Tổng thống Trump đối mặt bài toán khó khi Thượng viện Mỹ làm việc trở lại

Thượng viện Mỹ ngày 13/7 đã nối lại kỳ họp sau hơn hai tuần nghỉ, bắt đầu giai đoạn làm việc được dự báo đầy áp lực, với hàng loạt nội dung quan trọng, từ phê chuẩn nhân sự, thông qua ngân sách liên bang đến các dự luật về an ninh bầu cử và tình hình Trung Đông.

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, giới quan sát nhận định việc Thượng nghị sĩ Cộng hòa Lindsey Graham qua đời đột ngột vào tối 11/7 vừa qua đã khiến đảng Cộng hòa mất 1 lá phiếu quan trọng, làm gia tăng áp lực đối với Lãnh đạo phe đa số John Thune trong việc duy trì sự đoàn kết để thúc đẩy chương trình nghị sự của Tổng thống Trump.

Một trong những ưu tiên hàng đầu của Nhà Trắng là dự luật SAVE America, quy định siết chặt việc xác minh tư cách cử tri. Chính quyền của Tổng thống Trump muốn gắn dự luật này với Đạo luật Chuẩn thuận Quốc phòng (NDAA), song một số nghị sĩ Cộng hòa lo ngại động thái này có thể khiến phe Dân chủ phản đối toàn bộ gói luật.

Trong tuần này, Thượng viện cũng dự kiến xem xét hàng loạt đề cử nhân sự cấp cao, trong đó có ứng cử viên Giám đốc Tình báo Quốc gia Jay Clayton và Quyền Bộ trưởng Tư pháp Todd Blanche.

Ngoài ra, các nghị sĩ sẽ khởi động tiến trình thông qua các dự luật chi tiêu nhằm tránh nguy cơ chính phủ liên bang rơi vào tình trạng thiếu ngân sách hoạt động trong những tháng tới.

Bên cạnh các vấn đề đối nội, căng thẳng với Iran cũng được dự báo sẽ là chủ đề nóng tại Thượng viện sau khi chính quyền Trump nối lại các hoạt động quân sự nhằm vào Tehran. Nhiều nghị sĩ Dân chủ tiếp tục kêu gọi Quốc hội hạn chế quyền sử dụng lực lượng quân sự của Tổng thống nếu không có sự chấp thuận của cơ quan lập pháp.

Thượng nghị sĩ Tim Kaine, đại diện của đảng Dân chủ tại bang Virginia, cho rằng mọi quyết định mở rộng xung đột đều cần được Quốc hội xem xét đầy đủ, đồng thời hối thúc Washington và Tehran quay trở lại bàn đàm phán nhằm tránh nguy cơ leo thang căng thẳng tại Trung Đông.

Giới phân tích nhận định quãng thời gian làm việc trước kỳ nghỉ tháng 8 sẽ mang ý nghĩa then chốt, không chỉ đối với việc triển khai các ưu tiên của chính quyền của Tổng thống Trump mà còn định hình chương trình nghị sự của Quốc hội Mỹ trong nửa cuối năm 2026./.

Thượng viện Mỹ "quay xe" ủng hộ Tổng thống Trump trong cuộc xung đột với Iran Cuộc bỏ phiếu được Thượng viện Mỹ tiến hành sau khi Tổng thống Trump phản ứng mạnh với kết quả bỏ phiếu hôm 23/6, cho rằng nghị quyết được thông qua "không đúng thời điểm và vô nghĩa."