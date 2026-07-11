Trung Quốc thúc đẩy phát triển 6G, hướng tới thương mại hóa vào năm 2030

Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh, Trung Quốc đang đẩy nhanh nghiên cứu và phát triển công nghệ thông tin di động thế hệ thứ sáu (6G), coi đây là một trong những ngành công nghiệp tương lai có ý nghĩa chiến lược nhằm hỗ trợ phát triển lực lượng sản xuất chất lượng mới, thúc đẩy chuyển đổi số và nâng cao năng lực cạnh tranh công nghệ quốc gia.



Bài viết đăng trên Nhân dân nhật báo ngày 11/7 của Viện sỹ Viện Công trình Trung Quốc, Giáo sư Trương Bình thuộc Đại học Bưu chính Viễn thông Bắc Kinh cho biết, nghiên cứu và phát triển 6G trên thế giới đã bước vào giai đoạn then chốt, tập trung vào xác minh công nghệ và xây dựng tiêu chuẩn. Trong đó, xu hướng tích hợp sâu giữa trí tuệ nhân tạo (AI) và mạng thông tin di động được xác định là động lực chính của thế hệ công nghệ mới.



Theo bài viết, khác với các thế hệ thông tin di động trước đây chủ yếu phục vụ kết nối giữa con người hoặc giữa con người với thiết bị, 6G sẽ mở rộng sang kết nối giữa con người, máy móc, vạn vật và các tác nhân AI, đồng thời hình thành mạng lưới thông tin tích hợp trên mặt đất, trên không, ngoài không gian và trên biển.

Hạ tầng này được kỳ vọng sẽ hỗ trợ các lĩnh vực như sản xuất thông minh, giao thông thông minh, y tế thông minh, kinh tế tầm thấp và Internet vệ tinh.



Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin Trung Quốc cho biết nước này đã hoàn thành giai đoạn thử nghiệm kỹ thuật đầu tiên đối với 6G, xây dựng hơn 300 công nghệ cốt lõi và đang triển khai giai đoạn thử nghiệm thứ hai.

Trong thời kỳ Quy hoạch 5 năm lần thứ 15 (2026-2030), Trung Quốc sẽ tập trung xây dựng tiêu chuẩn kỹ thuật và phát triển công nghiệp 6G, với mục tiêu triển khai thương mại vào khoảng năm 2030.



Một trong những hướng nghiên cứu được Trung Quốc ưu tiên là truyền thông ngữ nghĩa (semantic communication), được đánh giá là công nghệ mang tính đột phá của 6G.

Khác với phương thức truyền tải toàn bộ dữ liệu như hiện nay, truyền thông ngữ nghĩa cho phép hệ thống hiểu nội dung cần truyền và chỉ truyền tải những thông tin cốt lõi, qua đó nâng cao đáng kể hiệu quả sử dụng băng thông và giảm độ trễ.



Nhóm nghiên cứu của Đại học Bưu chính Viễn thông Bắc Kinh đã xây dựng mạng thử nghiệm ngoài thực địa phục vụ tích hợp AI với 6G và thực hiện thành công thử nghiệm truyền thông ngữ nghĩa trên khoảng cách gần 1.200 km từ Bắc Kinh đến thành phố Tây An, chứng minh công nghệ này có thể đạt hiệu năng tương đương 6G ngay trên hạ tầng 4G và 5G hiện có.

Một số kết quả nghiên cứu cũng đã được Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế Dự án Đối tác thế hệ thứ ba (3GPP) tiếp nhận trong quá trình xây dựng tiêu chuẩn.



Theo giới chuyên gia Trung Quốc, 6G không chỉ là bước nâng cấp về tốc độ truyền dữ liệu mà còn là hạ tầng số đóng vai trò như “hệ thần kinh” của nền kinh tế số trong tương lai.

Vì vậy, Trung Quốc đang thúc đẩy mô hình phát triển “AI+6G”, tăng cường phối hợp giữa doanh nghiệp, viện nghiên cứu và trường đại học, đồng thời đẩy mạnh tham gia xây dựng tiêu chuẩn quốc tế và bảo hộ sở hữu trí tuệ nhằm nâng cao quyền chủ động trong cạnh tranh công nghệ toàn cầu./.

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