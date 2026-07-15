Công nghệ

Hà Nội bước vào chiến dịch 100 ngày tăng tốc chuyển đổi số trên toàn thành phố

Hà Nội bước vào chiến dịch cao điểm 100 ngày về chuyển đổi số hướng tới tháo gỡ các điểm nghẽn về dữ liệu, dịch vụ công và hạ tầng số, tạo động lực phát triển kinh tế số, xã hội số trên địa bàn.

Minh Sơn
Ảnh minh hoạ. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Ảnh minh hoạ. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Ngày 14/7, Hà Nội chính thức bước vào đợt cao điểm 100 ngày thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về chuyển đổi số sau khi Uỷ ban Nhân dân thành phố ban hành Kế hoạch số 277/KH-UBND triển khai đợt cao điểm nhằm tháo gỡ các điểm nghẽn, tạo chuyển biến rõ nét trong quản trị số, phục vụ người dân, doanh nghiệp và thúc đẩy phát triển kinh tế số, xã hội số trên địa bàn.

100 ngày tăng tốc chuyển đổi số

Theo kế hoạch, đợt cao điểm được triển khai trong 100 ngày kể từ ngày 14/7/2026, với yêu cầu thực hiện đồng bộ, quyết liệt, không chấp nhận lùi tiến độ, không chấp nhận báo cáo hoàn thành khi chưa tạo ra sản phẩm cụ thể. Mọi nhiệm vụ đều phải thực hiện theo nguyên tắc "6 rõ", gồm rõ việc, rõ người chịu trách nhiệm, rõ thời hạn, rõ sản phẩm, rõ nguồn lực và rõ cơ chế kiểm tra, xử lý trách nhiệm.

Mục tiêu lớn nhất của chiến dịch là tháo gỡ những điểm nghẽn đang cản trở quá trình chuyển đổi số của Thủ đô, đặc biệt là xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu dùng chung, khắc phục tình trạng dữ liệu chưa bảo đảm "đúng, đủ, sạch, sống" còn phân tán, chưa được kết nối và tái sử dụng hiệu quả; đồng thời nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến, đẩy nhanh tiến độ các nhiệm vụ chuyển đổi số và tạo động lực cho tăng trưởng kinh tế của thành phố.

Theo kế hoạch, Hà Nội xác định 12 nhóm nhiệm vụ trọng tâm sẽ được triển khai đồng thời trong 100 ngày. Nhiệm vụ đầu tiên là làm sạch, chuẩn hóa, tích hợp và di trú các nhóm dữ liệu thiết yếu về Kho dữ liệu dùng chung của thành phố.

Hàng loạt cơ sở dữ liệu quan trọng sẽ được đưa lên nền tảng dùng chung, bao gồm dữ liệu đầu tư công, doanh nghiệp, quy hoạch, đất đai, xây dựng, hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính, y tế, giáo dục và quản lý văn bản. Mục tiêu là hoàn thành việc tích hợp và chuẩn hóa trước ngày 30/8/2026.

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Ảnh minh hoạ. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Song song với đó, thành phố triển khai đợt cao điểm 45 ngày hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai. Khoảng 4,2 triệu thửa đất trên địa bàn sẽ được hoàn thiện dữ liệu, trong đó hơn 3,2 triệu thửa đất đã có dữ liệu phải đạt tiêu chí "đúng, đủ, sạch, sống" trước ngày 30/7, còn gần 950.000 thửa đất đang đo đạc sẽ hoàn thành trước ngày 30/8.

Một trọng tâm khác là chuẩn hóa và liên thông các hệ thống thông tin. Hà Nội sẽ rà soát toàn bộ phần mềm đang sử dụng để quyết định giữ lại, tích hợp hoặc thay thế bằng các nền tảng dùng chung; đồng thời xây dựng hệ thống định danh người dùng thống nhất (IDP), cho phép đăng nhập một lần vào các hệ thống của thành phố, tích hợp với VNeID và lấy Không gian làm việc số HanoiWork làm điểm truy cập thống nhất.

Thành phố cũng sẽ tích hợp HanoiWork với hệ thống quản lý văn bản của bốn trục cơ quan trong hệ thống chính trị nhằm bảo đảm dữ liệu thông suốt và giảm thao tác cho cán bộ.

Đối với cải cách thủ tục hành chính, thành phố lựa chọn nhóm thủ tục có tần suất giao dịch cao để tái thiết kế quy trình theo hướng số hóa toàn diện. Mục tiêu đặt ra là 100% dịch vụ công dành cho doanh nghiệp được cung cấp trực tuyến, trong đó 80% đạt mức toàn trình; toàn bộ hồ sơ thủ tục hành chính của doanh nghiệp thực hiện trực tuyến, không tiếp nhận hồ sơ giấy.

