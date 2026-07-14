Đồng Nai lập Ban Chỉ đạo giải phóng mặt bằng nhằm đẩy nhanh tiến độ dự án

Ngày 14/7, Thành ủy Đồng Nai tổ chức Hội nghị triển khai quyết định của Thành ủy về thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và hỗ trợ tái định cư trên địa bàn (Ban Chỉ đạo).

Đồng Nai đang triển khai hàng chục dự án trọng điểm kết nối vùng, sân bay Long Thành, Thành phố Hồ Chí Minh. Việc thành lập Ban Chỉ đạo nhằm kịp thời xử lý các vướng mắc phát sinh, đẩy nhanh tiến độ dự án.

Thời gian tới, Ban Chỉ đạo sẽ đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai các dự án, bảo đảm đúng quy định của pháp luật, đúng tiến độ, sớm ổn định đời sống người dân có đất bị thu hồi và bàn giao mặt bằng phục vụ dự án.

Theo quyết định, ông Võ Tấn Đức, Phó Bí thư Thành ủy Đồng Nai làm Trưởng Ban Chỉ đạo; 3 Phó Trưởng Ban gồm: Ông Nguyễn Văn Út (Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố); ông Thái Bảo (Phó Bí thư Thành ủy) và bà Huỳnh Thị Hằng (Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố). Thành viên Ban Chỉ đạo là các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Thành ủy viên cùng lãnh đạo đơn vị liên quan của thành phố Đồng Nai.

Trong ngày 14/7, Ban Chỉ đạo họp phiên đầu tiên nghe báo cáo về tình hình thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và hỗ trợ tái định cư trên địa bàn thành phố.

Theo ông Nguyễn Cao Tài, Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Đồng Nai, trên địa bàn đang triển khai gần 320 dự án; trong đó có 15 dự án trọng điểm cần tập trung nguồn lực để bảo đảm tiến độ. Thời gian qua, việc đẩy nhanh công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng góp phần quan trọng vào kết quả giải ngân vốn đầu tư công của thành phố trong 6 tháng đầu năm 2026. Đến nay, giá trị giải ngân liên quan đến công tác này đạt hơn 6.500 ngàn tỷ đồng, chiếm hơn 61% tổng giá trị giải ngân vốn đầu tư công của Đồng Nai. Từ nay đến cuối năm 2026, Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố đặt mục tiêu hoàn thành 100% công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với 8 dự án trọng điểm.

Hiện việc thu hồi đất tại một số dự án ở Đồng Nai đang gặp khó khăn, vướng mắc liên quan đến xác định nguồn gốc đất. Nhiều hộ chưa đồng thuận với đơn giá bồi thường. Công tác phối hợp giữa các đơn vị trong xử lý hồ sơ đất đai mất nhiều thời gian. Một số địa phương còn thiếu nhân lực có chuyên môn sâu về bồi thường, giải phóng mặt bằng; nhận thức về vai trò, trách nhiệm của một bộ phận nhân lực khi thực hiện nhiệm vụ chưa đáp ứng yêu cầu.

Kết luận cuộc họp, ông Võ Tấn Đức, Trưởng Ban Chỉ đạo, yêu cầu các đơn vị khẩn trương hoàn thiện quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ Ban Chỉ đạo; xây dựng hệ thống theo dõi tiến độ giải phóng mặt bằng đối với toàn bộ các dự án trọng điểm, bảo đảm rõ từng khâu, đầu việc, trách nhiệm và thời hạn hoàn thành.

Thời gian tới, Ban Chỉ đạo tập trung giải pháp để tháo gỡ vướng mắc tại các dự án, đặc biệt là dự án trọng điểm; mở đợt cao điểm đẩy nhanh giải phóng mặt bằng dự án giao thông trọng điểm, nhất là các dự án kết nối sân bay Long Thành, Thành phố Hồ Chí Minh. Mục tiêu vừa bảo đảm tiến độ triển khai các dự án, vừa bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân.

Về tái định cư, ông Võ Tấn Đức yêu cầu, thành viên Ban Chỉ đạo và ngành chức năng coi đây là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu; phải chuẩn bị quỹ đất tái định cư ngay từ khi lập dự án; đẩy nhanh tiến độ xây dựng khu tái định cư, bảo đảm người dân nhường đất phục vụ dự án sớm có nơi ở mới với điều kiện sống tốt hơn nơi ở cũ.

Thành viên Ban Chỉ đạo và các ngành chức năng tăng cường tuyên truyền, đối thoại, công khai chính sách bồi thường, hỗ trợ để tạo đồng thuận trong nhân dân; đồng thời siết chặt kỷ luật, trách nhiệm người đứng đầu, gắn kết quả giải phóng mặt bằng với đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của từng đơn vị./.

Đồng loạt khởi công 3 tuyến giao thông kết nối sân bay Long Thành Cả 3 dự án đường ĐT769, đường ĐT773 và đường ĐT770B đều có tốc độ thiết kế 80km/giờ, trong đó tuyến 769 sẽ hoàn thành trong năm 2027; tuyến 773 và 770B hoàn thành năm 2028.