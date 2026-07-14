Đắk Lắk khởi tố 5 bị can "rửa" hơn 14 tỷ đồng cho tổ chức lừa đảo tại Campuchia

Chiều 14/7, thông tin từ Cơ quan An ninh điều tra (Công an tỉnh Đắk Lắk), đơn vị đã có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 5 bị can để điều tra về tội “Rửa tiền” theo Điều 324, Bộ luật Hình sự.

Đây là các đối tượng tham gia đường dây rửa tiền cho tổ chức lừa đảo xuyên quốc gia hoạt động tại Campuchia, với tổng số tiền giao dịch hơn 14 tỷ đồng.

Các bị can bị khởi tố gồm Nguyễn Văn Ngọc (sinh 1997, trú xã Quang Hưng, tỉnh Ninh Bình), Nguyễn Tiễn Long và Tạ Vũ Minh Duy (sinh 1994), cùng trú tại xã Châu Thành, tỉnh Tây Ninh; Trần Trịnh Anh Tuấn (sinh 2000, trú xã Hưng Thuận) và Nguyễn Hữu Nhân (sinh 2000, trú phường An Ninh) cùng ở tỉnh Tây Ninh.

Trước đó, Công an tỉnh Đắk Lắk phát hiện một đường dây lừa đảo sử dụng mạng xã hội Facebook để livestream cào vé số trúng thưởng. Các đối tượng tạo ra những tình huống trúng thưởng giả rồi yêu cầu người chơi nộp nhiều khoản phí sau đó chiếm đoạt. Đường dây này do các đối tượng người Trung Quốc điều hành tại khu vực Bavet, Campuchia.

Để che giấu nguồn tiền phạm tội, chúng thuê người Việt Nam mở nhiều tài khoản ngân hàng để nhận và luân chuyển tiền qua nhiều lớp tài khoản khác nhau. Trong đó, 5 đối tượng trên đã trực tiếp tham gia nhận, chuyển tiền và thu lợi bất chính.

Cơ quan Công an xác định, đường dây lừa đảo trên đã chiếm đoạt hơn 500 tỷ đồng của hàng nghìn bị hại trên cả nước. Riêng 5 bị can đã thực hiện các giao dịch rửa tiền với tổng số tiền hơn 14 tỷ đồng.

Công an tỉnh Đắk Lắk tiếp tục điều tra mở rộng, xử lý vụ án theo quy định của pháp luật; đồng thời khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác trước các hình thức trúng thưởng trực tuyến, không chuyển tiền theo yêu cầu của các đối tượng lạ và kịp thời tố giác hành vi vi phạm đến cơ quan Công an để xử lý./.

Nhận diện bẫy lừa đảo trực tuyến qua triển lãm “Bức tường An ninh mạng” Ngày 9-12/7, triển lãm tương tác “Bức tường An ninh mạng” diễn ra tại Hà Nội, thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia tìm hiểu, nhận diện các hình thức lừa đảo trực tuyến trên không gian mạng.