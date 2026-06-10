Sáng tạo trong vận hành chính quyền địa phương 2 cấp ở Khánh Hòa

Sau một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, tỉnh Khánh Hòa đang từng bước đổi mới phương thức lãnh đạo, điều hành theo hướng tinh gọn, hiệu quả.

Từ giao nhiệm vụ theo mục tiêu tăng trưởng đến áp dụng hệ thống đánh giá công việc bằng chỉ số KPI trên nền tảng số, nhiều cách làm mới đang góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị và tạo động lực phát triển kinh tế-xã hội.

Quyết liệt với nhiệm vụ tăng trưởng 2 con số

Ngay sau khi sắp xếp địa giới hành chính, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa đã ban hành Nghị quyết số 01-NQ/TU chuyên đề về tăng trưởng kinh tế hai con số. Nghị quyết đặt ra mục tiêu sớm đưa tỉnh Khánh Hòa trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2030. Nghị quyết tập trung 4 trụ cột động lực tăng trưởng kinh tế và khơi thông 3 điểm nghẽn, nút thắt để tạo sức bật tăng trưởng cho kinh tế của tỉnh. Cách làm này góp phần tạo động lực thúc đẩy hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội.

Thực tiễn, tại tỉnh Khánh Hòa kinh tế giữ vững được đà tăng trưởng ổn định. Trong đó, ngành du lịch tiếp tục khẳng định vai trò động lực khi đón 9,2 triệu lượt khách, tăng 52,9%; doanh thu đạt hơn 33.893 tỷ đồng, tăng 32,9% so với cùng kỳ năm trước.

Cán bộ bán chuyên trách hướng dẫn người dân các thủ tục lấy số, ghi biểu mẫu tại trung tâm hành chính công phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa trong ngày làm việc đầu tiên 1/7. (Ảnh: Phan Sáu/TTXVN)

Bên cạnh đó, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) lũy kế tăng 7,05%; hoạt động thương mại-dịch vụ đạt hơn 91.800 tỷ đồng, tăng 17,1%. Thu ngân sách nhà nước đạt kết quả ấn tượng với hơn 23.779 tỷ đồng, bằng 63,2% dự toán và tăng 89,6% so với cùng kỳ.

Trao đổi với phóng viên TTXVN, ông Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa cho biết GRDP quý 1/2026 của tỉnh tăng 8,37%, cao hơn mức bình quân chung của cả nước. Khu vực dịch vụ, du lịch tiếp tục phục hồi và tăng trưởng tốt; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng khá.

Tỉnh đang khẩn trương hoàn thiện điều chỉnh Quy hoạch tỉnh theo hướng mở rộng không gian phát triển, khai thác hiệu quả tiềm năng và lợi thế sau sáp nhập. Đồng thời, quy hoạch phân khu tiếp tục được đẩy nhanh để tạo cơ sở thu hút đầu tư và triển khai các dự án lớn.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Tỉnh ủy Khánh Hòa đã xây dựng, ban hành Chương trình hành động, kế hoạch thực hiện cho cả nhiệm kỳ. Bên cạnh đó, Chương trình hành động, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng bộ tỉnh cũng được điều chỉnh phù hợp với thực tiễn của địa phương, bảo đảm tính khả thi.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa đã ban hành quyết định giao tổng cộng 270 nhiệm vụ đột phá và 242 nhiệm vụ trọng tâm, gắn với trách nhiệm cụ thể của từng cấp ủy, cơ quan, đơn vị, địa phương.

Các nhiệm vụ nêu trên được phân công cho 102 đơn vị trên địa bàn tỉnh, bao gồm 18 đơn vị thuộc khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị-xã hội và 64 xã, phường; 30 đơn vị thuộc khối chính quyền, đơn vị sự nghiệp và doanh nghiệp nhà nước.

Đổi mới đánh giá cán bộ bằng nền tảng số

Sau vận hành chính quyền địa phương 2 cấp và hợp nhất tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa đã quyết định giao biên chế cán bộ, công chức, viên chức khối chính quyền địa phương năm 2025 là 4.509 người (bao gồm công chức hiện có tại Ban Chỉ huy quân sự cấp xã).

Đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã, tỉnh Khánh Hòa hiện còn 838 trường hợp được tạm thời bố trí công tác đến ngày 30/5/2026. Địa phương đã hướng dẫn, rà soát việc tiếp nhận vào làm công chức đối với các trường hợp đủ điều kiện; tiếp tục giải quyết chế độ, chính sách theo quy định đối với các trường hợp nghỉ công tác sau sắp xếp.

Tập huấn công tác chuyển đổi số nhằm nâng cao kỹ năng số và giải quyết thành thạo công tác số cho cán bộ, công viên chức xã Diên Lạc, tỉnh Khánh Hòa. (Ảnh: Phan Sáu/TTXVN)

Sở Nội vụ đang phối hợp với cơ quan liên quan, xây dựng các tiêu chí để phân bổ biên chế công chức phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, vị trí việc làm, quy mô, tính chất quan trọng, yếu tố đặc thù (phân loại đơn vị hành chính, dân số, diện tích...) của cơ quan, đơn vị, địa phương theo mô hình tổ chức bộ máy mới, chính quyền địa phương 2 cấp.

Ông Huỳnh Mạnh Thắng, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Khánh Hòa thông tin đối với các, sở, ngành, đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh thực hiện việc phê duyệt bản mô tả công việc và khung năng lực vị trí việc làm thuộc phạm vi quản lý theo ủy quyền của Ủy ban Nhân dân tỉnh.

Đối với cấp xã, 64 đơn vị đã ban hành quyết định phê duyệt khung danh mục vị trí việc làm. Việc các cơ quan chuyên môn và Ủy ban Nhân dân cấp xã đã phê duyệt vị trí việc làm tạo nền tảng dữ liệu cho quản lý biên chế và đánh giá công vụ.

Khánh Hòa cũng là một trong những địa phương tiên phong áp dụng hệ thống đánh giá hiệu quả công việc (KPI) đối với toàn bộ cán bộ, công chức, viên chức trên nền tảng số.

Theo Tỉnh ủy Khánh Hòa việc triển khai KPI tại Khánh Hòa đã góp phần nâng cao tinh thần tự giác, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức; tạo động lực đẩy nhanh tiến độ, chất lượng công việc ở mức cao hơn; là cơ sở phục vụ đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức đúng thực chất, khách quan, khoa học, phục vụ hiệu quả trong công tác cán bộ (quy hoạch, đào tạo, bố trí, sử dụng, bổ nhiệm,…)

Trước mắt, để tạo cơ chế linh hoạt, chủ động cho các địa phương trong việc thu hút nguồn lực ngắn hạn, tỉnh Khánh Hòa hoàn chỉnh dự thảo Quyết định về việc ủy quyền ký kết hợp đồng thực hiện công việc chuyên môn, nghiệp vụ hoặc hỗ trợ phục vụ theo Nghị định số 173/2025/NĐ-CP về hợp đồng thực hiện nhiệm vụ của công chức.

Tỉnh đã điều động, luân chuyển 364 cán bộ; tăng cường 162 nhân sự thuộc các tổ công tác hỗ trợ chuyển đổi số về cấp xã nhằm tháo gỡ khó khăn cho cơ sở.

Sơ kết 1 năm vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, tỉnh Khánh Hòa thẳng thắn nhìn nhận chất lượng cán bộ chưa đồng đều; năng lực chuyên môn thực tiễn, kỹ năng quản trị, điều hành của một bộ phận còn hạn chế. Ở cấp xã, cơ cấu nhân sự, đội ngũ chưa phù hợp yêu cầu mới sau sắp xếp bộ máy; “thừa người quen việc cũ, thiếu người làm việc mới.”

Chính vì thế, Tỉnh ủy Khánh Hòa ban hành nghị quyết số 12-NQ/TU về giải pháp nâng cao chất lượng cán bộ, công chức cơ sở tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2026-2030. Mục tiêu của địa phương nâng cao toàn diện chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức ở cơ sở; có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, “đúng người-đúng việc-đúng địa bàn”./.

Chính quyền địa phương 2 cấp: Sát dân, giải quyết việc khó từ gốc Tại xã Minh Châu, thành phố Hà Nội, việc chính quyền địa phương chủ động đến với người dân để giải quyết thủ tục hành chính, giúp nâng cao chất lượng phục vụ và gắn kết người dân hiệu quả hơn.