Bắc Ninh đẩy mạnh ứng dụng AI làm động lực bứt phá kinh tế-xã hội

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh Mai Sơn, từ nay đến năm 2030, tỉnh đẩy mạnh ứng dụng Trí tuệ nhân tạo (AI), góp phần thúc đẩy phát triển mạnh mẽ kinh tế-xã hội, hiện thực hóa mục tiêu Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Bắc Ninh xây dựng hệ thống giám sát, đánh giá chất lượng giải quyết thủ tục hành chính theo thời gian thực; ứng dụng AI phân tích dữ liệu để dự báo, cảnh báo sớm tình trạng hồ sơ quá hạn, chậm tiến độ; hình thành bảng xếp hạng (Dashboard) đánh giá hiệu suất công việc của từng cơ quan, đơn vị, cá nhân trong giải quyết thủ tục hành chính.

Bắc Ninh nghiên cứu thí điểm xây dựng mô hình Trung tâm Phục vụ hành chính công thông minh tích hợp AI, IoT (Internet vạn vật), Big Data trong toàn bộ quy trình tiếp nhận, xử lý, trả kết quả thủ tục hành chính; triển khai hệ thống nhận diện khuôn mặt, nhận diện giọng nói phục vụ định danh, hướng dẫn người dân; xây dựng trợ lý ảo (chatbot/voicebot) hỗ trợ giải đáp thắc mắc, hướng dẫn thủ tục 24/7; ứng dụng robot hướng dẫn, phục vụ người dân tại bộ phận tiếp nhận; phát triển ứng dụng di động tích hợp đầy đủ các tiện ích tra cứu, nộp hồ sơ, theo dõi tiến độ, đánh giá hài lòng, thanh toán trực tuyến.

Thời gian tới, Bắc Ninh còn đẩy mạnh ứng dụng AI để hỗ trợ phân tích dữ liệu, rà soát xung đột pháp lý, dự báo rủi ro; thí điểm cơ chế thử nghiệm có kiểm soát (Sandbox) hỗ trợ ra quyết định đối với một số thủ tục hành chính đơn giản, bảo đảm trách nhiệm giải trình của cơ quan, người có thẩm quyền.

Cùng với nghiên cứu xây dựng nền tảng AI cấp tỉnh theo hướng tích hợp, sử dụng chung và mở rộng năng lực của Nền tảng phân tích dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo dùng chung và Nền tảng Trợ lý ảo quốc gia, bảo đảm kế thừa, dùng chung tài nguyên và tránh trùng lặp hạ tầng, tuân thủ quy định, Bắc Ninh đẩy mạnh ứng dụng AI, IoT và Big Data ở mức độ cao, hỗ trợ ra quyết định dựa trên cơ sở dữ liệu và phân tích khoa học trong hoạt động quản lý nhà nước.

Ngoài ra, Bắc Ninh triển khai đánh giá tác động, đánh giá rủi ro AI trong hoạt động công vụ; bảo đảm tính minh bạch, trách nhiệm giải trình. Xây dựng quy định về sử dụng AI trong xử lý công việc, tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính và ra quyết định hành chính.

Bắc Ninh cũng chú trọng nghiên cứu ứng dụng IoT, cảm biến, thiết bị bay không người lái (drone) và AI trong xây dựng các mô hình nông nghiệp chính xác, truy xuất nguồn gốc...

Tích cực triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, đến nay Bắc Ninh đã đạt nhiều kết quả nổi bật trong phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Tỉnh Bắc Ninh đang khẳng định vị thế dẫn đầu cả nước về kinh tế số khi chuyển dịch mạnh mẽ từ số hóa rời rạc sang quản trị dữ liệu tập trung, đặc biệt là việc tăng cường ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào mọi lĩnh vực của đời sống kinh tế-xã hội, góp phần quan trọng để Bắc Ninh đạt mục tiêu tốc độ tăng trưởng GRDP năm 2026 đạt mức 12,5-13% và giai đoạn 2026-2030 từ 11-12%.

Sản xuất các loại loa và tai nghe điện thoại di động tại nhà máy của Công ty TNHH Điện tử Foster (Bắc Ninh), tại Khu Công nghiệp Đô thị và Dịch vụ VSIP Bắc Ninh, xã Phù Chẩn, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Theo Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Bắc Ninh Nguyễn Gia Phong, kết quả nổi bật của việc triển khai Trí tuệ nhân tạo (AI-First) ở Bắc Ninh là địa phương đã chỉ đạo đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong điều hành, thực thi công vụ, bám sát định hướng của Nghị quyết số 57-NQ/TW. Đồng thời, ban hành Đề án ứng dụng và phát triển trí tuệ nhân tạo trong các ngành, lĩnh vực trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh nhằm tạo bước phát triển đột phá về công nghệ, góp phần phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.

