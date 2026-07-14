Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam thăm và làm việc tại Trung Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh, chiều 14/7, tại Đại lễ đường Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh, trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Trung Quốc theo lời mời của Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, đồng chí Lê Minh Trí, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, đã hội kiến đồng chí Vương Hộ Ninh, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Chủ tịch Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc.

Tại cuộc hội kiến, đồng chí Lê Minh Trí trân trọng chuyển lời thăm hỏi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo chủ chốt Việt Nam tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình và các đồng chí lãnh đạo cấp cao Trung Quốc; chúc mừng những thành tựu to lớn mà Đảng Cộng sản Trung Quốc đạt được sau 105 năm thành lập và phát triển, cũng như những thành tựu quan trọng trong hơn 10 năm của "thời đại mới" và từ sau Đại hội XX đến nay dưới sự lãnh đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình; bày tỏ tin tưởng Trung Quốc sẽ thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XX, hướng tới tổ chức thành công Đại hội XXI, hoàn thành mục tiêu xây dựng Trung Quốc trở thành quốc gia xã hội chủ nghĩa hiện đại, giàu mạnh, văn minh, hài hòa và tươi đẹp.

Đồng chí Lê Minh Trí (trái) hội kiến đồng chí Vương Hộ Ninh. (Ảnh: Công Tuyên/TTXVN)

Đồng chí Lê Minh Trí bày tỏ trân trọng sự giúp đỡ quý báu của Trung Quốc trong các giai đoạn lịch sử, đồng thời khẳng định Việt Nam luôn coi việc tăng cường quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện với Trung Quốc là ưu tiên hàng đầu; thúc đẩy xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam-Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược ở mức độ cao hơn trong thời kỳ mới, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước, góp phần vào hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực cũng như trên thế giới.

Chủ tịch Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc Vương Hộ Ninh trân trọng chuyển lời thăm hỏi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo chủ chốt Việt Nam; chúc mừng những thành tựu quan trọng mà Việt Nam đạt được trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội; bày tỏ ủng hộ Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đứng đầu triển khai thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển trong kỷ nguyên mới.

Đánh giá cao ý nghĩa chuyến thăm của Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam ngay sau chuyến thăm cấp Nhà nước rất thành công tới Trung Quốc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, đồng chí Vương Hộ Ninh khẳng định Trung Quốc luôn coi trọng tình hữu nghị Việt Nam-Trung Quốc, coi quan hệ với Việt Nam là phương hướng ưu tiên trong chính sách ngoại giao láng giềng và sẵn sàng cùng Việt Nam thúc đẩy xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai có ý nghĩa chiến lược không ngừng phát triển lên tầm cao mới theo hướng thực chất, hiệu quả.

Hai bên đánh giá cao những bước phát triển quan trọng, toàn diện của quan hệ Việt Nam-Trung Quốc thời gian qua. Các chuyến thăm cấp cao, đặc biệt là chuyến thăm của hai đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, đã tạo động lực đưa quan hệ hai nước lên tầm cao mới, với tin cậy chính trị ngày càng được củng cố, hợp tác kinh tế, thương mại và kết nối hạ tầng giao thông đạt nhiều bước phát triển đột phá, giao lưu nhân dân và hợp tác du lịch diễn ra sôi động.

Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Chủ tịch Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc Vương Hộ Ninh (phải) phát biểu tại cuộc hội kiến. (Ảnh: Công Tuyên/TTXVN)

Về phương hướng hợp tác thời gian tới, đồng chí Lê Minh Trí nhấn mạnh vai trò định hướng chiến lược của kênh Đảng đối với tổng thể quan hệ hai nước; đề nghị hai bên bám sát nhận thức chung cấp cao, tăng cường trao đổi, tiếp xúc cấp cao và các cấp; nâng cao hiệu quả các cơ chế hợp tác kênh Đảng; tăng cường trao đổi kinh nghiệm về xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và cải cách tư pháp; thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực thương mại, đầu tư, kết nối hạ tầng chiến lược, đường sắt, khoa học-công nghệ theo hướng hiệu quả, thực chất, cân bằng và bền vững; đồng thời tăng cường giao lưu nhân dân, tổ chức tốt "Năm hợp tác du lịch Việt Nam-Trung Quốc 2026-2027," qua đó củng cố nền tảng xã hội của quan hệ hai nước.

Đánh giá cao và nhất trí với các đề xuất của đồng chí Lê Minh Trí, Chủ tịch Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc Vương Hộ Ninh đề nghị hai bên nâng cao hiệu quả hợp tác kênh Đảng, triển khai tốt các kế hoạch trao đổi cấp cao, tăng cường hợp tác lý luận và đào tạo cán bộ, phát huy cơ chế đối thoại chiến lược giữa các lĩnh vực ngoại giao, quốc phòng và công an nhằm củng cố tin cậy chính trị, cùng thúc đẩy sự nghiệp hiện đại hóa xã hội chủ nghĩa ở mỗi nước.

Đồng chí cũng đề nghị tăng cường kết nối chiến lược phát triển, ưu tiên đẩy nhanh các dự án đường sắt kết nối hai nước, thúc đẩy hợp tác về thương mại, đầu tư, trí tuệ nhân tạo và kinh tế số đạt kết quả thực chất.

Đồng chí Lê Minh Trí gặp gỡ, làm việc với tập thể cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc. (Ảnh: Công Tuyên/TTXVN)

Đồng chí Vương Hộ Ninh khẳng định Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc ủng hộ giao lưu giữa các tầng lớp nhân dân hai nước, nhất là thế hệ trẻ; đề nghị hai bên triển khai tốt các chương trình giao lưu nhân dân như "Hành trình đỏ," mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực giáo dục, văn hóa, du lịch, y tế và giao lưu địa phương.

Hai bên cũng nhất trí tăng cường phối hợp trên các vấn đề quốc tế và khu vực; duy trì hòa bình, ổn định trên biển, kiểm soát và xử lý tốt hơn bất đồng trên cơ sở nhận thức chung cấp cao và luật pháp quốc tế.

Cùng ngày, đồng chí Lê Minh Trí và Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam đã đến thăm, làm việc với tập thể cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc./.

Kế thừa ngọn đuốc sự nghiệp hai Đảng, hai nước Việt Nam - Trung Quốc Ngày 10/7, hội thảo với chủ đề “Trở thành người kế thừa ngọn đuốc sự nghiệp hai Đảng, hai nước Trung Quốc và Việt Nam” đã được tổ chức tại Đại học Phúc Châu, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc.

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