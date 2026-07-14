Lợi thế của các quốc gia tiềm năng trong cuộc đua AI toàn cầu

Báo cáo mới của Bank of America (Mỹ) cho thấy Mỹ và Trung Quốc vẫn là những quốc gia dẫn đầu thế giới trong cuộc đua trí tuệ nhân tạo (AI), bỏ xa nhóm quốc gia còn lại.



Mỹ đang dẫn đầu thế giới về đầu tư tư nhân, chip tiên tiến và cơ sở hạ tầng, trong khi Trung Quốc đi đầu về quy mô sản xuất, chi phí năng lượng thấp và vị thế thống trị trong lĩnh vực chế biến khoáng sản quan trọng. Tuy nhiên, Bank of America cho rằng một số quốc gia tiềm năng đang nổi lên có thể hưởng lợi lớn nhất từ giai đoạn phát triển tiếp theo của AI.

Thay vì cạnh tranh trực tiếp với 2 quốc gia trên, các nước này đang nắm bắt sự tăng trưởng nhờ AI thúc đẩy thông qua chuỗi cung ứng chất bán dẫn, đầu tư vào trung tâm dữ liệu và áp dụng rộng rãi AI vào nền kinh tế.



Trong số các nước ngoài Mỹ và Trung Quốc, Bank of America nhận định Hàn Quốc là quốc gia mạnh nhất về AI cả trong ngắn hạn và dài hạn. Hàn Quốc đang kết hợp lợi thế về sản xuất chất bán dẫn cùng việc ứng dụng AI với tốc độ nhanh chóng, đi kèm các chính sách hỗ trợ của chính phủ và khả năng chuyển hóa việc phát triển AI thành động lực tăng trưởng trong dài hạn.



Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE) cũng được Bank of America đánh giá là ứng cử viên hàng đầu khác nhờ sự đầu tư mạnh mẽ của chính phủ, nguồn năng lượng dồi dào và là một trong những quốc gia có tỷ lệ ứng dụng AI cao nhất thế giới (70%), dù rủi ro địa chính trị vẫn là một yếu tố không chắc chắn quan trọng.

Ngoài ra, các nước như Canada, Đức, Israel, Hà Lan, Singapore, Thụy Sĩ và Anh cũng nằm trong nhóm thứ hai thế giới về AI theo bảng xếp hạng của Bank of America.



Đáng chú ý, báo cáo của Bank of America đánh giá Israel có lợi thế về nguồn nhân lực, hệ sinh thái khởi nghiệp và đầu tư tư nhân. Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, báo cáo xếp Israel đứng thứ 12/30 nền kinh tế về mức độ sẵn sàng phát triển AI trong ngắn hạn (dưới 3 năm) và thứ 10 về tiềm năng chuyển đổi AI thành động lực tăng trưởng kinh tế trong dài hạn (3-10 năm).

Israel cũng được cho là nổi bật ở các chỉ số về đổi mới sáng tạo khi đứng thứ 5 thế giới về tổng vốn đầu tư tư nhân vào các doanh nghiệp AI, đạt khoảng 19 tỷ USD trong giai đoạn 2013-2025; đồng thời cũng xếp thứ 5 về số lượng doanh nghiệp AI, chỉ sau Mỹ, Trung Quốc, Canada và Anh.

Israel cũng sở hữu tỷ lệ nhân lực AI cao nhất trong số các nền kinh tế được khảo sát, với 2,1% thành viên LinkedIn được xếp vào nhóm nhân lực AI trong năm 2025, vượt Singapore (1,8%) và Luxembourg (1,6%).



Bên cạnh đó, Israel có lợi thế về năng lực nghiên cứu và phát triển (R&D), khả năng thích ứng của lực lượng lao động, mức độ linh hoạt của doanh nghiệp và tốc độ ứng dụng công nghệ.

Ngành công nghiệp bán dẫn phát triển cũng giúp Israel giữ vai trò quan trọng trong chuỗi cung ứng chip AI, đặc biệt đối với thị trường Mỹ. Tuy nhiên, báo cáo cho rằng những hạn chế về hạ tầng đang làm suy giảm năng lực cạnh tranh của Israel trong cuộc đua AI toàn cầu.

Israel không nằm trong nhóm 10 quốc gia dẫn đầu về đầu tư công cho AI; chỉ đứng thứ 19/30 về mức độ sẵn sàng của hệ thống năng lượng và thứ 22/30 về chi phí xây dựng trung tâm dữ liệu. Ngoài ra, nguồn tài nguyên khoáng sản hạn chế và chi phí phát triển hạ tầng cao cũng ảnh hưởng đến khả năng mở rộng năng lực tính toán quy mô lớn./.

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