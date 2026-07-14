Cảnh báo về những dấu hiệu bất thường của bệnh rối loạn ưa chuộng tình dục

Các bác sỹ Viện Sức khỏe tâm thần (Bệnh viện Bạch Mai) cảnh báo hiện nay có nhiều trường hợp rối loạn ưa chuộng tình dục chỉ được phát hiện khi người bệnh đi khám vì lo âu, trầm cảm hoặc các rối loạn tâm thần khác. Vì vậy, các gia đình cần phát hiện sớm các dấu hiệu để can thiệp kịp thời.

Phó giáo sư Nguyễn Văn Tuấn - Viện trưởng Viện Sức khỏe tâm thần cho hay, có nhiều gia đình rất bối rối khi phát hiện con có những dấu hiệu bất thường, nhưng không biết khám ở chuyên khoa nào. Bởi rối loạn ưa chuộng tình dục chỉ được chẩn đoán khi người bệnh được khám chuyên khoa và đáp ứng các tiêu chuẩn y khoa.

Theo đó, đây không phải là các hành vi bột phát, mà các tưởng tượng, ham muốn hoặc hành vi bất thường phải kéo dài ít nhất 6 tháng, gây đau khổ hoặc suy giảm đáng kể trong học tập, công việc, các mối quan hệ...

Bác sỹ Trần Thị Thu Hà - Viện Sức khỏe tâm thần cho hay rối loạn ưa chuộng tình dục thường khởi phát từ tuổi vị thành niên và chủ yếu gặp ở nam giới. Rối loạn ưa chuộng tình dục gồm nhiều dạng như loạn dục nhìn trộm, loạn dục phô bày, chứng cọ xát tình dục, loạn dục đồ vật (ái vật), chứng khổ dâm tình dục và rối loạn ấu dâm. Dạng bệnh lý này đều đặc trưng bởi những tưởng tượng, ham muốn hoặc hành vi tình dục lặp đi lặp lại, hướng đến đối tượng hoặc hành vi bất thường.

Một số nghiên cứu cho thấy loạn dục nhìn trộm gặp ở khoảng 7-12% nam giới, loạn dục phô bày 2-4% và rối loạn ấu dâm 1-5%.

Theo bác sỹ Hà, nhiều trường hợp chỉ được phát hiện khi người thân nhận thấy những thay đổi bất thường về hành vi và tâm lý. Một số người có biểu hiện lấy trộm, cất giấu đồ lót hoặc quần áo nữ nhằm thỏa mãn kích thích tình dục, kèm theo thu mình, hạn chế giao tiếp, lo âu hoặc trầm cảm.

Phó Giáo sư Nguyễn Văn Tuấn nhấn mạnh, cần phân biệt rối loạn ưa chuộng tình dục - một bệnh lý sức khỏe tâm thần - với các hành vi vi phạm pháp luật để có hướng xử trí phù hợp. Không phải mọi sở thích tình dục khác biệt đều được coi là bệnh. Nếu trẻ hoặc thanh thiếu niên có biểu hiện bất thường như nhìn trộm người khác để đạt khoái cảm, lấy trộm, cất giấu đồ lót hoặc quần áo nhằm thỏa mãn kích thích tình dục, kèm theo thu mình, lo âu, trầm cảm, gia đình nên đưa đến cơ sở chuyên khoa để được đánh giá, điều trị.

Việc điều trị được cá thể hóa, kết hợp dùng thuốc, liệu pháp tâm lý và, trong một số trường hợp, kích thích từ trường xuyên sọ... giúp người bệnh kiểm soát và thay đổi hành vi./.

Hành vi sàm sỡ, quấy rối tình dục bị xử phạt thế nào theo quy định mới? Từ ngày 15/12, Nghị định 282/2025/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính sẽ chính thức có hiệu lực, liên quan đến hành vi xâm hại, quấy rối tình dục và gây rối nơi công cộng.