Bệnh viện Xanh Pôn thực hiện thành công ca lấy đa tạng từ người hiến chết não

Sáng 14/7, Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn đã thực hiện thành công ca lấy đa tạng từ người bệnh chết não sau khi nhận được sự đồng thuận của gia đình.

Người hiến tạng là nam bệnh nhân N.Đ.Đ. (49 tuổi, trú tại xã Thư Lâm, Hà Nội). Bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn trong tình trạng chấn thương sọ não rất nặng sau tai nạn giao thông.

Theo chia sẻ của người nhà bệnh nhân, ngày 6/7, Đ. bị tai nạn giao thông xe máy. Sau tai nạn, bệnh nhân lơ mơ, chảy máu vùng mặt vào Bệnh viện Bắc Thăng Long đặt ống nội khí quản. Bệnh nhân có tiền sử đã mổ chấn thương sọ não năm 2012.

Ngay khi tiếp nhận, các bác sỹ đã khẩn trương kích hoạt quy trình cấp cứu, huy động nhiều chuyên khoa phối hợp điều trị.

Hội đồng chuyên môn của bệnh viện đã thực hiện đầy đủ các bước đánh giá, hội chẩn và sau khi hoàn tất quy trình chẩn đoán chết não trên lâm sàng, bệnh nhân được chụp mạch não số hoá xoá nền để chẩn đoán xác định chết não theo đúng quy định của Bộ Y tế.

Khi xác định người bệnh chết não, các bác sỹ và điều dưỡng của bệnh viện đã gặp gỡ gia đình để chia sẻ về tình trạng người bệnh cũng như ý nghĩa của việc hiến mô, tạng. Sau khi được tư vấn đầy đủ, tận tình và thấu hiểu, gia đình đã đồng ý hiến tạng của người thân để cứu giúp những người bệnh khác đang từng ngày chờ ghép.

Ngay sau khi gia đình đồng thuận hiến tạng, Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn đã nhanh chóng phối hợp với các đơn vị chuyên môn và Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia để triển khai quy trình điều phối, lấy và vận chuyển tạng.

Anh Đ. hiến tặng 7 tạng để cứu người. Trái tim của anh sẽ được chuyển vào Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh để ghép cho một bệnh nhân. Gan sẽ được chia thành hai phần: một gan được chuyển đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, một lá gan nhỏ còn lại sẽ được đưa đến Bệnh viện Nhi Trung ương để cứu một cháu bé đang trong tình trạng cấp cứu. Hai giác mạc sẽ được chuyển đến Bệnh viện Đông Đô để mang lại ánh sáng cho những người bệnh. Hai quả thận sẽ được ghép cho các bệnh nhân tại Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn.

Chị N.T.T – em gái người hiến tạng nghẹn ngào chia sẻ: “Khi bác sỹ thông báo anh không còn cơ hội hồi phục, cả gia đình gần như suy sụp. Chúng tôi chỉ mong có phép màu xảy ra. Nhưng khi được các bác sỹ, điều dưỡng giải thích về chết não và ý nghĩa của việc hiến tạng, chúng tôi nghĩ rằng nếu không thể giữ người thân ở lại thì ít nhất anh ấy vẫn có thể tiếp tục sống theo một cách khác.”

Các y bác sỹ tri ân người bệnh. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Chị N.T.T - em gái người hiến tạng nghẹn ngào chia sẻ: “Đây là quyết định rất khó khăn. Nhưng chúng tôi tin rằng người thân mình, nếu còn có thể nói được, cũng sẽ đồng ý cứu giúp những người khác. Chúng tôi mong rằng trái tim, lá gan, quả thận, đôi mắt hay những phần cơ thể còn khỏe mạnh sẽ mang lại cơ hội sống cho những người đang tuyệt vọng chờ ghép. Gia đình chỉ mong anh ấy ra đi nhưng sự sống vẫn tiếp tục được nối dài.”

Việc thực hiện thành công ca lấy đa tạng từ người hiến chết não tiếp tục khẳng định năng lực chuyên môn của Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn. Đây cũng là minh chứng cho sự phát triển của ngành Y tế Thủ đô trong việc triển khai kỹ thuật cao, góp phần vào mạng lưới ghép mô, tạng quốc gia.

Tại Việt Nam, số lượng người bệnh suy tim, suy gan, suy thận… cần ghép tạng ngày càng tăng. Tuy nhiên, nguồn tạng hiến vẫn còn rất hạn chế, khiến hàng nghìn người phải chờ đợi trong hy vọng mong manh. Mỗi người đăng ký hiến mô, tạng sau khi qua đời hoặc chết não đều có thể cứu sống nhiều người bệnh và cải thiện chất lượng cuộc sống cho nhiều trường hợp khác./.

Bệnh viện Trung ương Huế ghép tạng thành công cho 6 bệnh nhân từ một người hiến Từ nguồn tạng hiến của một người cho chết não, Bệnh viện Trung ương Huế đã thực hiện thành công 6 ca ghép gồm 1 ca ghép tim, 1 ca ghép gan, 2 ca ghép thận và 2 ca ghép giác mạc.