng tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ I (nhiệm kỳ 2025-2030) đã đề ra.

Cùng ngày, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa quán triệt và tổ chức ký cam kết về quy định trách nhiệm và xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Quy định này quy định rõ trách nhiệm người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu trong rèn luyện, tu dưỡng bản thân; trong lãnh đạo; quy định rõ trách nhiệm riêng của cấp phó người đứng đầu; nêu rõ hình thức xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu trong trường hợp được xác định có hạn chế, khuyết điểm, vi phạm hoặc không hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao…

Đây là lần đầu tiên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa ban hành Quy định về trách nhiệm và xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu để làm cơ sở, căn cứ xem xét, xử lý trách nhiệm của đội ngũ cán bộ chủ chốt của tỉnh; góp phần nâng cao chất lượng lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành giải quyết công việc của đội ngũ cán bộ, công chức, nhất là của những người đứng đầu, góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh Khánh Hòa trong nhiệm kỳ mới./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Khánh Hòa #Ban Chấp hành đảng bộ tỉnh Khánh Hòa #cán bộ #nhiệm kỳ 2025-2030 #phát triển kinh tế Khánh Hòa
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Thường trực Tỉnh ủy Khánh Hòa trao quyết định và tặng hoa chúc mừng ông Tạ Hồng Quang (bên trái) và nhà báo Lê Hoàng Triều (bên phải). (Ảnh: Xuân Triệu/TTXVN)

Khánh Hòa công bố các quyết định về công tác cán bộ

Ông Tạ Hồng Quang, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân phường Nha Trang được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Khánh Hòa (trước đó chức vụ này khuyết).

Tin cùng chuyên mục

Điện mừng kỷ niệm Quốc khánh Cộng hòa Pháp

Điện mừng kỷ niệm Quốc khánh Cộng hòa Pháp

Nhân dịp kỷ niệm lần thứ 237 Quốc khánh Cộng hòa Pháp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã gửi điện mừng tới các nhà lãnh đạo Pháp.

Thủ tướng Lê Minh Hưng làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai

Sáng 14/7/2026, tại phường Yên Bái, Thủ tướng Lê Minh Hưng làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội và mục tiêu tăng trưởng “2 con số,” vận hành chính quyền địa phương 2 cấp.

(Nguồn: Vietnam+)

Điện chia buồn cựu Quốc vương Qatar từ trần

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Bộ Ngoại giao Việt Nam gửi điện chia buồn tới Quốc vương, Thủ tướng và lãnh đạo Hội đồng Shura của Qatar trước sự ra đi của cựu Quốc vương Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani.