Bắt khẩn cấp 2 tài xế gây rối trật tự tại trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 14/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh thi hành lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với ông Trần Thanh Lâm (46 tuổi, ngụ phường Xuân Hòa) và ông Dương Quốc Thái (42 tuổi, ngụ phường Long Bình) để điều tra về hành vi “gây rối trật tự công cộng”. Vụ việc xuất phát từ va chạm giao thông vào chiều ngày 12/7/2026.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 17 giờ 40 phút cùng ngày, xe ô tô Porsche do ông Thái điều khiển và xe Mitsubishi do ông Lâm cầm lái cùng lưu thông trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Khi rẽ vào đường Nguyễn Du, hai phương tiện đã có hành vi chèn ép, tạt đầu xe nhau.

Đến giao lộ Nguyễn Du - Huyền Trân Công Chúa, cả hai dừng xe ngay giữa ngã tư, cản trở dòng giao thông. Ông Thái xuống xe chửi bới, nhổ nước bọt và đạp rớt gương chiếu hậu bên trái của xe ông Lâm, sau đó lên xe định bỏ đi. Không dừng lại, ông Lâm kéo một xe máy của người dân ra chặn đầu xe Porsche, dùng tay và chân đạp làm móp cửa phụ phía trước xe của ông Thái.

Sự việc tiếp tục leo thang khi ông Thái đuổi đánh ông Lâm chạy vòng quanh xe ngay giữa ngã tư. Hành vi của hai người đã gây náo loạn, ùn tắc giao thông và thu hút đám đông hiếu kỳ quay phim, chụp ảnh. Mặc dù có người dân can ngăn, nhưng cả hai vẫn rượt đuổi, chửi bới và đập phá tài sản của nhau trong thời gian dài.

Công an Thành phố Hồ Chí Minh khuyến cáo người dân cần giữ bình tĩnh khi xảy ra va chạm hoặc mâu thuẫn khi tham gia giao thông, tuyệt đối không tự giải quyết bằng bạo lực. Những hành vi manh động, dừng xe giữa đường để xô xát không chỉ đe dọa an toàn của bản thân và người đi đường mà còn có thể bị xử lý hình sự theo quy định pháp luật.

2 Phương tiện của ông Lâm và Thái sử dụng để thực hiện hành vi chèn ép, tạt đầu xe nhau, gây rối trật tự công cộng. (Ảnh: CA Thành phố Hồ Chí Minh cung cấp)