Ngày 14/7, Thủ tướng Chính phủ có Quyết định số 1273/QĐ-TTg ban hành danh sách các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Tư pháp.

Theo Quyết định này, Bộ Tư pháp có 3 đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc, bao gồm:

1. Trường Đại học Luật Hà Nội;

2. Nhà Xuất bản Tư pháp;

3. Quỹ hỗ trợ xây dựng chính sách, pháp luật.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành (14/7/2026); thay thế Quyết định số 1111/QĐ-TTg ngày 10/6/2025 của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh sách các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Tư pháp.

Bộ Tư pháp là cơ quan của Chính phủ, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Xây dựng pháp luật; tổ chức thi hành pháp luật; thi hành án dân sự; hành chính tư pháp; bổ trợ tư pháp; công tác pháp chế; kiểm soát thủ tục hành chính; quản lý nhà nước các dịch vụ sự nghiệp công trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ.

Như vậy, Bộ Tư pháp được giao thêm chức năng về kiểm soát thủ tục hành chính.

Theo Nghị định 09/2026/NĐ-CP của Chính phủ, cơ cấu tổ chức mới của Bộ Tư pháp từ 10/1/2026 có 20 đơn vị gồm: 16 đơn vị là các tổ chức hành chính giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước: Vụ Công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; Vụ Tổ chức cán bộ; Vụ Hợp tác quốc tế; Văn phòng Bộ; Cục Quản lý Thi hành án dân sự; Cục Pháp luật hình sự-hành chính và Quản lý xử lý vi phạm hành chính; Cục Pháp luật dân sự-kinh tế; Cục Pháp luật quốc tế và Giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế; Cục Kiểm tra văn bản và Tổ chức thi hành pháp luật; Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật và Trợ giúp pháp lý; Cục Hành chính tư pháp; Cục Đăng ký giao dịch bảo đảm và Bồi thường nhà nước; Cục Bổ trợ tư pháp; Cục Kiểm soát Thủ tục hành chính; Cục Kế hoạch-Tài chính; Cục Công nghệ thông tin.

Bốn tổ chức là các đơn vị sự nghiệp công lập phục vụ quản lý nhà nước thuộc Bộ: Viện Chiến lược và Khoa học pháp lý; Học viện Tư pháp; Tạp chí Dân chủ và Pháp luật; Báo Pháp luật Việt Nam.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị thuộc Bộ và trình Thủ tướng Chính phủ ban hành danh sách các đơn vị sự nghiệp công lập khác thuộc Bộ./.

Thủ tướng: Bộ Tư pháp có trách nhiệm rất lớn để thể chế thực sự là đột phá Thủ tướng chỉ đạo Bộ Tư pháp xây dựng Đề án Chiến lược hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam trong kỷ nguyên mới với tầm nhìn năm 2045, báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ trước ngày 15/10/2026.

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