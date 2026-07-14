Tổng thống Trump sẽ công bố tài liệu tình báo giải mật về bầu cử 2020

Ngày 13/7, hai quan chức Nhà Trắng tiết lộ với MS NOW cho biết Tổng thống Donald Trump dự định sẽ có bài phát biểu trước toàn quốc vào tối 16/7 (giờ miền Đông nước Mỹ) để công bố về một báo cáo tình báo đã được giải mật liên quan đến âm mưu của một quốc gia nước ngoài nhằm can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2020.

Theo một trong những quan chức này, Tổng thống Trump sẽ xuất hiện trên truyền hình cùng với Giám đốc Cơ quan Tình báo trung ương (CIA) John Ratcliffe, quyền Giám đốc Tình báo quốc gia Bill Pulte, Giám đốc Cục Điều tra liên bang (FBI) Kash Patel và Bộ trưởng An ninh Nội địa Markwayne Mullin trong buổi công bố báo cáo trên.

Cùng ngày 13/7, ông Trump đã thông báo trên mạng xã hội Truth Social rằng ông "sẽ có bài phát biểu trước toàn quốc vào tối 16/7 theo giờ miền Đông," nhưng không cung cấp thêm chi tiết./.

Tổng thống Mỹ Donald Trump sắp có bài phát biểu trước toàn quốc Ông Trump không nêu chủ đề của bài phát biểu, trong khi Nhà Trắng cũng không cho biết nhà lãnh đạo này sẽ đề cập đến nội dung gì.