Cụ thể là: Triển khai dịch vụ Trợ lý ảo hỗ trợ công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh (trolyao.bacninh.gov.vn), tích hợp kho tri thức số với 100% văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh và các văn bản Trung ương có liên quan; đã tạo lập khoảng hơn 30.000 tài khoản cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc các sở, cơ quan, đơn vị thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh. Trong đó, tra cứu văn bản pháp luật và thông tin nghiệp vụ: Sử dụng Trợ lý ảo để tìm kiếm nhanh văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương và của tỉnh Bắc Ninh. Hỗ trợ soạn thảo văn bản: Ứng dụng tính năng soạn thảo tự động để tạo lập các văn bản hành chính (tờ trình, báo cáo, công văn...); sử dụng tính năng rà soát lỗi chính tả, thể thức văn bản để chuẩn hóa văn bản đầu ra. Quản lý tri thức cá nhân (Sổ tay AI): Tạo lập "Sổ tay AI" để lưu trữ tài liệu cá nhân, tóm tắt nội dung cuộc họp và quản lý công việc khoa học.

Triển khai thành công mô hình "AI-First" với hệ thống trợ lý ảo hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức tra cứu pháp luật ở Bắc Ninh, hệ thống đã ghi nhận hơn 13.000 lượt tương tác, đạt tỷ lệ phản hồi dưới 10 giây lên tới 99%, giúp tối ưu hóa hiệu suất làm việc.

Trong lĩnh vực y tế, tỉnh Bắc Ninh đã chỉ đạo phối hợp với Công ty Trách nhiệm hữu hạn AstraZeneca Việt Nam, Công ty cổ phần OneMedic triển khai thí điểm ứng dụng AI để giải quyết các bài toán cụ thể như chẩn đoán qua hình ảnh y tế, dự đoán dịch bệnh, phân tích hồ sơ bệnh án điện tử tại các cơ sở y tế công lập.

Các cơ sở y tế: Bệnh viện Phổi Bắc Ninh số 2 (đưa ra nhiều gợi ý hỗ trợ nhân viên y tế trong việc phát hiện các bất thường trên phim chụp X-Quang ngực thẳng; ứng dụng AI giúp hỗ trợ chẩn đoán nhanh hơn, chính xác hơn, hỗ trợ dự báo được nguy cơ bệnh ở giai đoạn sớm để nâng cao hiệu quả điều trị, chất lượng y tế);

Trung tâm Y tế Thuận Thành, Trung tâm Y tế Yên Phong (triển khai phần mềm Qure Ai, ứng dụng AI trong chụp X-Quang ngực thẳng); Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 2 (ứng dụng phần mềm qXR-Công ty Trách nhiệm hữu hạn Qureai/Qure.AI Technologies Private Limited).

Trong lĩnh vực giáo dục, Bắc Ninh chỉ đạo tổ chức hướng dẫn giáo viên kỹ năng ứng dụng AI trong giảng dạy; xây dựng kế hoạch bài giảng theo từng chuyên đề tích hợp nội dung AI ở tất cả các môn học, giúp giáo viên và học sinh sử dụng AI như công cụ hỗ trợ đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức dạy học.

Trong quản lý, điều hành đô thị-xã hội, Công an tỉnh Bắc Ninh đã triển khai hệ thống camera thông minh tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng cảnh báo sự kiện; triển khai phần mềm “Kiểm tra Bí mật nhà nước” ứng dụng AI, thay thế cho 6 phần mềm truyền thống. Sáng kiến đã được Bộ Công an công nhận là sáng kiến cấp Bộ và đề nghị nhân rộng trên toàn quốc, là điểm sáng với giải pháp AI “made in Bắc Ninh”.../.

Bắc Ninh tăng sức hút với dòng vốn đầu tư nước ngoài chất lượng cao Với hơn 3.500 dự án FDI, tổng vốn đăng ký khoảng 50 tỷ USD, Bắc Ninh tiếp tục hoàn thiện thể chế, cải thiện môi trường đầu tư để thu hút các dự án công nghệ cao, giá trị gia tăng lớn.