Thời gian giải quyết và thành phần hồ sơ sẽ được cắt giảm 50%. Bên cạnh đó, Hà Nội sẽ thí điểm miễn giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ tại 126 xã, phường và áp dụng cơ chế "im lặng là đồng ý" đối với thủ tục lấy ý kiến liên ngành khi quá thời hạn quy định.

Trong lĩnh vực kinh tế số, thành phố đặt mục tiêu thu hút từ 3 đến 5 dự án quy mô lớn với tổng vốn đầu tư khoảng 50.000 tỷ đồng trong các lĩnh vực như trung tâm dữ liệu, trí tuệ nhân tạo, công nghiệp công nghệ số, logistics số, thương mại điện tử, công nghiệp văn hóa và trung tâm nghiên cứu phát triển.

Đồng thời, tối thiểu 20 doanh nghiệp công nghệ số Hà Nội sẽ được hỗ trợ đưa sản phẩm ra thị trường quốc tế, hướng tới phát sinh doanh thu xuất khẩu ngay trong quý IV năm nay.

Một trong những nội dung đáng chú ý của kế hoạch là chiến dịch chuyển đổi số dành cho hộ kinh doanh, doanh nghiệp nhỏ và vừa, làng nghề truyền thống. Mỗi xã, phường phải hỗ trợ tối thiểu 30% số hộ kinh doanh và doanh nghiệp nhỏ trên địa bàn tham gia chuyển đổi số; 100% hộ kinh doanh có doanh thu trên 1 tỷ đồng sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền; mở rộng thêm 5.000 hộ kinh doanh sử dụng hóa đơn điện tử và bảo đảm 100% hộ nộp thuế điện tử.

Thành phố cũng triển khai thanh toán không dùng tiền mặt tại toàn bộ chợ dân sinh thuộc 126 xã, phường và xây dựng tối thiểu 5 tuyến phố không dùng tiền mặt ở mỗi địa phương.

Bên cạnh đó, Hà Nội sẽ triển khai các giải pháp AI hỗ trợ kinh doanh, bán hàng và chăm sóc khách hàng cho hộ kinh doanh và doanh nghiệp nhỏ; xây dựng "Gian hàng sản phẩm Thủ đô Hà Nội" trên Shopee; đưa thêm sản phẩm OCOP và sản phẩm làng nghề lên sàn thương mại điện tử; tổ chức livestream quảng bá sản phẩm địa phương với sự tham gia của lãnh đạo xã, phường; đồng thời triển khai "Tháng khuyến mại số Hà Nội" với mục tiêu doanh thu thương mại điện tử tối thiểu 500 tỷ đồng.

Thí điểm mô hình kinh tế đêm sáng tạo

Trong lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội số, thành phố Hà Nội sẽ thí điểm hai mô hình kinh tế đêm sáng tạo, phát triển tối thiểu 10 điểm du lịch số gắn với tiêu thụ sản phẩm địa phương và triển khai mô hình thôn, tổ dân phố số trên toàn bộ khoảng 2.729 thôn, tổ dân phố. Đồng thời, hệ thống HanoiCheck về dinh dưỡng và an toàn thực phẩm học đường sẽ được triển khai tại 100% cơ sở giáo dục có bếp ăn bán trú trên địa bàn.

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Ảnh minh hoạ. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Nhóm nhiệm vụ cuối cùng tập trung giải quyết dứt điểm việc phân bổ kinh phí và đẩy nhanh giải ngân cho chuyển đổi số. Theo đó, 100% nhiệm vụ chuyển đổi số đã được giao trong năm 2026 phải được bố trí kinh phí thực hiện trước ngày 31/7 và tỷ lệ giải ngân ngân sách dành cho chuyển đổi số phải đạt tối thiểu 40% trong thời gian triển khai chiến dịch.

Theo kế hoạch, Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hà Nội là cơ quan đầu mối theo dõi, đôn đốc và tổng hợp kết quả thực hiện. Các cơ quan, đơn vị sẽ báo cáo tiến độ hai tuần một lần trên Không gian làm việc số HanoiWork. Sau khi kết thúc 100 ngày cao điểm, Sở Khoa học và Công nghệ sẽ tổng hợp kết quả, đề xuất khen thưởng đối với tập thể, cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ, đồng thời kiến nghị xử lý trách nhiệm đối với các đơn vị không bảo đảm tiến độ hoặc chất lượng theo yêu cầu.

Từ những mục tiêu mang tính chiến lược của Nghị quyết số 57-NQ/TW, Hà Nội đang từng bước cụ thể hóa thành các chương trình hành động với sản phẩm, thời hạn và trách nhiệm rõ ràng. Đợt cao điểm 100 ngày lần này được kỳ vọng sẽ tạo bước chuyển mạnh trong xử lý các "điểm nghẽn" về dữ liệu, hạ tầng số và dịch vụ công, góp phần đưa các chủ trương của Bộ Chính trị nhanh chóng đi vào thực tiễn, tạo động lực mới cho phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số của Thủ đô./.

(Vietnam+)
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