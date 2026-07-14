TP Hồ Chí Minh siết các giải pháp bảo đảm an toàn giao thông đường thủy

Ngày 14/7, Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh vừa có văn bản gửi các đơn vị tăng cường các giải pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường thủy nội địa và hàng hải trong mùa mưa bão, nhất là sau vụ tai nạn giao thông đường thủy đặc biệt nghiêm trọng tại Đặc khu Phú Quốc (tỉnh An Giang).

Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị các đơn vị chỉ đạo lực lượng chức năng chủ động phối hợp, triển khai tăng cường quản lý Nhà nước, phòng ngừa, ngăn chặn tình trạng mất an toàn giao thông đối với hoạt động chở khách trên đường thủy nội địa, hoạt động du lịch; tăng cường quản lý hoạt động vận tải hành khách bằng phương tiện thủy, đặc biệt là các phương tiện chở khách từ bờ ra đảo (tuyến đi Côn Đảo và đi đảo Thạnh An).

Sở Xây dựng giao Cảng vụ Đường thủy nội địa Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức kiểm tra, đôn đốc, giám sát việc chấp hành các quy định pháp luật về đảm bảo an toàn giao thông đường thủy và hàng hải của các tổ chức, cá nhân kinh doanh vận tải khách, đặc biệt trong điều kiện thời tiết cực đoan; thực hiện ngay các biện pháp xử lý, chấn chỉnh, khắc phục các tồn tại.

Cảng vụ phải kiểm tra việc chấp hành các quy định về điều kiện an toàn của phương tiện; đăng ký, đăng kiểm; chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường; việc duy trì tình trạng an toàn kỹ thuật trong quá trình vận hành; trang thiết bị cứu sinh, cứu nạn, thông tin liên lạc; thiết bị nhận dạng tự động của tàu thuyền; định biên, danh bạ thuyền viên; việc tổ chức đưa, đón khách, kiểm soát số lượng hành khách, bố trí áo phao và hướng dẫn kỹ năng an toàn cho hành khách.

Bên cạnh đó, Cảng vụ Đường thủy nội địa cũng có nhiệm vụ rà soát việc quản lý nhà nước tại các cảng, bến, đặc biệt là bến hành khách, bến khách ngang sông, bến tàu phục vụ du lịch, lễ hội; khẩn trương tăng cường lực lượng và có kế hoạch phối hợp với các cơ quan chức năng thường xuyên kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm mọi hành vi lấn chiếm, tái lấn chiếm phạm vi bảo vệ luồng (luồng chạy tàu thuyền, hành lang bảo vệ luồng) trên các tuyến vận tải đã được công bố.

Đối với Trung tâm Quản lý Đường thủy, Sở Xây dựng đề nghị tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở doanh nghiệp vận tải thủy, người điều khiển phương tiện trong khi hành trình thường xuyên cập nhật thông tin về mực nước, dòng chảy, chiều cao tĩnh không các khoang thông thuyền, tuân thủ hướng dẫn của phao tiêu, báo hiệu, chỉ điều khiển phương tiện qua công trình vượt sông khi đảm bảo an toàn. Đồng thời, khuyến cáo về các khu vực tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông để thuyền trưởng nắm rõ, đặc biệt đối với người điều khiển chưa thông thạo địa hình.

Đơn vị cũng rà soát công tác quản lý Nhà nước tại các cảng, bến, đặc biệt là bến hành khách, bến khách ngang sông, bến tàu phục vụ du lịch, lễ hội; rà soát hệ thống phao tiêu, biển báo khu vực có công trình vượt sông, đảm bảo rõ ràng và duy trì trạng thái tốt, thuận tiện cho người điều khiển phương tiện thủy tiếp cận.

Trên cơ sở rà soát các quy định, tiêu chuẩn, quy chuẩn liên quan đến cấp kỹ thuật đường thủy nội địa, đơn vị đề xuất điều chỉnh nếu phát hiện những vướng mắc, bất cập./.

Phú Quốc siết chặt trật tự, an toàn giao thông đường thủy Đặc khu Phú Quốc yêu cầu, các đơn vị kinh doanh vận tải đường thủy, chủ phương tiện khi đưa phương tiện vào hoạt động phải đảm bảo đầy đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định...