OpenAI, Meta, xAI lao vào cuộc chiến giá AI khi doanh nghiệp siết chi tiêu

Ba nhà phát triển trí tuệ nhân tạo (AI) hàng đầu thế giới vừa đồng loạt tung ra các mô hình ngôn ngữ thế hệ mới trong tuần qua.

Tuy nhiên, điểm nhấn lớn nhất trong cuộc đua lần này không nằm ở các tính năng công nghệ vượt trội, mà ở mức giá dịch vụ siêu rẻ nhằm thu hút các khách hàng doanh nghiệp.

OpenAI cho biết mô hình tiên tiến nhất của hãng hiện nay là GPT-5.6 có khả năng hoàn thành khối lượng công việc lớn hơn nhưng lại tiêu thụ ít token hơn đáng kể, qua đó giúp khách hàng tối ưu hóa chi phí.

Tương tự, SpaceXAI của tỷ phú Elon Musk khẳng định mô hình Grok 4.5 sở hữu hiệu suất sử dụng token cao gấp 2 lần so với các đối thủ cùng phân khúc.

Trong khi đó, Giám đốc điều hành (CEO) Meta, ông Mark Zuckerberg tuyên bố giá thuê bao mô hình Muse Spark 1.1 của hãng sẽ vô cùng "hấp dẫn."

Chia sẻ với Bloomberg, ông Zuckerberg cho biết nhờ có hoạt động kinh doanh quảng cáo trực tuyến mang lại nguồn lợi nhuận lớn, Meta sẵn sàng theo đuổi chiến lược cạnh tranh quyết liệt về giá.

Ông đánh giá mức giá và biên lợi nhuận của một số phòng thí nghiệm AI hiện nay là quá cao, đồng thời cam kết Meta có thể cung cấp trí thông minh nhân tạo ở cấp độ chuyên gia với chi phí phải chăng hơn rất nhiều.

Dù không có nhiều dư địa về tài chính như Meta, OpenAI cũng nhận thức rõ sự cần thiết phải cạnh tranh về giá.

Trả lời phỏng vấn CNBC ngày 9/7, CEO Sam Altman nhấn mạnh mọi doanh nghiệp hiện nay đều đang cân nhắc kỹ lưỡng giữa số tiền bỏ ra và giá trị nhận lại từ AI, và đây chính là bài toán OpenAI đang tập trung giải quyết.

Hồi tháng trước, công ty mẹ của ChatGPT đã chủ động cung cấp thêm các công cụ phân tích mức sử dụng tín dụng và cập nhật tính năng kiểm soát chi tiêu cho khách hàng. Động thái này đánh dấu sự thay đổi rõ rệt so với một năm trước, khi ban lãnh đạo OpenAI từng tự tin nhắc đến việc thu phí hàng nghìn USD mỗi tháng cho các mô hình AI cao cấp.

Sự xoay trục của các ông lớn công nghệ diễn ra đúng thời điểm khách hàng doanh nghiệp đang siết chặt ngân sách dành cho AI. Đầu năm nay, nhiều công ty từng khuyến khích nhân viên tận dụng AI tối đa.

Tuy nhiên, gần đây, nhiều doanh nghiệp đã buộc phải áp dụng các biện pháp hạn chế nghiêm ngặt sau khi chịu những cú sốc về chi phí. Nguyên nhân một phần đến từ việc một số nhà phát triển, điển hình như Anthropic PBC, chuyển sang mô hình định giá dựa trên mức độ sử dụng thực tế thay vì thu phí thuê bao cố định.

Ông Gautier Cloix, CEO của công ty khởi nghiệp AI H Company có trụ sở tại Paris, tiết lộ nhiều đối tác của ông đã phải gánh những khoản phí khổng lồ lên tới hàng triệu USD khi sử dụng mô hình của OpenAI và Anthropic.

Chuyên gia Gil Luria, Giám đốc nghiên cứu công nghệ tại DA Davidson & Co., cũng nhận định các công ty đang chi tiêu nhiều hơn trước đây rất nhiều. Khi thấy chi phí vượt khỏi tầm kiểm soát, họ bắt đầu đặt câu hỏi về tính hiệu quả và chủ động tìm kiếm các giải pháp thay thế.

Thực tế, thị trường hiện không thiếu các giải pháp giá rẻ. Các công ty công nghệ Trung Quốc như DeepSeek đang tung ra vô số mô hình AI mã nguồn mở với giá cả phải chăng. Dù chưa thể sánh ngang với công nghệ tiên tiến nhất của Mỹ, các sản phẩm này vẫn đủ sức đáp ứng tốt các tác vụ cơ bản hàng ngày.

Bên cạnh đó, nhiều người dùng bắt đầu chuyển sang các dịch vụ điều phối mô hình, cho phép họ linh hoạt chọn lựa giữa hàng trăm AI khác nhau tùy theo từng tác vụ để tối ưu chi phí. Đón đầu nhu cầu này, nền tảng OpenRouter đã huy động thành công hơn 100 triệu USD tiền tài trợ vào tháng 5/2026.

Giới phân tích cho rằng bằng cách nhấn mạnh vào hiệu quả chi phí, các nhà phát triển AI đang gián tiếp gây sức ép lớn lên Anthropic, cái tên được nhiều người coi là ứng cử viên dẫn đầu thị trường hiện tại.

Theo dữ liệu từ dịch vụ đo lường Artificial Analysis, hai mô hình Opus và Fable của Anthropic hiện nằm trong nhóm đắt đỏ nhất xét trên tiêu chí chi phí cho mỗi tác vụ./.

DeepSeek tham gia cuộc đua phát triển chip AI Bằng việc tự phát triển chip, DeepSeek sẽ gia nhập hàng ngũ các nhà phát triển AI toàn cầu trong nỗ lực kiểm soát phần cứng và giảm sự phụ thuộc vào Nvidia.